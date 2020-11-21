16 dış ilçe ‘S’ plakaya geçiyor

18 Kasım’da gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla; Akyurt, Ayaş, Bâlâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçe servis araçlarının ‘06 S’ ile başlayan plakalarla yolcu taşımasına karar verildi. İlk etapta toplam bin 538 araca ‘S’ plaka izin belgesi verilecek ve 1 yıl geçerli olacak.







İŞİNİ DÜZGÜN YAPANIN ÖNÜ AÇILDI



Esnafın sabırsızlıkla beklediği ‘seri plaka’ çağrısının hayata geçirilmesinin sevindirici olduğunu beliren Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli şunları söyledi: “Bu sistem dış ilçelerde de korsan taşımacılığı önleyerek bir disipline sokmuş olacak. İşini düzgün yapanın, vatandaşa daha rahat hizmet verebilmesinin önü açıldı. Önceden yaşanan karışıklıklara tertip ve düzen gelmiş olacak. Plakalardan kim ne iş yapıyor çözülemiyordu. Vatandaşımız şimdi daha güvenerek binecek bu servislere. Emniyetin de işi kolaylaştı, servis taşımacılığını kontrol etmek daha rahat olacak. İşi namusuyla yapan bu uygulamayla kazanmış olacak. Kurallara daha sıkı uyulacak. Her yıl yine uygunluk alacak ve kontrol devam edecek. Buda sürekli düzenin korumasını sağlayacak.”