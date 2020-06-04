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Ankara Haberleri: 2 bin 200 fidan toprakla buluştu

ANKARA HABERLERİ

2 bin 200 fidan toprakla buluştu

AA
04.06.2020 - 23:18 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Özleminizi Ağacınız Yaşatsın’ etkinliği kapsamında 2 bin 200 fidan dikti.

AA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkbankası Genel Müdürlüğü ve Medikal Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi'ne, daha sonra ormanlık alana taşınmak üzere 2 bin 200 karaçam fidanı dikildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 bin 200 fidan toprakla buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 23 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 bin 200 fidan toprakla buluştu haberi güncellenecektir.

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