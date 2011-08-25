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EYLÃœL 2011Â Â Â Â Â Â Â Â

10-EylÃ¼l/15 Ekim arasÄ±-JÃ¼piter/ASC/BoÄŸa olumluÂ



YÃ¶netici sÄ±nÄ±f ve zenginler kulÃ¼bÃ¼ Ã¼yeleri iÃ§in baÅŸarÄ± ve itibar sÃ¼reci. Genel olarak iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmek iÃ§in avantajlÄ± bir devre. Spor dÃ¼nyasÄ±nda hareketlilik, peÅŸpeÅŸe magazin Ã¼nlÃ¼lerinin skandallarÄ±.



15 EylÃ¼l - UranÃ¼s/VenÃ¼s/KoÃ§ zÄ±tlaÅŸmasÄ±



Ä°letiÅŸim dÃ¼nyasÄ±nda deÄŸiÅŸimler, sÃ¼rpriz isimler, Ã¶nemli bir kayÄ±p olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±, aÅŸk iliÅŸkilerinde karmaÅŸÄ±k olaylar, sinirlilik ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klar. YanÄ±lmalara aÃ§Ä±k bir sÃ¼reÃ§, ticari iliÅŸkiler iÃ§in zor bir aÅŸama. AnlaÅŸÄ±lmasÄ± zor olan davranÄ±ÅŸ periyotlarÄ± fakat bunlar kÄ±sa sÃ¼reli olacaktÄ±r.



15 EylÃ¼l -25 EylÃ¼l - JÃ¼piter/Pluto/BoÄŸa olumlu



Yine 5. Ev efekti. Yani yÃ¶netenler iÃ§in Ã§ok olumlu veya yararlanabilecekleri Ã§ok iyi bir dÃ¶nem. Ã‡evrede uygun gÃ¶rÃ¼lmeyen yÃ¶netim elemenlarÄ±na karÅŸÄ± operasyonlar yapÄ±labilir. Hukuki veya sosyal kurumlarla ilgili zorlanmalar ve Ã¶nemli bir istifa.



AynÄ± sÃ¼reÃ§-Mars/UranÃ¼s/YengeÃ§ olumlu



YÃ¼ksek baÅŸarÄ± gÃ¼cÃ¼, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÃ¼rtÃ¼leri Ã¶n plana Ã§Ä±kacak. Ã‡abuk karar verme dÃ¶nemi, bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§ok fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k aranacak.

Ä°ktidardan gelecek olan yeni bir etki alanÄ±, Ã¶nemli kararlarÄ± aÃ§Ä±klamak iÃ§in uygun dÃ¶nem. Otoriteyi veya gÃ¼cÃ¼ yerinde kullanmamak ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klar bu ay iÃ§inde bazÄ± sorumlularÄ±n baÅŸÄ±nÄ± derde sokabilir. YaÅŸlÄ± ve deneyimli kiÅŸilerden yardÄ±m alÄ±nmalÄ± ve muhakka danÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±.



25-30 EylÃ¼l-Mars/GÃ¼neÅŸ/Aslan Ã§ok sert



TerÃ¶r, cinayetler ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar dÃ¶nemi, bu beÅŸ gÃ¼n Ã§ok kritik ve acÄ±masÄ±z olabilir, Ã¶nemli kararlar iÃ§in aceleci ve agresif olunmamalÄ±, kararlar soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla alÄ±nmalÄ±.

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EKÄ°M 2011

1-26 Ekim-SatÃ¼rn/NeptÃ¼n/Terazi olumlu



Din ve inanÃ§ konularÄ±nda uluslararasÄ± iÅŸbirlikleri, yabancÄ±larla veya yabancÄ± Ã¼lkelerle ilgili artan sorumluluklar, Ã§ok ileri gidilmemeli. Spor dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir karar. Artacak olan UFO olaylarÄ±. Bu dÃ¶nemde oluÅŸabilecek olan siyasi iÃ§ problemler epey zorlayÄ±cÄ± olabilirler.



