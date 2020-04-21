120 bin keçi 210 ton tiftik

Havaların ısınmasıyla birlikte Ankara’nın sembollerinden olan tiftik keçisi için kırkım mesaisi sürüyor. Kentin birçok ilçesindeki keçi yetiştiricileri, bu ay sonuna kadar 120 bine yakın tiftik keçisinin kışlık tüylerinin kesilmesi işleminin adı olan ‘kırkım’ı gerçekleştirecek.

Bu yıl kentte 210 ton Ankara tiftiği rekoltesi bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle tiftiğin nasıl satılacağının belirsiz olduğunu belirten Ankara İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önlem alması gerektiğine dikkat çekti. Ankara tiftik keçisinin bu yıl daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Kılınç, hem kırkım hem de tiftik pazarıyla ilgili alınması gereken önlemler için özetle şunları söyledi:

PAZAR ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ

“Koronavirüs nedeniyle tiftiğin bu yıl nasıl satılacağı belli değil. Sıkıntı olmaması için Tarım Bakanlığı’nın şimdiden önlem alıp, desteği arttırması gerekiyor. Nasıl değerlendireceğimiz konusunda pazar araştırması yapıyoruz ama sıkıntı olabilir. Bu tür krizlerde insanlar elindeki keçisini satıyor, bir daha da almıyor. Şimdiden bunun önlemi alınmalı. Kilogram başına tiftiğin desteği arttırılabilir.”

SOSYAL MESAFEYİ KORUMALILAR

“Aileler kendileri kırktığı zaman dikkat ediyor ancak bazı ücretli profesyonel ekiplere kırkım yaptıranlar var. Onların önlem alarak sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Tiftik ne çok geç ne de çok erken kırkılmalı. Sürü sahibi, halk arasındaki deyimle tiftik kabardığında kırkım yapar. Tiftiğin tasnif edilmesi de önemli.”

GELECEK KAYGISI YOK AMA ETKİLENDİ

Türkiye’den dünyanın farklı ülkelerine tiftik ihracatı yapan Mesut Yıldırım ise Ankara tiftiğinin yüzde 90’ının yurt dışına gönderildiğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki firmaların üretimlerini durdurduğunu, bu durumun kendilerini de etkilediğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu: “Tiftik İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa’ya, rekolte iyi çıkarsa Çin ve Hindistan dahil dünyadaki çoğu ülkeye gidiyor. İngiltere ve İtalya’daki bazı fabrikalar da bizden alıp diğer ülkelere gönderiyor. Türk tiftiği dünyada aranan tiftik, gelecek kaygısı yok. Ancak koronavirüs tabi etkiledi, fabrikalar kapandı. Adamın siparişi var ‘Ne olur siparişimi iptal etme, kapalıyız beklet’ diyor. Piyasalar açıldığında normal olarak devam edeceğini düşünüyoruz.”

TÜM DÜNYAYA ANKARA’DAN YAYILDI

Batı ülkelerinde mohair diye adlandırılan tiftik bütün dünyaya yurdumuzdan yayılan Ankara keçisinin ürünüdür. Tiftik keçisi Avrupa’da ‘Ankara keçisi’ (Angora goat) adıyla anılmaktadır. Resmi kayıtlara göre ilk kez Kanuni Sultan Süleyman 1541 yılında Ankara keçisini Roma-Germen İmparatoru V. Kral’a hediye etmiştir. 1881 yılına kadar Ankara keçileri çeşitli yollardan yurt dışına çıkarılmış ancak; Osmanlı İmparatorluğu, 1881 yılında aldığı kararla Ankara keçisinin yurt dışına çıkarılışını tamamen yasaklamıştır.