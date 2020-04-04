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Ankara Haberleri: 20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı

ANKARA HABERLERİ

20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı

Hürriyet Haber
04.04.2020 - 23:00 |Son Güncelleme :

Ankara’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada alınan yeni önlemleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Twitter’dan duyurdu.

Hürriyet Haber

Yavaş, “Kıymetli Ankaralılar, bugün (önceki akşam) alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından(dün) itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız” tweet’ini paylaştı. ABB’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararına istinaden, 20 yaşın altındaki Ankaralıların yolcu kartlarının ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde geçici süreyle kullanıma kapandığı belirtildi.

HER SEFERDEN SONRA DEZENFEKTE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında metro ve ANKARAY’da alınan hijyen tedbirlerinin maksimum düzeye çıkarıldığını bildirdi.

* Yapılan açıklamada, “Bundan sonra metro ve ANKARAY vagonları her seferden sonra ASKİ tarafından üretilen özel dezenfektan ürünlerle temizlenecek” denildi.

* EGO Genel Müdürlüğü, gün içerisinde son duraklarda gerçekleştirilecek dezenfeksiyon çalışmalarının, seferlerde aksamaya yol açmayacak şekilde planlandığını kaydetti.

20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı

ŞEFFAF KORUMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı. Uygulama ile kamu hizmeti veren otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın hastalıklardan korunması amaçlanıyor.

20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2020 tarihinde saat 23 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı haberi güncellenecektir.

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