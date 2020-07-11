1 dakikada banka soygunu

Olay dün 03.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce Mürsel Uluç Mahallesi’nden çaldıkları 06 LB 819 plakalı minibüs ile caddeye gelen soyguncular, levyeyle bankanın kapısını açarak içeri girdiler. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir kasayı sürükleyerek geldikleri araca yükleyip ortadan kayboldular.







SİLAH VE EVRAK DOLU KASA



Çok sayıda polis ekibinin svk edildiği olay sonrası çalınan kasada bazı evraklar ile bankanın güvenlik görevlisine ait bir silahın bulunduğu tespit edildi. Bu sırada minibüsünün çalındığını fark eden M.T. de durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.