12-14 Ekim-VenÃ¼s/GÃ¼neÅŸ/Akrep olumlu



Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼reli sanatsal bir etki, daha Ã¶nce yaÅŸanan gereksiz ama Ã¼nlÃ¼ magazin insanlarÄ±nÄ±n yeni saÃ§malÄ±klarÄ± yaÅŸanabilir. AÅŸk hislerine hakim olamama, uyumsuzluk, sahtekarlÄ±k, memnuniyetsizlik, gereksiz harcamalar ve ihanet dÃ¶nemi.



15-30 Ekim-Pluto/UranÃ¼s/OÄŸlak Ã§ok sert



Uzun vadeli ama Ã§ok kalÄ±cÄ± bir etki dÃ¶nemi, Ã¶zellikle de hapishane, hastane ve benzeri halka aÃ§Ä±k yerlerle ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler, Ã¶lÃ¼mler olabilir, yeni sert ve acÄ±masÄ±z geliÅŸmeler yaÅŸanabilir, terÃ¶r yeni sÃ¼reÃ§lere yÃ¶nelebilir, suikast ve sabotaj giriÅŸimleri yaÅŸanabilir. Bu dÃ¶nem yeni ve cesurca kararlar alma dÃ¶nemidir ve zaman yitirilmemelidir. Åžartlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tlayabilir ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bekleyiÅŸler devam edebilir.



Ekim sonuna kadar Mars/MC/Aslan Ã§ok sert



SavaÅŸ ve barÄ±ÅŸ etkileri birarada, uluslararasÄ± iliÅŸkilerde sert ve katÄ± tutumlar, yakÄ±n Ã§evre liderleriyle anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. Agresif davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ± ve sabÄ±rsÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapÄ±lmamalÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te yÃ¶netenler Ã§evre uyarÄ±larÄ±nÄ± doÄŸrudan kiÅŸilik sorunu yapmamalÄ± ve sÃ¼rekli eleÅŸtirilere katlanÄ±lmalÄ±. Ekonomi dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok ihtiyatlÄ± olunmalÄ± ani dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler ÅŸok edici olabilir.



Ekim sonuna kadar GÃ¼neÅŸ/NeptÃ¼n/Terazi olumlu



Manevi ve mistik eÄŸilimler gÃ¶zlenebilir, manevi dÃ¼nyanÄ±z gereÄŸinden fazla aÄŸÄ±rlÄ±k kazanacaktÄ±r. YÃ¶neticiler genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara aÃ§Ä±klar ve bu yÃ¼zden de bÃ¼tÃ¼n tesirlere karÅŸÄ± alÄ±cÄ± konumundalar. Maddi yÃ¶nden sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olanlar bu sÃ¼reÃ§te kenara Ã§ekilmeli.



Ekim sonuna kadar VenÃ¼s/JÃ¼piter/Akrep Ã§ok sert



Din kurum ve gÃ¶rÃ¼ÅŸler, mahkemeler ve entellektÃ¼el dÃ¼ÅŸÃ¼nceler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ±ÅŸmalar dÃ¶nemi. Ä°lgililer kendilerini Ã§ok fazla Ã¶nemsemeli ve katÄ± davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde olmamalÄ±lar. HiÃ§ hata yapmayacaÄŸÄ±na inanan Ã¶nemli birisi, Ã¶nÃ¼nÃ¼zde duran herkesi ezmeye kalkÄ±ÅŸabilir ama bu piÅŸmanlÄ±k getirebilir. OnÂ gÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± rahatlÄ±k, ihmalkarlÄ±k, yanlÄ±ÅŸ tutumlar, savurganlÄ±k ve kayÄ±plar dÃ¶nemi.



