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Ankara Haberleri: 3 ilçenin bütçesi onaylandı

ANKARA HABERLERİ

3 ilçenin bütçesi onaylandı

Murat YILMAZ
17.11.2020 - 15:07 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçelerini görüşmeye başladı.

Murat YILMAZ

Kasım ayı 8’inci birleşimini önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştiren Meclis, Ayaş, Beypazarı ve Kahramankazan belediyelerinin 2020 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Ayaş Belediyesi’nin 2020 bütçesi 32 milyon 114 bin TL, Beypazarı Belediyesi’nin 2020 bütçesi 94 milyon TL, Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 bütçesi 100 milyon TL olarak belirlendi. Bütçelerin kabulünün ardından Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kürsüden yaptıkları konuşmada Meclis üyelerine teşekkür ettiler. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 ilçenin bütçesi onaylandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Kasım 2020 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 ilçenin bütçesi onaylandı haberi güncellenecektir.

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