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Ankara Haberleri: 09.05’te hayat durdu

ANKARA HABERLERİ

09.05’te hayat durdu

Hürriyet Haber
10.11.2020 - 15:05 |Son Güncelleme :

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında Ankara’nın dört bir yanında anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla kentte hayat durdu.

Hürriyet Haber

Kentin en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Başkent’in cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 

09.05’te hayat durdu

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

09.05’te hayat durdu

ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım nedeniyle Twitter hesabından, “Bugün devlet erkanıyla birlikte Ata’mızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldık. Çok şey öğrendik, çok şey borçluyuz. Açtığı yolda daima gösterdiği hedefe doğru yürüyeceğiz. Sonsuz saygı, özlem ve minnetle” mesajını paylaştı.

09.05’te hayat durdu

MİNNETLE ANIYORUM

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Milli Mücadele’nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı, özlem, ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık uğrunda kanını akıtan gaziler ve canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum” notunu düştü.

09.05’te hayat durdu

GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın yayınladığı mesajda ise “İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun” ifadeleri yer aldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 09.05’te hayat durdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde saat 15 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 09.05’te hayat durdu haberi güncellenecektir.

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