17 Ekim-9 KasÄ±m arasÄ± JÃ¼piter/GÃ¼neÅŸ/BoÄŸa zÄ±t dÃ¶nem



Teknolojik alanda ve finansal platformda sabit fikirlilik, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve taraflÄ±, Ã¶n yargÄ±lÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã§eliÅŸkiler ve dalgalanmalara neden olacaklar. GÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸiler veya Ã¶nemli konumlarda bulunanlar kontrol zorluklarÄ± Ã§ekecekler ama iyi deÄŸerlendirirlerse bu olaylar onlarÄ±n lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. Ã–nemli koltuklarda deÄŸiÅŸimler yani atamalar bu ayda yaÅŸanabilir. BÃ¼yÃ¼k bir medya kuruluÅŸunun baÅŸkanÄ± bu dÃ¶nemde ya da en geÃ§ sonbahar sonunda ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸabilir, korunmakÂ iÃ§in Temmuz-AÄŸustos aylarÄ±ndaki gerilimini dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli. JÃ¼piteryen negatif etkiler medyatik ortamda kaba davranÄ±ÅŸlara, ilkel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin anlatÄ±mÄ±na neden olabilir. Ã–nemli bir yetkili bu ay iÃ§ersinde, diktatÃ¶rce davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle bulunduÄŸu konumdan dÄ±ÅŸlanabilir ya da en azÄ±ndan yÄ±pratÄ±labilir.

KASIM 2011

17 KasÄ±m-3 AralÄ±k arasÄ± SatÃ¼rn/MerkÃ¼r/Terazi bileÅŸim dÃ¶nemi



Bu tuhaf bir konumdur, toplumsal Ã§izgide veya sosyal alÄ±ÅŸkanlÄ±klarda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± ve gizli oluÅŸumlarÄ± simgeler yani garip, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k ve hoÅŸ olmayan olaylar ayÄ±n ilk iki haftasÄ±nda peÅŸpeÅŸe gÃ¼ndeme gelebilir. AÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± bu ayda sorun olmaya baÅŸlayacak ve tarÄ±m alanlarÄ±nda Ã¶nemli zararlar oluÅŸacaktÄ±r.



15 KasÄ±m ay sonuna kadar GÃ¼neÅŸ/NeptÃ¼n Akrep zÄ±t dÃ¶nem



Marsâ€™Ä±n Ã¶nceki aydaki JÃ¼piter ile zÄ±t konum ve kritik bir durum oluÅŸturmasÄ± yine hala geÃ§erli. AÅŸÄ±rÄ± hÄ±rs ve sahtekarlÄ±k hÃ¼kÃ¼met ve bÃ¼rokrasi Ã§izgisinde dikkat Ã§ekecek. Bu etkiler, yÃ¶neticilerin saÄŸlÄ±klarÄ±, ÅŸirketler ve sahipleri, finansal, hukuksal ve tÃ¶resel yasalar, dÄ±ÅŸ borÃ§lar, anlaÅŸmalarÄ±n ticari sonuÃ§larÄ± ve ulusal deÄŸiÅŸim konularÄ±nda da geÃ§erli olabilir.



15 KasÄ±m ay sonuna kadar GÃ¼neÅŸ/ASC Akrep zÄ±t dÃ¶nem



Bu sert konuma karÅŸÄ±n SatÃ¼rn desteÄŸi yine geÃ§erli. GÃ¼neÅŸ sertleÅŸiyor ama pek olumsuz sayÄ±lmaz; isteklere ulaÅŸmak kolaylaÅŸabilir. JÃ¼piter/SatÃ¼rn/Pluto ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ama kÃ¶tÃ¼ deÄŸiller. Hak edilmiÅŸ ÅŸeyler bu dÃ¶nemde kazanÄ±lacaktÄ±r. BaÅŸarÄ± geÃ§miÅŸte alÄ±nan doÄŸru ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlardan oluÅŸacaktÄ±r ve toplumun gÃ¼dÃ¼leri bu etki altÄ±nda yeniden gÃ¶zdenÂ geÃ§irilmelidir. Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bunlar hazine, vergiler, para ve piyasalarda geÃ§erli ve biraz da saÄŸlÄ±k konularÄ±nda.



