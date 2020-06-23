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Ankara Haberleri: 23 günde bitti trafiğe açıldı

ANKARA HABERLERİ

23 günde bitti trafiğe açıldı

Hürriyet Haber
23.06.2020 - 00:11 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmalarının 23 günde tamamlandığını ve yolun trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Hürriyet Haber

Emniyet şeridi ile birlikte gidiş-dönüş 5 şeritten oluşan, yaklaşık 6 bin metrelik Yenikent-Ayaş yolu 23 günde tamamlandı. 29 Mayıs’ta başlayan malzemeli bakım çalışması 20 Haziran’da tamamlanarak, yol, gidiş-dönüş olmak üzere trafiğe açıldı.Trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşların şikâyeti üzerine yol genişletme çalışmalarını başlattıklarını, yeni yol düzenlemesi ile sürücülerin daha konforlu ve güvenli seyahat edebileceklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmaların tamamlandığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

23 günde bitti trafiğe açıldı

98 BİN TON ASFALT

“6 km’lik Yenikent-Ayaş Bulvarı genişletme çalışmalarını 5 şerit olarak 23 günde tamamlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayaş Yolu’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışması sürmektedir. Askeriye bölgesi için de 2. Etap çalışmalarımıza yakında başlayacağız.”

Sincan OSB Kavşağı ile Hasan Şahan Kışlası arasında yer alan yolda toplam 98 bin ton asfalt serim işlemi yapıldı. Güzergâh üzerinde Ayaş istikametinde 1 adet U dönüşü ve toplam 4 kavşak bulunuyor.

23 günde bitti trafiğe açıldı

TEMMUZ AYINDA İHALEYE ÇIKILACAK

Altyapı çalışmaları arasında yer alan asbestli boruların değişmesi için temmuz ayında ihaleye çıkacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü, şebeke hattının ilk etapta 186 kilometrelik yapımını kendi öz kaynaklarıyla yenileyecek. 3 Temmuz’da Polatlı ve Beypazarı, 9 Temmuz’da ise Nallıhan ve Ayaş’taki boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkılacak. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hedefimiz bir yıl içinde asbestli boruların tamamını değiştirmek” dedi. ‘Asbestli ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi’ kapsamında ilk etapta Polatlı ve Beypazarı’nda yaklaşık 104 kilometre, Nallıhan ve Ayaş’ta da yaklaşık 82 kilometre olmak üzere toplam 186 kilometre içme suyu şebeke hattı yenilenecek. Polatlı ve Beypazarı yapım işinin yer tesliminden itibaren 300 gün, Nallıhan ve Ayaş işinin ise 270 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

23 günde bitti trafiğe açıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 23 günde bitti trafiğe açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 00 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 23 günde bitti trafiğe açıldı haberi güncellenecektir.

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