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Ankara Haberleri: 2 kat dezenfekte

ANKARA HABERLERİ

2 kat dezenfekte

Hürriyet Haber
27.02.2020 - 09:20 |Son Güncelleme :

ABB, her gün binlerce Başkentlinin seyahat ettiği EGO ve özel halk otobüsleri, raylı sistemlerle birlikte aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri ve AŞTİ’de salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki kat artırdı. Kentin çeşitli noktalarına uyarı afişleri de asıldı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek ve vatandaşların daha sağlıklı, temiz, hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile istasyonlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı. Her gün yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı EGO otobüsleri, 400 bin yolcunun kullandığı raylı sistemler, günlük olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. ABB Genel Sekreterliği ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenli olarak denetlenen çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

SIFIRLANANA KADAR TEMİZLENİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; Ankaray, metro ve teleferik başta olmak üzere EGO ve özel halk otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe ilaçlanıyor. ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler ve Raylı sistemler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar dezenfekte ediliyor.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde etkili olan salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Devletimizin ilgili mercileri ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza azami özenle devam edeceğiz” dedi. Vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli tedbirleri aldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, “Vatandaşlarımızı olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında gerekli önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

2 kat dezenfekte

UYARI AFİŞLERİ DE ASILDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmalarını özellikle kış mevsimi nedeniyle artan salgın hastalıklarla mücadele kapsamında sıklaştıran ABB, el broşürlerinin yanı sıra kentin ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarına da afişler astı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan afişlerde; “Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayınız, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün, solunum yolları rahatsızlığı semptomlarını taşıyan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının” uyarıları yer alıyor.

2 kat dezenfekte

Metro ve Ankaray’ın merkez istasyonu Kızılay’da gece yarısı çalışmalara başlayan ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 kat dezenfekte hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 kat dezenfekte haberi güncellenecektir.

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