15 KasÄ±m ay sonuna kadar Pluto/UranÃ¼s OÄŸlak Ã§ok sert



YoÄŸun, karmaÅŸÄ±k ve ilginÃ§ etkiler oluÅŸacak. SÃ¶z konusu alanlarda, Nisan ayÄ±ndaki astro-efekt yineleniyor yani YÃ¶netim amacÄ±nÄ±n bilincinde ve gayretli, kiÅŸiliÄŸinin ve misyonunun farkÄ±nda, iÅŸleri yÃ¶netirken pozitif olmak istiyor, eÄŸer atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± kÄ±sa zamanda bu Ã§izgide gerÃ§ekleÅŸtirir veya yeterince gÃ¶sterebilirse baÅŸarÄ±lÄ± da olacak ama tÃ¼m bunlara karÅŸÄ±n yÃ¶netim kademelerinin bazÄ±larÄ±nda amaÃ§sÄ±zlÄ±k, boÅŸvermiÅŸlik, Ã§alÄ±ÅŸma isteksizliÄŸi oluÅŸmakta, yanlÄ±ÅŸ fikirler Ã¼retildiÄŸi gibi bunlarÄ± uygulamaya koyma arzularÄ± aÅŸÄ±rÄ±, yÃ¶neticilerin bazÄ±larÄ± kendi dÃ¼nyalarÄ±na, yaÅŸamlarÄ±na ve Ã¶zgÃ¼n inanÃ§larÄ±na Ã§ok fazla yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar.



19 KasÄ±m-4 AralÄ±k ay sonuna kadar SatÃ¼rn/SatÃ¼rn Terazi bileÅŸim dÃ¶nemi



Ãœlkesel Ã¶ncelikler farkedilmeli veya gerÃ§ekleÅŸmesi zor planlar kurulmamalÄ± kÄ±sacasÄ± bu dÃ¶nemin sonunda ekonomi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli kurumlar amaÃ§larÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmek hatta bazÄ± hesaplarÄ± yeniden yapmak zorunda kalacaklar. Finans konusundaki atÄ±lÄ±mlar iÃ§in ise uygun bir dÃ¶nem; Ascendant KasÄ±m ayÄ±nda Ankara merkezli olmak Ã¼zere OÄŸlak Burcuâ€™nda; GÃ¼neÅŸâ€™le haksÄ±zlÄ±k ve huzursuzluklarÄ± arttÄ±rabilecek etkiler yaÅŸÄ±yor, dalgalanan piyasalara neden olurken, Pluto etkisi altÄ±nda hÃ¼kmedici, totaliter gÃ¼dÃ¼leri tetikliyor. Ã–zetle KasÄ±m ayÄ± yÄ±lÄ±n sonu yaklaÅŸÄ±rken bir anlamda yÄ±lÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± ve belli mihraklara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmeleri ortaya Ã§Ä±karacak.Â Â Â Â Â

ARALIK 2011

8 AralÄ±k-16 AralÄ±k arasÄ± Mars/UranÃ¼s/BaÅŸak zÄ±t dÃ¶nem



YÄ±lÄ±n son ayÄ± olan AralÄ±k, gÃ¼Ã§lÃ¼ gezegenlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bert ve zÄ±t etkileriyle geliÅŸiyor ve yÄ±lÄ± kapatÄ±yor. Etkiler, yoÄŸun olarak iÅŸÃ§iler, madencilik, tarÄ±m, halkÄ±n bireysel sorunlarÄ±, kÃ¶mÃ¼nler, hizipler ve klanlar ile milliyetÃ§ilik konularÄ±nda yaÅŸanacak. Orduda yeni huzursuzluklar ve deÄŸiÅŸimler sÃ¶z konusu. KÄ±smi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar sabÄ±rsÄ±z ve dengesiz sÃ¶ylevlere neden olacak.



14 AralÄ±kâ€™tan ay sonuna kadar SatÃ¼rn/NeptÃ¼n/Terazi olumlu



YukarÄ±daki bu iki gezegenin bulunduÄŸu toprak ve ateÅŸ gruplarÄ± etkileri iyice daÄŸÄ±tacak. KaynaklarÄ±n doÄŸru ve yeterince kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±labilir, bazÄ± olumsuz eÄŸilim ve yaklaÅŸÄ±mlara gÃ¶z yumulmasÄ± gÃ¼ndeme getirilecek. NeptÃ¼n rekabeti arttÄ±racak, tanÄ±tÄ±mlar ve pazarlamalar iÃ§in uygun bir sÃ¼reÃ§. BazÄ±larÄ± amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ± zaman zor kullanmaya olan eÄŸilimleri zararlÄ± olabilir.

