2 kat dezenfekte

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek ve vatandaşların daha sağlıklı, temiz, hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile istasyonlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı. Her gün yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı EGO otobüsleri, 400 bin yolcunun kullandığı raylı sistemler, günlük olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. ABB Genel Sekreterliği ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenli olarak denetlenen çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

SIFIRLANANA KADAR TEMİZLENİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; Ankaray, metro ve teleferik başta olmak üzere EGO ve özel halk otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe ilaçlanıyor. ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler ve Raylı sistemler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar dezenfekte ediliyor.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde etkili olan salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Devletimizin ilgili mercileri ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza azami özenle devam edeceğiz” dedi. Vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli tedbirleri aldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, “Vatandaşlarımızı olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında gerekli önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

UYARI AFİŞLERİ DE ASILDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmalarını özellikle kış mevsimi nedeniyle artan salgın hastalıklarla mücadele kapsamında sıklaştıran ABB, el broşürlerinin yanı sıra kentin ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarına da afişler astı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan afişlerde; “Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayınız, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün, solunum yolları rahatsızlığı semptomlarını taşıyan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının” uyarıları yer alıyor.

Metro ve Ankaray’ın merkez istasyonu Kızılay’da gece yarısı çalışmalara başlayan ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.