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Ankara Haberleri: 19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak

ANKARA HABERLERİ

19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak

Hürriyet Haber
06.05.2020 - 10:23 |Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından normalleşme süreciyle ilgili bilgi verdiği açıklamaları sonrası Ankara Valiliği, ‘şehre giriş-çıkış kısıtlaması’nın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Hürriyet Haber

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanmakta olan Ankara iline giriş-çıkış kısıtlaması 19 Mayıs günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 19 Mayıs gecesine kadar giriş-çıkış yasak haberi güncellenecektir.

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