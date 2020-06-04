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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 bin 200 fidan toprakla buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 23 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 bin 200 fidan toprakla buluştu haberi güncellenecektir.