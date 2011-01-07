Yeni yÄ±l TÃ¼rkiye'ye neler getiriyor

OCAK 2011Â Â

Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz bu ayda, olaylarÄ±n yoÄŸunluÄŸu Astro 9. Evâ€™de yani dini inanÃ§lar, yargÄ± ve mahkemeler ve dÄ±ÅŸ ticaret konularÄ±nda. Ã–nemli hukuki ve inanÃ§sal geliÅŸmeler yaÅŸanacak. 12 Ocakâ€™a kadar tÃ¼m radikal iddia ve inanÃ§lar doÄŸru olmayabilir ya da tetiklenmektedir. Bu sÃ¼reÃ§te kendini beÄŸenmiÅŸlik ve dikkafalÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve iliÅŸkileri bozabilir. Bir toplu taÅŸÄ±ma kazasÄ± olasÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca Ã¼nlÃ¼ bir Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak.7 Ocakâ€™ta baÅŸlayan ve 30 Nisanâ€™a kadar sÃ¼recek olan Pluto/Mars iliÅŸkisi iÅŸÃ§i haraketlerini, polisi, orduyu ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerini etkiliyor, bu uzun sÃ¼reÃ§te bunlarÄ±n arasÄ±nda Ã¶remli bir sorun yaÅŸanabilir. Ama bu etki aynÄ± zamanda da yine Ã¼stteki kaza olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da destekliyor.13/16 Ocak arasÄ±nda genel olarak ekonomik ortamda daha tedbirli olmak iÅŸe yarayabilir Ã¶zellikle de kolay gÃ¶rÃ¼nen aÃ§Ä±lÄ±mlara dikkat edilmeli. Pesimizm tehlikeli ayrÄ±ca iktidar aÄŸÄ±r sorumluluk getirecek sÃ¶zleri kolay vermemeli.15-20 Ocak arasÄ±nda 4. Evdeki SatÃ¼rn madenlere ve kÃ¶tÃ¼ meteorolojik koÅŸullara etkili olacak gibi, tedbirli olunmalÄ±. Ä°ktidar Ã¶ncelikli sorunlara daha kolay Ã§Ä±kar yol bulma eÄŸiliminde. Emlak piyasasÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k geliÅŸmeler yaÅŸanabilir ama seÃ§ilen yerler iÃ§in daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeli.Yine 15 Ocak civarÄ±nda MerkÃ¼r etkisi magazin iÃ§erikli bir skandal yaÅŸatabilir. AynÄ± sÃ¼reÃ§te genel bir gerilim gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor Ã¶zellikle telefon ÅŸirketleri bu dÃ¶nemde aceleci olmamalÄ±.23/27 Ocak arasÄ±nda yargÄ±da sorunlar artabilir, gÃ¼cÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir ve adalet sorumlulularÄ± aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk hatta bÄ±kkÄ±nlÄ±k hissedebilirler. YaralanmaÂ ve kavgalar gÃ¼ndeme gelebilir.25-27 Ocak arasÄ±nda VenÃ¼s olumlu etkiler veriyor, bu etkiler Ã¶ncelikle uluslararasÄ± iliÅŸkilerde belirginleÅŸecek ama hayalci ve iddiacÄ± olunmamalÄ±. Bu ayda iktidar bazÄ± zamlar yapmak isteyebilir ama bu kararlar iÃ§in zaman uygun olmayacak. Sanat dÃ¼nyasÄ±nda bir baÅŸarÄ± yaÅŸanabilir.26-29 Ocak arasÄ±nda GÃ¼neÅŸ ile Mars olumlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlaryani Ä°ktidar ve Devlet avantajlÄ± ve kararlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. DoÄŸru kararlar iÃ§in uygun bir sÃ¼reÃ§, bu dÃ¶nemde gÃ¼c bilinÃ§li kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k olanaksÄ±zdÄ±r. Hukuki bir geliÅŸme olumlu karÅŸÄ±lanabilir ve Ã§Ã¶zÃ¼m gelebilir.30 Ocak/1 Åžubat arasÄ±nda ise MerkÃ¼r/SatÃ¼rn iliÅŸkisi geÃ§miÅŸten gereken dersi almamÄ±ÅŸ olan bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸirkete sorun getirebilir ve bu kuruluÅŸ Ã¶ncelikle iletiÅŸim sektÃ¶rÃ¼nde olabilir. YatÄ±rÄ±mlar iÃ§in Ã§ekingenlik ve gÃ¼vensizlik ortamÄ±.

