282 yeni otobüste son durum

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü, ABB Meclisi’nin ocak ayı oturumunda ‘tüm parti gruplarının oy birliğiyle borçlanma yetkisi verdiği 282 yeni otobüs alımı’ konusundaki son durumu açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü, sürecinin planlandığı şekliyle devam ettiğini, bu yılın yatırım programına da giren otobüslerle ilgili fizibilite raporunun Cumhurbaşkanlığı’na iletildiğini, hazine garantisiz dış borçlanma izninin verilmesi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazıldığını belirtti.

İnternet sitesindeki ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde ‘EGO olarak otobüs alım sürecinde ne durumdayız’ başlığıyla verilen yanıtlar ve son durum şöyle:

* Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmeler neticesinde 254 CNG’li otobüs, 28 dizel otobüs ve 2 adet CNG Dolum İstasyonu’nun finansmanına ilişkin kredi sözleşmesi imzalandı. Kredinin konsept onayı 2019 yılı kasım ayında alındı.

* 31 Aralık 2019’da, Garantörlük ve Dış Borçlanma Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EGO Genel Müdürlüğü’ne kefil olduğuna dair yazı ile yetkilendirme mektubu imzalandı.

* 10 Ocak 2020’de Belediye Meclisi’nden ‘borçlanma yetkisi’ alındı.

* Otobüs yatırımı, nihai fizibilite raporunun sonradan ibrazı şartıyla, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar’da yer aldı.

* 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Hazine garantisiz dış borçlanma izninin verilmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (21.02.2020-19.03.2020) yazı yazıldı. Buradaki süreç devam ediyor.

* EBRD uzmanları tarafından hazırlanan Teknik, Sosyal, Çevresel ve Finansal Fizibilite Raporu EGO’ya teslim edildikten sonra EGO tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na (30.03.2020) iletildi. Buradaki süreç de devam ediyor.

AK PARTİ KORONAYA DİKKAT ÇEKTİ ‘OTOBÜSLER NEREDE’ DİYE SORDU

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma konusunda eleştirilen ABB’ye yeni otobüsleri sordu. Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Mansur Yavaş ‘AK Parti Grubu bize otobüs almak için borçlanma yetkisi versin’ dedi, verdik. Peki otobüsler neden alınmadı? Vatandaş korona günlerinde otobüs yetersiz olduğu için hastalanabilir. Sayın Yavaş yardım toplamadan önce neden otobüs almıyorsun, otobüsler nerede?” ifadelerini kullandı.