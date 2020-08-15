10 bine yakın konut satıldı 7-8 bini mağdur olacak

Ankara’da bazı emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışı yapılması konusunda Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in ardından bir uyarıyı da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu yaptı. Tellioğlu, “Binayı kim ve ne zaman yapacak? Daireyi kaç sene sonra teslim edecek? Bunlar belli değil. İşte bu gerçekten insanların umudunu çalmak” dedi. Vatandaşların ev satın alırken bu yöntemden uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Tellioğlu, şunları söyledi:

KESİNLİKLE ALMAMALARI GEREKİR

“Bu söz konusu satış yöntemleriyle ilgili birçok vatandaşımız bizi arıyor. Sisteminin doğru olmadığını, satın alan kişinin mağdur olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, kesinlikle almamaları gerektiğini söylüyorum.

NE SÖZLEŞME VAR NE DE PROJE

Bu satışta size bir hisse satılıyor, ‘buradan şu daireyi alacaksın’ deniliyor. ‘Kim yapacak’ diyorsunuz, ‘bekleyen müteahhidi var’ deniliyor. ‘Sözleşme var mı, ‘proje oluştu mu?’ diye soruyorsunuz. Yok!

SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA DURUMU

Parasını veren vatandaşın kaç metrekare daire alacağını bilmesi lazım. İnşaat ruhsatının tesis edilmediği bir ortamda bu tür durumlar suistimal ediliyor. Yani tam bir sarı çizmeli Mehmet ağa durumu.

BELKİ DE KONUT HİÇ OLMAYACAK

Bu şekilde Ankara’da maalesef 10 bine yakın konut satıldı. Tahminimize göre uzama ve diğer nedenlerle maalesef 7-8 bini mağdur olacak. Konut adı altında belki de konut hiç olmayacak.

BU FİYATA ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI

Bir de neredeyse piyasanın 3’te 1 fiyatına veriyorlar. Bazı firmalar 250 bin liraya daire satıyor. Ortalama arsa payı hariç sadece inşaat metrekare maliyetinin 300 ila 400 bin lira olduğu bir yerde bu fiyata şüpheyle yaklaşılmalı.

EV OLARAK ASLINDA HAYAL SATILIYOR

Ortada bir arsa var ama ev olarak aslında hayal satılıyor. Vatandaş kesinlikle Enver Başkan’ın da(Enver Demirel) dediği gibi inşaat ruhsatı alınmış sözleşmesi olan evleri satın almalı.

KİRA CEZASI DA SÖZLEŞMEDE OLMALI

Adam ruhsat da almış olabilir. Ruhsatın yanı sıra, başlama tarihi, bitiş tarihi ve bitiş tarihine uyulmadığı takdirde ödenecek kira cezasının da sözleşmesinde yazması lazım.

VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR OLMASINLAR

Bu satış sistemi doğru bir satış yöntemi değil. Bu satışlardan sonra müteahhitlik sektörünün adı da kirleniyor. Bu durumlar tasvip ettiğimiz şeyler değil. Vatandaşlarımız bu tür yöntemlere inanıp mağdur olmasınlar.”