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    Haberler >Astroloji >Burçlar >Yeni şeyler deneme ve verici olma zamanı

    Yeni şeyler deneme ve verici olma zamanı

    Hürriyet Haber
    09.02.2016 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Birbirimiz tanımak, anlamak ve empati yapmak da zorlanmayacağımız bir gündeyiz.

    Özverili ve yardımsever tavırlarımızla dikkat çekebiliriz. Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğimiz, entelektüel aktivitelere açık, bilgi arttırıcı ve keşif niteliğinde fikirlerle dolu, teknolojiye merakımızın da arttığı günlerdeyiz. Geleceğe dönük yeni adımlar atmak isteyebiliriz, ancak zamanımızı bu alana kaydırmadan önce sonuçlarını en iyi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Zira, atacağımız adımlar, gerçek yolumuzdan çıkmamız anlamına gelebilir. Hayatı veya gelişmeleri olduğu şekliyle değil olmasını istediğimiz gibi algılayabiliriz. Hayali yaklaşımlarımız nedeniyle, yanılmaya ve yanıltılmaya açığız. Sosyal açıdan hareketli süreç.

    Etiketler: niobe , kelebek , yazar

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