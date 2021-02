"Yengeç Burcu - Özellikler"

Yengeç burcu günümüzde 22 Haziran ile 23 Temmuz arasında doğan kişilerdir.

Grup: Su, negatif ve dişi

Yönetici Gezegeni: Ay

Renk: Gümüş, eflatun ve gri

Uğurlu Taşı: İnci

Şanslı Sayısı: 2

Şanslı Günü: Pazartesi

Karşıt Burç: Oğlak

Şehirleri: Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm ve İstanbul

Metal: Gümüş

Çiçekleri: Nilüfer, beyaz gül ve zambak

Ağaçlar: Defne ve köknar

Yengeç Burcu Kişisel Özellikleri

Yengeç burcu olan kişiler genel olarak hayatlarındaki her konuda aşırı derecede alıngan, hassas ve de kuruntulu olan kişilerdir. Sorumluluk duyguları da oldukça çok gelişmiş olmaktadır. Yengeç burcu olan kişiler duygusallıkları ve de duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bu kişiler genel manada çevresinde yer alan her insandan hassasiyeti beklerler. İyi günlerinde neşeli, mutlu, iyi kalpli, yardımsever, çok düşünceli ve de anlayışlı kişiler olmaktadırlar. Fakat herhangi belirli bir neden olmadan da somurtkan ve de alıngan olabilirler. Yakınlarını veya arkadaşlarını çok sevmelerine karşın aslında bu durumu pek fazla belli etmezler. Sabırlı yengeç burcu olan kişiler tartışmalardan hiçbir şekilde hoşlanmazlar. Duygularını da sessiz bir şekilde her daim saklarlar.

Yengeç Burcu Fiziksel Özellikleri

Yengeç burcu insanı olan kişiler fiziksel olarak genelde soluk, beyaz tenli, orta boylu ve de kısa boylu, yuvarlak yüzlü olmaktadır. Gözleri genel olarak gri veya mavi gözlü olmaktadır. Saçları ise genel olarak mat veya kahverengi olur. Yengeç burcu olan kişiler tartışmasız çok güzel olurlar. Ay gezegenini simgelemekte olan güzel yüzleri bulunur ve vücut yapıları da gençliklerinde güzel olur. Yaşları ilerleyen yengeç burcu kişileri dikkat etmezler ise kilolu tombul vücutları olur.

Yengeç Burcu Zayıf Yönleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler duygusal alışkanlıklarına aşırı derecede bağlı olması sebebi ile bazı sorunlar yaratabilir. Duygusal hayatında endişe ile birlikte kıvranarak kendini acındırabilirler. Ayrıca duygusal şantaj uygulayarak kendilerini kurban rolüne de sokabilirler. Yeteri kadar ve her zaman objektif olamayabilirler. Yengeç burucu olan kişilerin duygusal durumu sürekli bir şekilde değişim içinde olduğu için kolay bir şekilde depresif olabilirler, kendilerini de olumsuz duygulardan kurtarması ve de güven kazanması oldukça uzun zaman alır.

Yengeç Burcu Güçlü Yönleri

Yengeç burcu olan kişiler genel olarak yumuşak huylu kişilerdir. Nostaljik duygular ile hareket eder ve de bu kişiler sevdiklerini çok korurlar. Yengeç burcu olan kişiler son derece koruyucu olan kişilerdir. Bu özelliği ile birlikte ilişkilerinde uzun vade ararlar. Şipşak aşklar yaşamazlar. Bu kişiler genel olarak şartlar ne kadar zorlayıcı olsa bile ilişkilerinde her daim kararlılık gösterirler. Fırtınalı beraberliklerde bile her zaman sabır gösterebilir. Ayrıca yengeç burcu olan kişiler koruyucu bir anne olma rolünü de alabilirler. Oldukça sıcak bir yuva ve de aile yaratmak yengeç burcu olan kişiler için son derece önemlidir.

Yengeç Burcu Kötü Özellikleri

Yengeç burcu olan kişiler genel olarak kendi konfor sınırlarına çok alışkın olduğu için yenilikleri hoş karşılamaması ile yer almaktadır. Yengeç burcu olan kişiler yeniliklere açık olmaması ile bilinen kişilerdir. Bu sebep ile çevresinde yer alan yabancı faktörlere karşı çok ön yargılı olurlar.

Yengeç burcu olan kişiler bazen kaprisli ve de alıngan olabilirler. Buna ek olarak yengeç burcu olan kişiler oldukça duygusal ve de hassas bir yapıya sahip olmaktadırlar. Bu kişiler genel olarak çok kolay bir şekilde üzülüp ağlarlar.

Yengeç Burcu İyi Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler genel olarak vicdanlı olması ile bilinirler. Yengeç burcu neredeyse hemen hemen herkese vicdanını da ön plana koyarak yaklaşmaktadır.

Yengeç burcu olan kişileri yöneten vicdanı ve de kalbi olmaktadır. Bu neden ile de yengeç burcunun iyi yönlerini sayarken vicdanlı olmasını unutmamak gerekir. Ayrıca yengeç burcu olan kişiler ailesine her daim oldukça düşkün olurlar ve büyük ilgi çekerler.

Duygusal ve de hassas karakteri ile birlikte manevi konulara da oldukça eğilimlidir. Yengeç burcu olan kişilerin iyi özellikleri arasında birikim yapma özelliği de bulunur. Yengeç burçları genelde para biriktirme veya para ayırma konusunda çok iyidir. Ayrıca yüksek bir merhamet duygusuna sahip olmaları ile bilinen yengeç burcu kişileri yardımsever ve sabırlı olurlar. Yaratıcılık özellikleri de vardır.