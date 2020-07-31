1 saatte 54 araç radara yakalandı

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak, yolcuların maske takıp takmadıkları, firmaların hijyen kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Özellikle bazı noktalarda sabit radar uygulamaları yapılırken, gezici radar araçları da şehir içinde uygulama yaptı. Ankara Bulvarı’ndaki denetimlerde sürücülerin çoğunun hız sınırına uymadıkları görüldü. Radar aracı ile 1 saat içinde hız sınırının aşılma oranına göre 2 araca 576 lira, 29 araca 17 bin 342 lira, 23 araca 28 bin 244 lira olmak üzere toplamda 54 araca 46 bin 162 lira para cezası uygulandı. Cezalar anında sürücülerin e-devlet uygulamalarına gönderildi. Ankara Trafik Denetlemeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, “Vatandaşları, gidecekleri yerlere daha güvenli gitmeleri için hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kuralları konusunda uyarıyoruz. Özellikle otomobillerde fazla yolcu taşımamalarını istiyoruz. Fazla yolcu bulunan sürücülere cezai işlem uygulamak zorunda kalıyoruz. Otomobillerde 4 kişi sınırlaması var” dedi.







