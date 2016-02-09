Yeni şeyler deneme ve verici olma zamanı

Özverili ve yardımsever tavırlarımızla dikkat çekebiliriz. Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğimiz, entelektüel aktivitelere açık, bilgi arttırıcı ve keşif niteliğinde fikirlerle dolu, teknolojiye merakımızın da arttığı günlerdeyiz. Geleceğe dönük yeni adımlar atmak isteyebiliriz, ancak zamanımızı bu alana kaydırmadan önce sonuçlarını en iyi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Zira, atacağımız adımlar, gerçek yolumuzdan çıkmamız anlamına gelebilir. Hayatı veya gelişmeleri olduğu şekliyle değil olmasını istediğimiz gibi algılayabiliriz. Hayali yaklaşımlarımız nedeniyle, yanılmaya ve yanıltılmaya açığız. Sosyal açıdan hareketli süreç.