Ankapark’a bütçe ayrıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2021 bütçelerinin toplamı 13 milyar 345 milyon TL olarak belirlendi. ABB’nin 2021 bütçesi 7 milyar 700 milyon TL, ASKİ’nin bütçesi 3 milyar 640 milyon, EGO’nunki de 2 milyar 5 milyon TL oldu. 2021 yılında 6 milyar 970 milyon TL gelir tahmini yapılan ABB bütçesinin 730 milyon lirası borçla denkleştirilecek. 2021 yılında 3 milyar 140 milyon lira gelir tahmin edilen ASKİ bütçesinde ise 500 milyon lira borçlanma yer aldı. EGO Genel Müdürlüğü ise 2021 için denk bütçe hazırladı.

TEMAPARK İÇİN 4 FARKLI BÜTÇE KALEMİ

ABB’nin 2021 bütçesi içerisinde yer alan yatırım programında Wonderland Eurasia (Ankapark) için de bütçe kalemleri ayrılması dikkat çekti. Açıldıktan 7 ay sonra kapanan ve ABB’nin 30 gün içinde boşaltılması için geçen ay işletmecisine ihtarname çektiği Ankapark’a 4 ayrı kalemde 3 milyon 850 bin TL bütçe ayrıldı. 2021 bütçe kitapçığında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) temapark alanında yapılacak tamamlama işleri için 3 milyon, köprü ve yaya yolları yapımı için 500 bin, trafo merkezi için 250 bin, dayanıklı mal ve malzeme alımı için ise 100 bin TL para ayrıldığı belirtildi.

ASKİ’DEN BELKA AŞ’YE 400 MİLYON TL

ASKİ’nin 2021 bütçesinde İvedik-Temelli-Polatlı iletim hattı ve tesislerin yapımı için 210 milyon TL, Gölbaşı iletim hattı için de 100 milyon TL bütçe ayrıldı. ASKİ’nin Belka AŞ’den yapacağı araç ve personel hizmet alımı için 400 milyon TL bütçe ödeneği belirtildi. ASKİ’nin bütçesinde Kanal İnşaat Dairesi’nin yapacağı işler için 425 milyon 200 bin lira, Su İnşaat Dairesi’nin işleri için 713 milyon 340 bin lira bütçe ayrıldı. 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi’nin 2021 bütçe rakamları 154 milyon 150 bin lira, 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi’nin 147 milyon 250 bin lira, 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi’nin 105 milyon 250 bin lira oldu.

ANKARAY’IN UZATILMASINA 40 MİLYON

EGO’nun 2021 bütçesinde Ankaralıların alımını merakla bekledikleri 282 adet otobüsün yüzde 10’unun öz kaynaktan, yüzde 90’ının ise Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan krediyle alınacağı belirtildi. Bütçeye göre, 3 tane de elektrikli otobüs alacak olan EGO, bunun yüzde 15’ini ulusal katkı ile yüzde 85’ini Avrupa Birliği hibeleri ile finanse edecek. EGO’nun bütçesinde otobüs alımı için 50 milyon TL, ANKARAY’ın Dikimevi’nden Nato Yolu’na uzatılması için 40 milyon TL, E-Kent projeleri için de 20 milyon TL ayrıldı. ABB, ASKİ ve EGO’nun 2021 bütçeleri ve 2021 performans programları bugün ABB Meclisi’nde görüşülecek.

ABB NEREYE NE KADAR AYIRDI

ABB’nin 2021 yatırım programında yapacağı proje ve hizmetler için ayrılan bütçe miktarlarından bazıları şöyle:

*Yol, asfaltın doğrudan yapılması için hizmet alımı: 500 milyon TL.

*Refüj, piknik alanı, mezarlık bakım onarım işleri: 313 milyon TL.

*BSK asfalt üretim, nakli, serilmesi: 300 milyon TL.

*Park, mezarlık, piknik alanı güvenlik hizmeti: 250 milyon TL.

*Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi: 180 milyon TL.

*Köprü alt-üst geçit ve köprülü kavşaklara: 175 milyon TL.

*Kaldırım, bordür ve beton bariyer yapımı: 150 milyon TL.

*Hayvan barınakları ve evcil hayvanlar sağlık merkezi: 100 milyon TL.

*Ulus Kültür Merkezi ve dolmuş durakları: 100 milyon TL.

*Hıdırlıktepe Atıfbey Rekreasyon Alanı: 110 milyon TL.

*Göksu Parkı devam rekreasyon alanı: 47 milyon TL.

*Asansör ve yürüyen merdiven yapımı: 25 milyon TL.

*Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı: 20 milyon TL.

*Dikmen Vadisi 4. Etap: 20 milyon TL.

*İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi sanat yapıları: 20 milyon TL.

*Tarihi kent merkezi yapımı: 15 milyon TL.

*Ankara Kalesi İç Kale Sokak Sağlıklaştırma: 13 milyon 500 bin TL.

*AOÇ Atatürk Çocukları Parkı 1. Etap yapımı: 6 milyon 500 bin TL.

*AOÇ Ankara Doğal Yaşam Parkı 1. Etap yapımı: 5 milyon TL.

*AOÇ temapark alanında yapılacak tamamlama işleri: 3 milyon TL.

*Hayvanat bahçesi yapımı: 2 milyon TL.

*Heykel yapımı: 1 milyon 500 bin TL.

*AOÇ temapark alanı köprü ve yaya yolları yapımı: 500 bin TL.

*AOÇ temapark alanı için trafo merkezi: 250 bin TL.

*AOÇ temapark alanı için dayanıklı mal ve malzeme alımı: 100 bin TL.

İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ilçe belediyelerinin 2021 bütçelerinin görüşmelerini tamamladı. Dün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında kasım ayı 14. oturumunu gerçekleştiren Meclis, Sincan Belediyesi’nin 409 milyon TL, Çamlıdere Belediyesi’nin 27 milyon 850 bin TL’lik 2021 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bütçenin kabulü nedeniyle kürsüden yaptığı konuşmada Meclis üyelerine teşekkür etti. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can rahatsızlığı nedeniyle Meclis’e katılamayınca teşekkür konuşmasını AK Parti Çamlıdere Meclis Üyesi Hüseyin Civelek yaptı.