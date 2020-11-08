2 milyon 763 bini kişiselleştirildi

Ankara’da 30 Eylül’de alınan ‘koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu’ kararı nedeniyle toplu taşıma araçlarına binişte kullanılan tam Ankarakart’ların kişiselleştirilmesi gerekiyor. EGO Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kararın alındığı günden bugüne kadar Başkent’te kişiselleştirilen Ankarakart sayısı 2 milyon 763 bin 447 oldu. Toplam Ankarakart sayısının 7 milyon 411 bin 284, son bir yılda aktif olarak kullanılmış tam Ankarakart sayısının ise 4 milyon 870 bin olduğunu belirten EGO yetkilileri, kişiselleştirilmesi gereken Ankarakart sayısı’nın ise 4 milyon 647 bin 837 olduğunu söyledi.

‘BİR AN ÖNCE YAPIN’ UYARISI

2 Ekim’de yaptığı açıklamayla tam Ankarakart’ların 16 Ekim’e kadar kişiselleştirilmesi gerektiğini duyuran EGO, 14 Ekim’de ise kişiselleştirme işlemlerinin süresini ikinci bir duyuruya kadar uzattı. EGO Genel Müdürlüğü, tam Ankarakart kullanan ve kişiselleştirme yapmayan vatandaşları bir kez daha uyardı. Kurumdan yapılan duyuruda, “Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 5 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan ‘Koronavirüs Salgını Denetimleri’ konulu genelgede, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız için HES kodu zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarını (otobüs, metro ve ANKARAY) kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bir an önce tam Ankarakart’larını kişiselleştirmeleri önem arz etmektedir” denildi.

ÇEVRİM İÇİ TANIMLAMA

Kişiselleştirme işleminin yapılabilmesi için ‘www.ankarakart.com.tr’ sitesinde yer alan ‘Ankarakart Online İşlemler, Ankarakart Tanımlama’ menüsüne girilerek, kartların ön ve arka yüzünde bulunan kart numaralarının yazılması gerekiyor. Online işlemlerde açılan hesaptan Ankarakart’larını tanımlayan vatandaşlar, hem kart hareketlerini inceleyebiliyor hem de çalınma ya da kaybolma durumunda kartlarında kalan bakiyeyi yeni tam Ankarakart’larına yükleyebiliyor.