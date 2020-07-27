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Ankara Haberleri: 1012 kişiye maske cezası

ANKARA HABERLERİ

1012 kişiye maske cezası

Hürriyet Haber
27.07.2020 - 16:36 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği, kentte yapılan denetimlerde, bir hafta içinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 12 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Hürriyet Haber

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “20 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 12 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; hastalıktan korunmanın en kestirme yolu tedbirlere riayettir” denildi. DHA

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1012 kişiye maske cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1012 kişiye maske cezası haberi güncellenecektir.

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