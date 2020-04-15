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Ankara Haberleri: 23 kamyon ve 1 TIR sebze-meyve satın alındı

ANKARA HABERLERİ

23 kamyon ve 1 TIR sebze-meyve satın alındı

Hürriyet Haber
15.04.2020 - 02:08 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, pazar esnafının 4 bin kasadan oluşan 23 kamyon ve 1 TIR yaş sebze ve meyvesini satın aldığını açıkladı. Pazarcıların, Toptancı Hali’nde bulunan BELSO Soğuk Hava Deposu’na mallarını götürerek teslim ettiği belirtildi.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi, ürünlerini satamayan pazar esnafının 4 bin kasadan oluşan 23 kamyon ve 1 TIR yaş sebze ve meyvesini, yemek yapımında kullanılmak üzere satın aldığını açıkladı. Pazarcılar, Toptancı Hali’nde bulunan BELSO Soğuk Hava Deposu’na mallarını götürerek teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın odayı aradığını belirten Ankara Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Metin Tepeli, şunları söyledi: “Başkan Yavaş, elinde malı kalan esnafın ürünlerini Büyükşehir Belediyesi’ne verebileceğini söyledi. Biz de ulaşabildiğimiz tüm esnaf arkadaşlarımıza ilettik, bir kısmı gelip ürünlerini Büyükşehir’e verdi. Faturası olanlar, getirip faturasıyla beraber teslim etti. Başkan Yavaş, geçen hafta da bizi arayarak, pazara çıkmayan kuruyemişçi ve peynirci gibi esnafımızın da listesini isteyerek destek oldu.”

MARKET VE ECZANELER DENETLENİYOR

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, market ve eczane denetimlerini sürdürüyor. Sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, müşteri ve çalışanların maske ile eldiven takması ve marketlerin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı tek tek denetlenirken, hem market yetkilileri hem de vatandaşlar uyarılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 23 kamyon ve 1 TIR sebze-meyve satın alındı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Nisan 2020 tarihinde saat 02 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 23 kamyon ve 1 TIR sebze-meyve satın alındı haberi güncellenecektir.

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