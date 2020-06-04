2 bin 200 fidan toprakla buluştu

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkbankası Genel Müdürlüğü ve Medikal Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi'ne, daha sonra ormanlık alana taşınmak üzere 2 bin 200 karaçam fidanı dikildi.
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