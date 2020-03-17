EVİNDEKALANKARA

Ankara Kent Konseyi (AKK), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bireysel önlemin alınması için Başkentlilere “Evinde Kal” çağrısında bulundu. AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada “Evinde Kal Ankara” çağrısı ile koronavirüse karşı farkındalık yaratmak istediklerini belirterek “Zorunlu ve acil durumlar dışında hemşehrilerimizi evlerinde kalması konusunda uyarıyoruz” dedi.

PAYLAŞIMLARLA BİLGİLENDİRME

Koronavirüse karşı mücadeleye, başlattıkları çağrı ile destek vermeyi amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, kişisel temizliğe özen gösterilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda Ankaralıları bilgilendirmek istediklerini belirtti. Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla koronavirüs salgınına karşı korunma yollarını içeren bilgilendirici içerikleri paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

HASSAS OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Yılmaz, “Yeni tip korona virüse karşı oluşabilecek tüm tehditleri ortadan kaldırmak adına Ankara Kent Konseyi olarak etkinlik ve toplantılarımızı iptal ettik. Ankaralıları yeni tanıştığımız bu virüse karşı hassas olmaya davet ediyor, hem kişisel hem de toplumsal iyilik için acil ve zorunlu durumlar dışında evlerinde kalma çağrısı yapıyoruz. Tedbirleri sıkı tutmamız gereken bu dönemde virüsle temas ihtimalini sıfıra indirmek için #evindekalankara dedik. Biliyoruz ki virüs tehlikesine karşı yürüttüğümüz bu mücadeleyi korunarak atlatacağız” diye konuştu.

60 YAŞ ÜSTÜ TEMKİNLİ DAVRANMALI

AKK’nın sosyal medya hesaplarından #EvdeKalAnkara etiketiyle yapılan paylaşımlarda; “60 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin, uyarıları göz önünde bulundurarak koronavirüs tehdidine karşı temkinli davranması, ticari hayatta ise dikkat edilmesi gereken hususlara uyularak sürdürülmesi gerektiğini unutmayalım” denildi.