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Ankara Haberleri: 2 buçuk milyon kişi ve iş yeri denetlendi

ANKARA HABERLERİ

2 buçuk milyon kişi ve iş yeri denetlendi

AA
16.11.2020 - 15:13 |Son Güncelleme :

Ankara'da 15 Ekim-15 Kasım arasında yapılan koronavirüsle mücadele denetimlerinde 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandı.

AA

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı. Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 buçuk milyon kişi ve iş yeri denetlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 buçuk milyon kişi ve iş yeri denetlendi haberi güncellenecektir.

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