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Ankara Haberleri: 1 dakikada banka soygunu

ANKARA HABERLERİ

1 dakikada banka soygunu

Caner ÜNVER-DHA
11.07.2020 - 00:05 |Son Güncelleme :

Çankaya Dikmen Caddesi’nde çalıntı minibüsle geldikleri banka şubesine kapısını zorlayarak giren kar maskeli iki soyguncu, 1 dakika içinde sürükleyerek çaldıkları kasayla birlikte ortadan kayboldu.

Caner ÜNVER-DHA

Olay dün 03.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce Mürsel Uluç Mahallesi’nden çaldıkları 06 LB 819 plakalı minibüs ile caddeye gelen soyguncular, levyeyle bankanın kapısını açarak içeri girdiler. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir kasayı sürükleyerek geldikleri araca yükleyip ortadan kayboldular.

1 dakikada banka soygunu

SİLAH VE EVRAK DOLU KASA

Çok sayıda polis ekibinin svk edildiği olay sonrası çalınan kasada bazı evraklar ile bankanın güvenlik görevlisine ait bir silahın bulunduğu tespit edildi. Bu sırada minibüsünün çalındığını fark eden M.T. de durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 dakikada banka soygunu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 dakikada banka soygunu haberi güncellenecektir.

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