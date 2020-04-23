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Ankara Haberleri: 23 Nisan coşkusu evlerden taştı

ANKARA HABERLERİ

23 Nisan coşkusu evlerden taştı

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
23.04.2020 - 23:07 |Son Güncelleme :

Başkent’te koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerden ve balkonlardan kutlandı.

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu balkonlarını, pencerelerini ve evlerini yaptıkları resimler, bayraklar ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi. Şiirler okuyup, şarkılar söyleyen çocukların 23 Nisan coşkusu evlerden taştı.

23 Nisan coşkusu evlerden taştı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 23 Nisan coşkusu evlerden taştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2020 tarihinde saat 23 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 23 Nisan coşkusu evlerden taştı haberi güncellenecektir.

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