Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak haberi güncellenecektir.