Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu balkonlarını, pencerelerini ve evlerini yaptıkları resimler, bayraklar ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi. Şiirler okuyup, şarkılar söyleyen çocukların 23 Nisan coşkusu evlerden taştı.
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