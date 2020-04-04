20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kullanıma kapalı

Yavaş, “Kıymetli Ankaralılar, bugün (önceki akşam) alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından(dün) itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız” tweet’ini paylaştı. ABB’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararına istinaden, 20 yaşın altındaki Ankaralıların yolcu kartlarının ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde geçici süreyle kullanıma kapandığı belirtildi.

HER SEFERDEN SONRA DEZENFEKTE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında metro ve ANKARAY’da alınan hijyen tedbirlerinin maksimum düzeye çıkarıldığını bildirdi.

* Yapılan açıklamada, “Bundan sonra metro ve ANKARAY vagonları her seferden sonra ASKİ tarafından üretilen özel dezenfektan ürünlerle temizlenecek” denildi.

* EGO Genel Müdürlüğü, gün içerisinde son duraklarda gerçekleştirilecek dezenfeksiyon çalışmalarının, seferlerde aksamaya yol açmayacak şekilde planlandığını kaydetti.

ŞEFFAF KORUMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı. Uygulama ile kamu hizmeti veren otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın hastalıklardan korunması amaçlanıyor.