ÅžUBAT 2011

6-9 Åžubat arasÄ±nda MerkÃ¼r/GÃ¼neÅŸ iliÅŸkisi yine hemen Ã¼stteki etkinin devamÄ± gibi ama bu geliÅŸmede HÃ¼kÃ¼met iÅŸe karÄ±ÅŸmak zorunda kalabilir. SÃ¶zlÃ¼ veya yazÄ±lÄ± haberleÅŸmede, bir hata yapÄ±labilir hatta Ã¶nemli bir medya Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n baÅŸÄ± derde girebilir. Yani medyada huzur bozucu iliÅŸkiler gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 9 Åžubatâ€™a kadar ise, eÄŸitim dÃ¼nyasÄ±nda biraz daha rahatlatÄ±cÄ± geliÅŸmeler olabilir Ã¶ncelikle de yaklaÅŸan Ã¼niversite seÃ§me sÄ±navlarÄ±na yÃ¶nelik olarak. Yine aynÄ± gÃ¼nlerde sanat ya da daha doÄŸrusu magazin dÃ¼nyasÄ±nda yeteneÄŸi az. Hevesi, hÄ±rsÄ± Ã§ok bir isim saygÄ±sÄ±z ve nezaketsiz davranÄ±ÅŸlarla gÃ¼ndeme gelebilir. AynÄ± sÃ¼reÃ§te dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler yine gÃ¼ndemde ve aÃ§Ä±klamalarda dÃ¼rÃ¼st olunduÄŸu takdirde geliÅŸmeler memnunluk verici. Bu sÃ¼reÃ§te Ä°srail ile daha sÄ±cak iliÅŸkiler mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.7-10 Åžubat arasÄ±nda politik, felsefi veya ruhsal eÄŸilimler Ã§ok yoÄŸun. YÃ¶netim bu sÃ¼reÃ§te kolay etkilenmeye aÃ§Ä±k ama bir gÃ¼venme hatasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± getirebilir. NeptÃ¼n etkisi hayalleri fazlalaÅŸtÄ±rÄ±yor ve bu yÃ¼zden yanÄ±lma oranÄ± daÂ artabilir.8-12 Åžubat dÃ¶neminde Mars/NeptÃ¼n iliÅŸkisi oldukÃ§a sert. Varolan enerji Ã§ok yÃ¼ksek ama bu uyuÅŸturucu da olabilir ve aldatÄ±lmak zarar getirebilir. BuÂ Â dÃ¶nemde Ã¶nemli bir yÃ¶netici veya iÅŸ adamÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kritik olabilir. Ä°laÃ§ sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in gÃ¼Ã§ bir dÃ¶nem.15 Åžubatâ€™tan itibaren JÃ¼piter ile Plutoâ€™nun KoÃ§ Burcuâ€™ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve sert iliÅŸkisi bazÄ± zorluklar getirebilir, bu iliÅŸki Ã¶ncelikle iktidarda bulunanlara, ulusal deÄŸerlere ve Ã¶zellikle de yabancÄ±larÄ±n bize yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerine yÃ¶nelik. AyrÄ±ca enflasyon iÃ§in kritik bir sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ± gibi. YÃ¶netimdekiler ne bildiklerini ve ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± gerektiÄŸince sÄ±namalÄ± ve danÄ±ÅŸmalÄ±lar. Devlet bu sÃ¼reÃ§te korkutucu olmamalÄ±, hukuki sorunlara sÄ±cak Ã§Ã¶zÃ¼mler getirilmeli. finans dÃ¼nyasÄ±nda da eski hatalar zaman aynÄ± deÄŸil mantÄ±ÄŸÄ±yla tekrarlanmamalÄ±.20 Åžubat/5 Mart arasÄ±nda uzunca bir JÃ¼piter etkisi daha var, yine 10. Astro evde ama bu kez Mars ile yani daha bir ÅŸiddete yÃ¶nelik gibi. Bu sÃ¼reÃ§te yine ordu ile sorunlar yaÅŸanabilir, sorun bir kuralÄ±n uygulanmasÄ± veya uygulanmamasÄ± olarak geliÅŸebilir. Bankalar aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klara kaÃ§abilirler, buna dikkat edilmeli aksi halde yaz sonunda bedeller aÄŸÄ±r olabilir.

MART 2011

7-10 Mart arasÄ±nda olumlu geliÅŸmeler olabilir, GÃ¼neÅŸâ€™in VenÃ¼sâ€™le olan olumlu iliÅŸkisi yÃ¶netimi daha sempatik, Ã§ekici ve yumuÅŸak gÃ¶sterebilir. Bu sÃ¼reÃ§ sanatla ilgili eylemleri sergilemek iÃ§in iyi bir sÃ¼reÃ§, gaya, albÃ¼m Ã§Ä±karmak veya sahne gÃ¶sterisi yapmak gibi.10 Martâ€™ta GÃ¼neÅŸ TÃ¼rkiyeâ€™yi olumlu olarak etkiliyor ve bu Ã§ok Ã¶nemli olabilir. AynÄ± etki sadece ulusun liderini, devleti etkilemekle kalmÄ±yor yanÄ±sÄ±ra da gÃ¼venlik ile de ilgili. SÃ¶z konusu oluÅŸum aynÄ± zamanda da arzulanan baÅŸarÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± da gÃ¶steriyor ama tabii ki dikkat edilirse. Ä°ktidar genelde Ã§evresiyle iyi iliÅŸki kurma isteminde, olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ± olacak. Bu dÃ¶nem yine Ã¶ncelikle Ã¼lkenin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã¶nemli ve yararlanÄ±lmasÄ± gereken bir dÃ¶nem. SonuÃ§ olarak bu dÃ¶nemde geÃ§miÅŸte verilmiÅŸ olan topluma yÃ¶nelik bir vaad veya sÃ¶z yerine getirilirse sonuÃ§larÄ± yararlÄ± ve belirleyici olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye bu dÃ¶nemde uluslararasÄ± bir hareketliliÄŸe de neden olabilir ve takdir alabilir.26 Mart/4 Nisan arasÄ±nda ise 30 Ocakâ€™taki etki tekrarlanÄ±yor.

