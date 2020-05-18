Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler > Ankara >19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi

Ankara Haberleri: 19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi

ANKARA HABERLERİ

19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi

Sedat CENİKLİ
18.05.2020 - 17:43 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün arşivinde bulunan ve çoğu daha önce hiç yayımlanmamış olan Atatürk’e ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Sedat CENİKLİ

19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi
Ankara Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait “Bütün ümidim gençliktedir” temasıyla özel bir program hazırladı.
Program kapsamında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün arşivinden, çoğu daha önce hiç yayımlanmamış olan Atatürk’ün genç kuşaklarla birlikte yer aldığı ve 19 Mayıs kutlamalarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Atatürk’ün yurt gezileri sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı arşiv, ‘Atatürk ve Gençlik’ temasıyla görsel bir seçki halinde bugün Ankara Üniversitesi Radyosu’nun internet sitesinde yayınlanıyor.

19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi

RADYODA SAAT BAŞI ÖZEL YAYIN

Yüzden fazla ülkeye yayın yapan ve her gün milyonlarca dinleyiciye ulaşan Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak Atatürk’ün beğenerek dinlediği şarkılardan derlenen bir seçki programı da hazırladı. Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikâyet, Vardar Ovası, Yemen Türküsü ve Sarı Zeybek’in de bulunduğu eserlerden oluşan seçki, her saat başı tüm dinleyicilere ulaştırılacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 17 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

22 belediye başkanıyla tarihi yolculuk

22 belediye başkanıyla tarihi yolculuk

Sosyal mesafeli yasak molası

Sosyal mesafeli yasak molası

110 kişiyi misafir ettik

110 kişiyi misafir ettik

Ankara simgeli tasarım yapılacak

Ankara simgeli tasarım yapılacak

Yeşil alan koridoru

Yeşil alan koridoru

Halı sahada ayak tenisi

Halı sahada ayak tenisi

A.Gücü’nden tepki yükseldi

A.Gücü’nden tepki yükseldi

Çevrim içi kutlama

Çevrim içi kutlama

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Mayıs 2020, Salı
  • İmsak
    03:39
  • Güneş
    05:24
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:44
  • Akşam
    20:06
  • Yatsı
    21:44
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.