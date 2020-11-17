3 ilçenin bütçesi onaylandı

Kasım ayı 8’inci birleşimini önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştiren Meclis, Ayaş, Beypazarı ve Kahramankazan belediyelerinin 2020 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Ayaş Belediyesi’nin 2020 bütçesi 32 milyon 114 bin TL, Beypazarı Belediyesi’nin 2020 bütçesi 94 milyon TL, Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 bütçesi 100 milyon TL olarak belirlendi. Bütçelerin kabulünün ardından Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kürsüden yaptıkları konuşmada Meclis üyelerine teşekkür ettiler.