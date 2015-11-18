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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 18.11.2015 - 09:37 | Son Güncelleme:

Yenileyici etkiler

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Yenileyici etkiler
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Hayaller, kafa karışıklıkları ve idealler gezegeni Neptün’ün direkt harekete geçişi, aslında bugünden itibaren hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize yardım ediyor.

 Ama sadece birkaç gün için bizi biraz dalgın, unutkan ruh haline geçirebilir. Sabah, öğlen ve öğle sonrası saatlerde, ikili ilişkilerimizde olumlu saatlerde olacağız. Yenileyici etkiler ya da değişik alanlarda ilerleme başlıkları devrede ya da heyecan veren gelişmeler var. Sular ve sıvılarla ilgili başlıklar uzun zamandır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devrede olabilir bu arada, ekleyelim Niobe’ce.

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