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14 AralÄ±kâ€™tan ay sonuna kadar JÃ¼piter/GÃ¼neÅŸ/BoÄŸa zÄ±t dÃ¶nem



JÃ¼piter iki ayrÄ± astro evde GÃ¼neÅŸâ€™le zÄ±tlaÅŸÄ±yor, bu etki ifade ve anlatÄ±m zorluklarÄ± getirebilir; halk saygÄ±nlÄ±k isteyecek ve yÃ¶netim kararlarÄ±nÄ± zor anlatacak. YanÄ±sÄ±ra, etkin ailelerde, sosyal birlikteliklerde, sosyete, sanat ve sporda Ã¶nemli ve beÄŸenilen geliÅŸmelere neden olacak.



14 AralÄ±kâ€™tan ay sonuna kadar JÃ¼piter/SatÃ¼rn/BoÄŸa zÄ±t dÃ¶nemÂ Â



Bunlara karÅŸÄ±n JÃ¼piter 1. Evâ€™de SatÃ¼rn ile BoÄŸaâ€™da Ã§ok sert bir konuma giriyor ve yÃ¶netimâ€™in gÃ¼cÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±yarak, sosyal kesimlerde gÃ¼cÃ¼n ve kontrolÃ¼n denenmesini gerektiriyor. DÄ±ÅŸ tehditler artabilir, aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar ticari iliÅŸkileri de kapsÄ±yor.



15 AralÄ±kâ€™tan ay sonuna kadar VenÃ¼s/ASC/BaÅŸak Ã§ok sertÂ Â



Siyasi ve mali analizler yeni yÄ±la girerken Ã¶nemli gÃ¶stergeler oluÅŸturacaklar. VenÃ¼sâ€™Ã¼n BaÅŸakâ€™taki bu Ã§ok ser konumu bu yorumlarÄ± gÃ¼Ã§lendirebilir; bu ay iÃ§inde Ã¶nemli yetkili zor durumda kalabilir hatta istifa edebilir, birÂ yolsuzluk yine gÃ¼ndemde. Ascendant ise yani BaÅŸakâ€™taki konumuyla JÃ¼piter etkisinde BMM ve AKP iÃ§i uyuÅŸmazlÄ±klar olabilir, yeni dÄ±ÅŸ iliÅŸki boyutlarÄ± oluÅŸabilir, buna karÅŸÄ±n kiÅŸilikler ve tepkiler daha Ä±lÄ±mlÄ± olacaklar.16 AralÄ±kâ€™tan ay sonuna kadar GÃ¼neÅŸ/UranÃ¼s/Yay Ã§ok sert

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17-27 AralÄ±k arasÄ± Mars/MC/BaÅŸak Ã§ok zÄ±tÂ Â



UranÃ¼s efekti deÄŸiÅŸime yÃ¶nelik olarak, sabÄ±r, deneyim ve iyi danÄ±ÅŸmanlÄ±k getiriyor, Mars ve MC negatifi ise Ã§ok ciddi yÃ¶netimsel Ã§atÄ±ÅŸma ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hatta Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼nmenin iÅŸareti. Yine bu ay iÃ§inde Ã¶nemli bir tutuklama olabilir. AralÄ±k ve dolayÄ±sÄ± ile de 2011, karmaÅŸÄ±k ve yoÄŸun iliÅŸkilerle sona eriyor.

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakarsanÄ±z artÄ±k yeni birÅŸey yok gibi, herÅŸeyi yaÅŸadÄ±k ve yaÅŸÄ±yoruz Ã¶nemli olan 2012 olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§lar ve deÄŸiÅŸimler orada saklÄ±lar.

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