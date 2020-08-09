10 yıl boyunca hazırlanmışım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Göksoy, şunları söyledi: "Son 10 yılda kendimle ilgili çok büyük değişiklikler yaptım. Mahcup bir ifadeyle söylemek isterim, günde iki paket sigara içen bir insandım. Sigarayı bıraktım. 170 kilogramın üzerine çıkmıştım, 70 kilogram verdim. Hareketsiz, sağlıksız, çok yiyen bir insandım. Hayatımın ortasına sporu koydum. Dengeli ve sağlıklı beslenen bir birey haline geldim. Bütün bunları son 10 senede yaptım. Geri dönüp baktığımda tıbbi literatür bilgileri doğrultusunda kendime şunu soruyorum; 10 sene önce, 10 yaş daha genç olmama rağmen bu hastalığa yakalansaydım, nasıl seyrederdi? Görünen o ki çok kestirilebilir değil ama büyük ihtimalle çok ağır seyrederdi. Sigarayı bırakarak, kilo vererek, dengeli beslenerek hareketli bir insan haline gelmek suretiyle son 10 yıldır COVID-19’a hazırlık yapıyormuşum.” Göksoy, “Yapılacak şeyler basit. Maskeyi bir aksesuar olarak değil, ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanalım. Sosyal mesafeye ve kişisel hijyene özen gösterelim. Toplumda ciddi bir rehavet var. Bir akademisyen olarak bu konuda kaygı duyduğumu ifade etmeliyim” dedi.