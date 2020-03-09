10 kadına iş kapısı oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü’nün Erasmus Programı kapsamında başlattığı ‘İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme Projesi’, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen fakat bunu nasıl yapacağını bilemeyen kadınlara umut oldu. İş fikirlerini büyütmekten girişimcilik eğitimlerine kadar her aşamada desteğin sağlandığı proje sayesinde yaşamı değişen kadınlardan biri de 50 yaşından sonra kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Marziye Erdoğan. Ailesine maddi katkı sağlamak amacıyla çevresinde çok beğenilen yufkalarını satmaya karar verdiğini anlatan üç çocuk annesi Erdoğan, “2014’te, bir gecekonduda 10 kilo unla yufkacılığa başladım. Bir yıl devam etti. Pazarlarda satıyordum. Yufkalarım talep görünce Nisan 2015’te resmiyete geçtim” diye konuştu. Ardından bu işi geliştirebilmek için çabaladığını, KOSGEB’den o dönem aldığı 35 bin lira hibe desteğiyle iki ocaklı bir yere geçtiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

İTALYA’DA ÇALIŞTAYA KATILDI

“Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın projesine dahil olup bir yıl girişimcilik eğitimi aldım. Bu eğitimler kapsamında İtalya’ya gittim. Farklı ülkelerden gelen kadın girişimcilerle birlikte 10 gün süreyle çalıştay yapıldı. Oradan dolu dolu döndüm. Bir girişimci nasıl olunur, iş yeri nasıl ayakta tutulur, hepsini öğrenmiştik. Döndükten sonra iki ocaklı eski dükkanımda devam ettim. Yufkamız beğenildi, müşterilerimiz arttı. Bu süreçte oğlumun, yufkalardan sağlıklı cips üretme fikrini de hayata geçirdim. Küçük dükkan hem yufkaya hem cips üretimine yetmeyince bu imalathaneye geçtik. Cipslerimizin salçası dahi kendi yapımım, yağı çok az. Fesleğenli, zencefilli, bol baharatlı ve haşhaşlımız var. İçindeki tuz da kaya tuzu. İlgi çok güzel. Özellikle anneler ve iş yerinde atıştırmalık olarak almak isteyenler var. Hedefim sağlıklı cips üretimini büyüterek markaya dönüştürmek.”

EĞİTİMİ HEYECANLA BEKLİYORUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü, ‘Sosyal Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme’ projesi kapsamında KOSGEB ile imzaladığı protokolle, girişimci kadınlar için sosyal girişimcilik eğitimleri ve mentor desteğini başlatacak, ardından da e-ticaret eğitimleri hayata geçirilecek. Girişimci ve girişimci adayı tüm kadınlar, e-Devlet üzerinden eğitimlerden faydalanabilecek ve böylelikle ürünlerini internet üzerinden satışa çıkarma imkânı yakalayacak. Bu eğitimlerden yararlanmaya hazırlandığını dile getiren Erdoğan, “e-ticaret eğitimleri benim için çok güzel bir fırsat. Eğitimi aldıktan sonra sağlıklı cipslerimi internet üzerinden daha geniş bir kitleye ulaştırma imkânım olacak. Bu eğitimi heyecanla bekliyorum. Kadınlar bu fırsatları değerlendirmeli, cesaretli olmalı. Her kadın başarabilir, kadın isterse olur” dedi.

Marziye Erdoğan, yufka imalathanesinde özellikle kadınları istihdam ettiğini vurgulayarak, “İlk başladığımda 10 kilo unu alamazken benim kapıma şu anda TIR geliyor. Yanımda çalışan 10 kadın evine ekmek götürebiliyor, en güzeli de bu zaten” dedi.