SU GRUBUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ortak Ã¶zellikleri iÃ§inde en Ã¶nemlisi Â duygusallÄ±ktÄ±r. Hassas, Ã§abuk deÄŸiÅŸen, iÃ§e dÃ¶nÃ¼k kimselerdir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â YENGEÃ‡ - AKREP -BALIKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bir de, doÄŸal ihtiyaÃ§larÄ± aÄŸÄ±r basar. Yani yemeye, iÃ§meye, rahat etmeye, sekse dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼rler. SusmayÄ± da pek baÅŸaramazlar.

DuygularÄ±nÄ± kontrol edememe ve haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri yÃ¼zÃ¼nden Ã¶fkeli ve kÄ±rÄ±cÄ± olurlar. KÃ¼sme, somurtma ve kÄ±skanÃ§lÄ±klarÄ± vardÄ±r.

Merhametli ve yardÄ±msever olurlar. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± hisseder ve yardÄ±m ederler. Sezgi yÃ¶nleri Ã§ok kuvvetlidir. Mistik, felsefi, dini konulara yatkÄ±ndÄ±rlar. AkÄ±l ve mantÄ±ktan ziyade hayal dÃ¼nyalarÄ±nÄ±n zenginliÄŸi, sezgileri ve hissettikleri doÄŸrultusunda yaÅŸarlar.

HAVA GRUBUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BurÃ§larÄ±nÄ±n ortak Ã¶zelliÄŸi havai olmalarÄ±dÄ±r. Bir konuya Ã§abuk adapte olur ama Ã§abuk bÄ±kar ve bÄ±rakÄ±rlarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Ä°KÄ°ZLER - TERAZÄ° -KOVAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

SabÄ±r gÃ¶steremezler, sahiplenmeye niyetli deÄŸilseler anlamaya bile zahmet etmezler. Ä°stikrarsÄ±zdÄ±rlar, Ã§ok sÄ±k karar deÄŸiÅŸtirirler. Bu Ã¶zellikleri yÃ¼zÃ¼nden, yalancÄ± olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler olabilir.Â Â Â Â Â Â Â Â

Her ÅŸeye, her konuya aÃ§Ä±ktÄ±rlar ama Ã§abuk bÄ±karlar. Bu yÃ¼zden hedefe ulaÅŸmalarÄ± zor olur.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼dÃ¼rler, parlak ve pratik bir zekaya sahiptirler. Ã‡ok hareketlidirler. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarÄ±nÄ± takip etmek Ã§ok zordur. Asla bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerde durmazlar. Orijinallik ve yaratÄ±cÄ±lÄ±kta Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±rlar. DÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ktÃ¼rler. Bencil olmayÄ±p, etraflarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve onlara faydalÄ± olabilen kimselerdir.

TOPRAK GRUBUÂ

Åžartlanmalar alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ve maddecilik birinci planda gelir. Son derece sabit fikirli olup, yeniliklere kapalÄ±dÄ±rlar. Riskler ve ani deÄŸiÅŸikliklerden hoÅŸlanmazlar.

Â BOÄžA - BAÅžAK - OÄžLAK

Paraya baÄŸlÄ±, Ã§ok hesaplÄ±dÄ±rlar. Hareketleri, dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri, karar vermeleri, konuÅŸmalarÄ± aÄŸÄ±rdÄ±r.

Ä°yice emin olmadan harekete geÃ§mezler. MantÄ±klÄ±, disiplinli ve dÃ¼zenli davranÄ±rlar. Son derece mÃ¼tevazidirler, gÃ¶steriÅŸ yapmazlar, Pratik ve gÃ¼venli hareket ederler. Yalandan, sululuk ve iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼kten hoÅŸlanmazlar. Arzu ve istekleri genellikle maddi plandadÄ±r.

Ã‡ok konuÅŸmazlar, laubalilik istemezler. Yeni bir ÅŸeye adapte olmada, yapmada zorlanÄ±rlar; ama bir kere akÄ±llarÄ±na yatÄ±p baÄŸlanÄ±rlarsa da artÄ±k ondan kolay kolay sapmaz, geri dÃ¶nmezler.

ATEÅž GRUBU

AteÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi benlik duygusunun Ã§ok kuvvetli olmasÄ±dÄ±r. Kendileri daima birinci plandadÄ±r.

KOÃ‡ - ASLAN - YAYÂ Â Â Â Â

Â CanlarÄ±nÄ±n istediÄŸine sahip olmak, akÄ±llarÄ±na esen her ÅŸeyi hemen yapmak isterler. Beklemeye tahammÃ¼lleri yoktur. Kendilerini Ã§ok beÄŸenirler, Ã¶zgÃ¼venleri fazladÄ±r ve daima Ã§evrelerine hÃ¼kmetmek isterler.

DÃ¼nyanÄ±n kendi eksenleri etrafÄ±nda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±rlar. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n onlara gÄ±pta ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler. Daima zirveye taliptirler ikinci adam olmak istemezler. YaratÄ±cÄ±, cÃ¶mert, sÄ±cak ve Ã§ekicidirler. Hayat enerjileri, yaÅŸama sevincim Ã§oktur. DevamlÄ± aktif olmak, hayatÄ± dolu dolu yaÅŸamak, sevgiyi hissetmek isterler. YalnÄ±z kalÄ±rlar ve terk edilirlerse dÃ¼nyalarÄ± baÅŸlarÄ±na yÄ±kÄ±lÄ±r, Ã§ok mutsuz olurlar.