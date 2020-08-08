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Ankara Haberleri: 18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek

ANKARA HABERLERİ

18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek

Hürriyet Haber
08.08.2020 - 00:58 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü tarafından, EGO otobüslerinin koltuk döşemelerinin seçiminde vatandaşların fikrini almak amacıyla düzenlenen anket çalışması sonuçlandı.

Hürriyet Haber

EGO otobüslerinde koltuk döşemeleri sizce nasıl olsun?’ anketine 18 bin 689 Başkentlinin, üç seçenek arasından yüzde 49’unun tercih ettiği döşeme otobüs koltuklarında kullanılacak. EGO’ya ait 610 adet solo otobüsteki, 18 bin 910 koltuk döşemesi, Başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımı ile 3 ay içinde değiştirilecek.

İHTİYAÇ SAHİBİNE İNDİRİMLİ SU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak sosyal yardım alan aileler için indirimli su tarifesi uygulama çalışmalarına başladığını açıkladı. ABB’den yapılan açıklamada, indirimden faydalanmak isteyen ailelerden kendi adlarına su abonelikleri olmayanların, aboneliklerini ivedilikle kendi adlarına devralmaları ya da yeni kayıt yaptırmaları istendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek haberi güncellenecektir.

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