09.05’te hayat durdu

Kentin en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Başkent’in cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım nedeniyle Twitter hesabından, “Bugün devlet erkanıyla birlikte Ata’mızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldık. Çok şey öğrendik, çok şey borçluyuz. Açtığı yolda daima gösterdiği hedefe doğru yürüyeceğiz. Sonsuz saygı, özlem ve minnetle” mesajını paylaştı.

MİNNETLE ANIYORUM

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Milli Mücadele’nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı, özlem, ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık uğrunda kanını akıtan gaziler ve canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum” notunu düştü.

GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın yayınladığı mesajda ise “İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun” ifadeleri yer aldı.