Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir?





Kısa sürede etkili çözüm



İçeriğin başında da belirttiğimiz gibi vergi ödemelerindeki geçmiş sistemde, kendimize ayıracağımız zamanı ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmede harcıyorduk. Bu durum bankacılık teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ortadan kalktı. Artık özellikle mobil ve internet bankacılığıyla saniyeler içerisinde kişilerin vergi yükümlülükleri yerine getirilebiliyor.







Mesai saatlerine bağlılık bitti



Mobil ve internet bankacılığındaki gelişmeler özellikle ödeme kolaylığı sunan uygulamalarla birlikte yükümlülüklerin mesai saatleri içerisine hapsolmasını da engellemiş gözüküyor. Banka müşterisi artık mesai saatine bağlı kalmaksızın, çeşitli kanallarla hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini yapabiliyor.







Giderek büyüyen bir kolaylık ağı!



Bu süreçte özellikle vergi yükümlülüklerini karşılamada birçok uygulamayı aynı anda başlatan ve müşterilerine ekstra bir kolaylık sağlayan VakıfBank dikkat çekiyor. İnternet Bankacılığı, Toplu Vergi Ödeme Sistemi, VakıfTax ve VakıfPay’in de içinde olduğu 17 farklı ödeme yöntemi sunan VakıfBank, vergi ödemelerine yönelik en kolay ve hızlı yolu sunuyor. Mesai saatlerine, şubeye, zamana olan bağımlılığı bitiren uygulamalarla VakıfBank, vergi ödemelerini kesintisiz ve yenilikçi bir sürece sokuyor.













Yani işin özü:

Vergi yükümlülüğünüz varsa 7 gün 24 saat, istediğiniz yerde,

VakıfBank, daima seninle.

Şimdi VakıfBank dünyasını keşfet!

Bu bir ilandır.