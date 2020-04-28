12 milyon çiçek karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yeşil alanlara dikilmesi planlanan 12 milyon çiçeği cadde, bulvar, park ve refüjlerle buluşturmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yerli üreticilerden alınan sardunya, petunya, kadife ve begonyadan oluşan çiçeklerin dikimine başlandığı belirtildi. Koronavirüs salgını bitince Ankaralıları şehirde çiçeklerle karşılayacaklarını ifade eden ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, şunları kaydetti:

ANKARALI ÜRETİCİLER YETİŞTİRDİ

“Çiçek ekiminin mayıs ortalarına doğru tamamlanması planlanıyor. 12 milyon yaz ayları için, 12 milyon da kış ayları için olmak üzere yeşil alanlar, park ve bahçeler ile refüjler çiçeklendirilecek. Başkent’in 150 bin metrekare alanında çiçek ekimi yapacağız. Çiçekler, Ankaralı üreticilerin yetiştirdiği bitkiler. Satışları düşen üreticilere böylece destek oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da kırsaldaki çiftçilerimize üretimlerini artırmaları için destek olacağız."

HAL ESNAFINA DAĞITILDI







Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ulus Hali esnafına maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın haftada iki gün gece saatlerinde kapsamlı temizlik yaptığı Ulus Hali’nde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de haftada üç gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ise haftalık olarak esnafa birer kutu maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıyor. Ulus Hali sık sık denetliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Ankaralılara sosyal medya hesaplarından seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Salgın sürecinde evinde kalarak mücadeleye destek olan her bir hemşehrimiz adına 2’şer çiçek ekiyoruz. Bugünleri başarıyla atlattığımızda Ankara’mız 12 milyon çiçekle sizleri karşılayacak” dedi.