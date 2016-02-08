Yeni Ay bugün Kova burcunda meydana geliyor

İnsancıl tarafımız baskın olacak. Belirttiğim konularda hayatımıza yenilikler girebilir, yeni teknolojik cihazlar edinebilir veya kullanmaya başlayabilir, yeni bir web sitesi, blog, Instagram hesabı edinebiliriz. Bu 10 günlük süreçte yeni fikirlerle ilgi odağı olabilir, daha fazla sosyal ilişki geliştirebilir veya ihtiyacı olan kişilere yardımlarda bulunabiliriz. Fakat dün de belirttiğim gibi ufak kazalara ve sakarlıklara karşı tedbirli olunmalı bu süreçte. Mücadele etmeyi gerektiren rekabet ortamları olabilir. Kalp ve akıl arasında kalınabilir. Karar verirken ve hareket ederken duygularımız ve mantığımız farklı yönlere gidebilir.