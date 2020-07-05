2 ilçenin ihalesine 57 firma katıldı

Polatlı ve Beypazarı’ndaki asbestli boruların değişimi için ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda yapılan ihaleye 57 firma katıldı. Yaklaşık 2 saat süren ihale, Youtube kanalı, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

‘Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi’ ihalesinde yaklaşık maliyet 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlenirken, en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL, en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL oldu. İhale Komisyonu, ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı EKAP üzerinden ilan edecek.

TOPRAĞI GÜÇLENDİRECEK ÇİFTÇİYE DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ekilen Macar fiğinin (yem bitkisi tohumu) ilk hasadı yapıldı. Hasadı yapılan Macar fiği, hayvancılıkla uğraşan Başkentli çiftçilere tohum ve yemlik balyalar halinde eşit bir şekilde hibe olarak dağıtılacak. Macar fiği ekerek hayvancılık yapan çiftçiyi desteklemek istediklerini ve gelen talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, “300 dekarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bu yıl Macar fiğinin ilk mahsül hasadını yapıyoruz. 2 bin 800 adet civarında balya elde ettik. Bu arazide verimi artırmak için toprağı azot oranı bakımından güçlendiren Macar fiği ekimi yaptık. Önümüzdeki yıllarda da farklı ürünler ile devam edeceğiz