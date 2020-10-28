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Ankara Haberleri: 29 Ekim’de bu yollar kapalı

ANKARA HABERLERİ

29 Ekim’de bu yollar kapalı

Hürriyet Haber
28.10.2020 - 15:01 |Son Güncelleme :

Başkent’te, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Hürriyet Haber

Ankara Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’de ve TBMM tören alanından başlanarak, İnönü Bulvarı- Atatürk Bulvarı-Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi ve Ulus 1. TBMM Binası’na kadar olan güzergâhlarda resmi geçit töreni düzenleneceğini duyurdu. Törenler nedeniyle bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre bugün;

*Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak,

Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası ) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile-İstiklal Caddesi kesişimi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca) açılan tüm cadde ve sokaklar,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü,

*Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarına çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

*Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak açılan tüm cadde ve sokaklar ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Valilik açıklamasında, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 29 Ekim’de bu yollar kapalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2020 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 29 Ekim’de bu yollar kapalı haberi güncellenecektir.

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