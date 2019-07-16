"Yengeç Burcu - Yıllık"

Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl sizler için oldukça rahat ve keyifli olacak. Yavaş yavaş ilerlemeye başlayacaksınız. Çünkü 2020 yılında o kadar çok yıprandınız ki kendinizi daha fazla yorabilecek bir alanınız kalmadığını düşünüyorsunuz. Oğlak burcundaki Satürn'ün geçişi sizleri oldukça zorladı. Şimdi bu yıl Satürn Kova geçişi sizleri daha fazla toparlayacak ve somut adımlara ilerletecek diyebiliriz.

Ancak Satürn sizlere 2020 yılında ödülleri vermedi. Tüm ödülleri yavaş yavaş 2021 yılında alacaksınız. Bu yılın sizler için zengin ve servet elde edebilme fırsatları yakalayacağınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Hem Jüpiter hem de Satürn artık sizlerin gelir kaynaklarınızı temsil eden sekizinci eve giriş yapması bu bağlamda sizleri güçlendirecek. Sürekli çok çalışmak ve yeni servetler kazanmak önemli olacaktır.

2021'in gelişiyle birlikte, 2021 tahminlerine göre gelirde sürekli bir artış göreceksiniz. Jüpiter, Kova ve 8. ev geçişiniz o yılki geliri iyileştirmenin nedeni olacak. Nakit bakiyesinin arttığını göreceksiniz ve bu servetinizi artıracaktır.

Bununla birlikte, Satürn'ün Kova burcundaki geçişi harcamalarda da bir artış görmenizi sağlayabilir. Yani bir yerden gelirken bir yerden gidiyor gibi hissedebilirsiniz. Bunu çok iyi inşa etmelisiniz. Aynı zamanda bu yıl tüm hukuksal konularınızda başarı elde etmeye açıksınız. Mesela bir hukuksal konu sonucunda elinizden bir para çıkmak zorunda kalabilir. Bunu ödemek sizi bir yandan zorlarken bir yandan özgürleştiriyor olabilir.

Yengeç burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

2021 yılı sizler için oldukça önemli olacak. 2020 yılı ilişkilerde aydınlanma noktasında sizi zorluyordu. Artık hayatınızda kimlerin olması gerektiğini ya da kimlerin olmaması gerektiğini daha iyi gördünüz. Bunun için bir şey yapamasanız da en azından artık farkındasınız.

Şimdi harekete geçme yılına giriş yaptınız. Ortaklıklarınız ve iş birliklerinizin çok önemli olduğu bir yıl içine giriyorsunuz. Belki bir şirketiniz var hisselerinizle ilgili yol ayrımlarına gideceksiniz ya da bir şirket kuracaksınız ortak arıyorsunuz. Bununla ilgili her türlü farklı senaryoyu kendinize yazabilirsiniz. Parasal anlamda bireysel ve özgür olmayı isteyeceğiniz bir yıl içinde olacaksınız. 8.ev marka oluşturmak demektir. Markanızı yaratıyorsunuz. Bir konuda ya da bir değerde bir şeyleri belirliyor olacaksınız.

Yengeç burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Kimse yaşamını hiç yara almadan sürdüremez. Bunu kabul edelim. Ciddi bir hastalık, kaza, işsizlik, ayrılık ya da kayıplar mutlaka karşılaşılacak konulardır. Sizler de 2020 yılında bunların bir çocuğunu hayatınızda yaşamış olabilirsiniz.

Yaşam sizi belki de ruhsal olarak Allah ile güçlü bir bağlantı kurmaya doğru ilerletti. Bu benim başıma neden geldi dememeyi ve bunun da mutlaka bir nedeni olduğunu anlamaya sürükledi. Bu yaşananlar şimdi bu yıl sizlerin işine yarayacak. Yaşamak ile sadece var olmak arasındaki farkı çözdünüz. Şimdi bu yıl çözdüğünüz bu şeyi teoride uygulamaya koyulma kısmı olacaktır. Kendinize bir amaç dayatmak yerine karşılaşacağınız amaca açık olmayı öğrenmelisiniz. İzin verin sonuç sizi şaşırtsın. Bu daha heyecan verici olacak.

Yengeç burcunun 2021'de aşk hayatı

Aşktan umduğunuzu bulamadığınız için kendinizi bu yıl işe güce ve parasal anlamda güven duyacağınız işlere vermeye başlayacaksınız. Ama tabi ki hayat vazgeçtiğiniz yerden sizi şaşırtamaya tüm gücüyle devam edecekti. Aşk hayatınızda oldukça heyecanlı gelişmeler içine gireceksiniz.

Geçmiş bir ilişkiniz yeni bir format kazanarak hayatınızın merkezinde size yaşama karşı motivasyon kazandıracaktır. Bundan kaçmak ya da geri adım atmak ne kadar isteseniz de bu durum içsel olarak imkân vermeyebilir. Venüs 03 haziran ve 28 Haziran arasında sizin burcunuzda ilerleyecek ve bu zaman diliminde durumlar daha görünür hale gelebilir.

Yengeç burcu için 2021 Nisan-Mayıs ayı içerisinde öne çıkanlar

26 Mayıs ay tutulması ve 10 Haziran güneş tutulması oldukça sizler için önemli olacak. İş yerinizi başka yere taşıyabilirsiniz. İş arkadaşlarınız değişebilir. Çalışanlarınız iş değiştirebilir ya da eşinizle ortak işler yapıyorsunuz yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Yeni bir düzen kurmak isteyeceksiniz. Bunu nasıl geliştireceğiniz hakkında fikirleri Nisan ayında tasarlayacaksınız. Taşınma ya da yer değişikliği sizler için önemli olacak. Bu dönemde işten ayrılma kararı da alabilirsiniz.

Yengeç burcu için 2021 Eylül-Ekim ayı içerisinde öne çıkanlar

Yabancılarla iş yapıyorsanız ya da yabancı bir ortaklık teklifi içindeyseniz bu alanda büyük bir adım atmak isteyebilirsiniz. Bu noktada özellikle haziran ayında neler yaşandığını iyi bir şekilde düşünebilirsiniz. Eğer haziran ayında bu konu ile ilgili güzel ve iyi şeyler yaşandıysa adım atabilirsiniz.