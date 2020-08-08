18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek

‘EGO otobüslerinde koltuk döşemeleri sizce nasıl olsun?’ anketine 18 bin 689 Başkentlinin, üç seçenek arasından yüzde 49’unun tercih ettiği döşeme otobüs koltuklarında kullanılacak. EGO’ya ait 610 adet solo otobüsteki, 18 bin 910 koltuk döşemesi, Başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımı ile 3 ay içinde değiştirilecek.



İHTİYAÇ SAHİBİNE İNDİRİMLİ SU



Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak sosyal yardım alan aileler için indirimli su tarifesi uygulama çalışmalarına başladığını açıkladı. ABB’den yapılan açıklamada, indirimden faydalanmak isteyen ailelerden kendi adlarına su abonelikleri olmayanların, aboneliklerini ivedilikle kendi adlarına devralmaları ya da yeni kayıt yaptırmaları istendi.