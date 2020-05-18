19 Mayıs’a özel Atatürk sergisi



Ankara Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait “Bütün ümidim gençliktedir” temasıyla özel bir program hazırladı.

Program kapsamında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün arşivinden, çoğu daha önce hiç yayımlanmamış olan Atatürk’ün genç kuşaklarla birlikte yer aldığı ve 19 Mayıs kutlamalarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Atatürk’ün yurt gezileri sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı arşiv, ‘Atatürk ve Gençlik’ temasıyla görsel bir seçki halinde bugün Ankara Üniversitesi Radyosu’nun internet sitesinde yayınlanıyor.

RADYODA SAAT BAŞI ÖZEL YAYIN

Yüzden fazla ülkeye yayın yapan ve her gün milyonlarca dinleyiciye ulaşan Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak Atatürk’ün beğenerek dinlediği şarkılardan derlenen bir seçki programı da hazırladı. Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikâyet, Vardar Ovası, Yemen Türküsü ve Sarı Zeybek’in de bulunduğu eserlerden oluşan seçki, her saat başı tüm dinleyicilere ulaştırılacak.