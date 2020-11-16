2 buçuk milyon kişi ve iş yeri denetlendi

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı. Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.