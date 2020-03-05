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Ankara Haberleri: 15 kilometrede test sürüşü

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15 kilometrede test sürüşü

Hasan AY-Kadir ARSLAN/İHA
05.03.2020 - 15:42 |Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Hasan AY-Kadir ARSLAN/İHA

YHT hattını incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine giden Bakan Turhan, burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan'a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi. 

15 kilometrede test sürüşü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 15 kilometrede test sürüşü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 15 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 15 kilometrede test sürüşü haberi güncellenecektir.

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