112’nin 24 saati

Sabah erken saatte göreve başlayan ekip, 24 saat nöbetini bir önceki günün ekibinden devralıyor. 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli 24, ambulans sürücüleri ise 12 saatlik vardiyalar şeklinde çalışıyor. Ekipler, nöbet süreleri boyunca hem COVID-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer acil hasta çağrılarına dakikalar içinde ulaşıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne COVID-19 şüphesiyle yapılan yardım çağrılarında ekipler, koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük N95 maske ve siperlik takarak yola koyuluyor. 112 Acil ekipleri, tüm vakalara ulaşır ulaşmaz hem hastaya hem de aile bireylerine maske ve eldiven takarak olası bulaşıların önüne geçiyor.

İLK ÖNCE SAKİNLEŞTİRİYORLAR

Sağlık ekipleri, eve girer girmez de camların açılmasını ve ortamın havalandırılması gerektiğini belirtiyor, hastayı ve aile bireylerini sakinleştirmek ve onlara güvende olduklarını hissettirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ediyor. Evde takip edilebilecek durumdaki hastaların yakınlarına bu süreçte neler yapabilecekleri de sağlık ekiplerince titizlikle aktarılıyor. Hastanın şikayetlerinin alınmasının ardından ateş ve tansiyon ölçümü, eşlik eden nefes darlığı öyküsü olması halinde ise akciğer dinlemesi yapılıyor.

HASTANIN BAŞINDAN AYRILMIYORLAR

Hastaneye güvenle teslimi yapılana kadar da ekipler, hastanın başından bir an olsun ayrılmıyor. COVID-19 pozitif ya da şüphelisi bir vakanın taşınmasının ardından ise ekiplerin ikinci bir mesaisi başlıyor. Ekipler, komuta kontrol merkezine, hastanın tesliminin yapıldığını, 1 saatlik temizlik ve havalandırma işlemine başlamak için uygun olunduğunu belirten anonsu geçiyor. Ekip, tüm ambulansı en ince ayrıntısına kadar temizledikten sonra bir süre havalandırma işlemi için tüm kapı ve camları açık bırakıyor. Tüm işlemlerin tamamlanmasıyla yeni vaka için hazır hale geliniyor.

BİZE GÜVENMELERİNİ İSTİYORUZ

112 ekibinden bazı kahramanlar mesailerini şöyle anlattı: Ankara Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli hekim Meltem Tunç: “Vakalara koruyucu tulumlarla gittiğimizde insanlar bizden çok korkuyorlar ve sokaktaki insanların çoğu balkonlara çıkıyor. Koruyucu tulumları biz hem kendi sağlığımız hem de hastalarımızın sağlığı için giymek zorundayız.” Yardımcı sağlık personeli Songül Özdemir: “COVID-19 vakaları ile ilk biz karşılaştığımız için hastalarda korku ve endişe oluyor. Vakalarımızın hekimlere ve sağlık personellerine güvenmelerini istiyoruz.”