NÄ°SAN 2011

4 Nisan-22 MayÄ±s dÃ¶neminde SatÃ¼rn ve Pluto Terazi Burcuâ€™ndalar ve iliÅŸkinin sertliÄŸine raÄŸmen doÄŸal olarak daha dengeliler. Etki alanÄ± daha Ã§ok ulusal bÃ¼tÃ§e, vergiler, para ve piyasalarla ilgili. Mart ayÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ etkisiyle ve yaklaÅŸan seÃ§im nedeniyle ortam huzursuz. SÃ¼reÃ§ uzun bu yÃ¼zden zaman ve beceriler iyi kullanÄ±lmalÄ± ve bilhassa gereken haklar iyi daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±. Bu birbuÃ§uk aylÄ±k sÃ¼reÃ§te bir cinayet veya saldÄ±rÄ± olayÄ± Ã¼lkeyi Ã§ok etkileyebilir.5-7 Nisan arasÄ±nda VenÃ¼s Pluto Ã¼zerinde etkili, gizli kalmÄ±ÅŸ veya Ã¶zelliklme gizlenmiÅŸ bir aÅŸk hikayesi toplumun cok ilgisini Ã§ekebilir.15-28 Nisan arasÄ±ndaki 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede JÃ¼piter/NeptÃ¼n iliÅŸkisi olumlu bir konumda 9. Astro evde yineleniyor. Ekonomi ve finans alanÄ±nda az zorlamayla kazanÃ§ ve Ã§Ä±kar elde edilebilir ama alt yapÄ± saÄŸlam olduÄŸu takdirde. Manevi bir otorite olumlu sÃ¶zler sÃ¶yleyip, umut verecek. TerÃ¶rli ilgili kitlenmiÅŸ bir sorunaÂ Ã§Ã¶zÃ¼m getirilebilir. â€¹dealist, etik ve sosyal dÃ¼ÅŸÃ¼nceler tartÄ±ÅŸÄ±lacak ve tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken yeni trendler doÄŸabilir.16 Nisanâ€™dan sonra 10 Mart iÃ§in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸim etki geri dÃ¶nÃ¼yor ve bu kez daha da gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼ Aslan Burcu ortamÄ±nda. Devletâ€™ten daha ziyade Ä°ktidaraÂ ve HÃ¼kÃ¼metâ€™in liderine yÃ¶nelik avantajlÄ± ve olumlu bir etki alanÄ±ndan sÃ¶z ediyorum. Psikolojik ve genel saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi durum. Ä°ktidar ile ordu arasÄ±ndaki Ã¶nemli ve kronik bir sorun bu dÃ¶nemde Ã§Ã¶zÃ¼lebilir, en azÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼m yolu gÃ¶rÃ¼nebilir. Bu mÃ¼kemmel etkiye karÅŸÄ±n yine aynÄ± sÃ¼reÃ§te, SatÃ¼rn ve Pluto 3. Astro evde Ã§atÄ±ÅŸÄ±yorlar. Etki daha Ã§ok iletiÅŸim, medya ve ulaÅŸÄ±ma yÃ¶nelik, bu Ã¼Ã§ sektÃ¶r de dikkatli olmalÄ± Ã¶rneÄŸin bazÄ± olaylara erken atÄ±lmak hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile sonuÃ§lanabilir. Ã–ncelikle iletiÅŸim sektÃ¶rÃ¼ Ã§ok istekli olmaktan vazgeÃ§ip, kendrini bir sÃ¼re frenlemeli. 25 Nisanâ€™a kadar sÃ¼ren SatÃ¼rn etkisi altÄ±nda sabÄ±r, konsantrasyon ve saÄŸlÄ±k Ã§ok Ã¶nemli.Ã¶nemli iÅŸleri yÃ¶netenler bunlara Ã¶zen gÃ¶stermeli, iyi Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilere gereken doyum saÄŸlanmalÄ±. AynÄ± sÃ¼reÃ§te SatÃ¼rn/JÃ¼piter etkisi ise yine aynÄ± sektÃ¶rlerde ciddi deÄŸiÅŸikliklere gebe, hatta patronlar ve en Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiler dÃ¼zeyinde.Yine 16 Nisanâ€™dan sonra Pluto ve Mars OÄŸlak Burcu ortamÄ±nda bu kez 5. Astro evde iliÅŸkide olacaklar. Bu ortam daha Ã§ok toplumun sivrilmiÅŸ ve etkin ailelerine, sosyeteye, sanat v