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Ankara Haberleri: 200 bin kişiye uygulanabilecek

ANKARA HABERLERİ

200 bin kişiye uygulanabilecek

Sevgi Ceren GÖKKOYUN/AA
13.05.2020 - 00:56 |Son Güncelleme :

Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle, Ankara Sanayi Odasının (ASO) koordinasyonunda Başkent’teki sanayi kuruluşlarında çalışanlara koronavirüs tarama testleri yapılmaya başlandı.

Sevgi Ceren GÖKKOYUN/AA

200 bin kişiye uygulanabilecek

İlk etapta 9 OSB ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana test uygulanacak. Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca ücretsiz sağlanacak. İşletmelere gidilerek uygun koşullarda numunelerin alınıp, laboratuvara taşınma işleminin bedeli ise ASO ve OSB'lerce karşılanacak. Sanayinin varlığının korunması ve çalışanların tedirginliklerinin giderilmesi açısından test uygulamasının uygun bulunduğunu ifade eden ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara'da günde 5 bin kişiye test yapılmasını hedefliyoruz. İlk olarak günde 500 testle başlayıp bunu yavaş yavaş artıracağız. Tüm firmalardan talep gelmesi durumunda yaklaşık 200 bin kişiye test yapılabilecek. Normal şartlarda 2 günde numune sonuçları çıkacak” dedi. Özdebir, salgın sürecinden etkilenen firmalara yönelik finansman desteklerine değinerek, Nefes Kredisi'nin yanı sıra bireysel finansmana erişim sorunlarının çözümü konusunda şirketlere destek verdiklerini, kamu alımları ile ihracat ve ithalat problemlerinin çözümünde yardımcı olduklarını bildirdi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 200 bin kişiye uygulanabilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 200 bin kişiye uygulanabilecek haberi güncellenecektir.

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