1012 kişiye maske cezası

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “20 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 12 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; hastalıktan korunmanın en kestirme yolu tedbirlere riayettir” denildi. DHA
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