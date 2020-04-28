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Ankara Haberleri: 12 milyon çiçek karşılayacak

ANKARA HABERLERİ

12 milyon çiçek karşılayacak

Hürriyet Haber
28.04.2020 - 09:32 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilerin yetiştirdiği 12 milyon çiçeğin cadde, bulvar, park ve refüjlere ekilmesi için çalışmalara başladı. Başkan Yavaş, salgın sürecinde evinde kalarak mücadeleye destek olan her Ankaralı adına ikişer çiçek ekeceklerini söyledi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yeşil alanlara dikilmesi planlanan 12 milyon çiçeği cadde, bulvar, park ve refüjlerle buluşturmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yerli üreticilerden alınan sardunya, petunya, kadife ve begonyadan oluşan çiçeklerin dikimine başlandığı belirtildi. Koronavirüs salgını bitince Ankaralıları şehirde çiçeklerle karşılayacaklarını ifade eden ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, şunları kaydetti:

12 milyon çiçek karşılayacak

ANKARALI ÜRETİCİLER YETİŞTİRDİ

Çiçek ekiminin mayıs ortalarına doğru tamamlanması planlanıyor. 12 milyon yaz ayları için, 12 milyon da kış ayları için olmak üzere yeşil alanlar, park ve bahçeler ile refüjler çiçeklendirilecek. Başkent’in 150 bin metrekare alanında çiçek ekimi yapacağız. Çiçekler, Ankaralı üreticilerin yetiştirdiği bitkiler. Satışları düşen üreticilere böylece destek oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da kırsaldaki çiftçilerimize üretimlerini artırmaları için destek olacağız."

12 milyon çiçek karşılayacak

HAL ESNAFINA DAĞITILDI

12 milyon çiçek karşılayacak

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ulus Hali esnafına maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın haftada iki gün gece saatlerinde kapsamlı temizlik yaptığı Ulus Hali’nde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de haftada üç gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ise haftalık olarak esnafa birer kutu maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıyor. Ulus Hali sık sık denetliyor.

12 milyon çiçek karşılayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Ankaralılara sosyal medya hesaplarından seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Salgın sürecinde evinde kalarak mücadeleye destek olan her bir hemşehrimiz adına 2’şer çiçek ekiyoruz. Bugünleri başarıyla atlattığımızda Ankara’mız 12 milyon çiçekle sizleri karşılayacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 12 milyon çiçek karşılayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Nisan 2020 tarihinde saat 09 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 12 milyon çiçek karşılayacak haberi güncellenecektir.

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