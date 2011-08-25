YENGEÃ‡ BURCU

YÄ±lÄ±n ortasÄ±ndan itibaren VenÃ¼s ve Mars etkileri Ã¶nem kazanabilir. GeÃ§en yÄ±lda takÄ±lan veya belli bir birde tÄ±kanÄ±p kalan iliÅŸkiler ya da planlar tekrar gÃ¼ndeme gelirken, kaldÄ±klarÄ± yerden hiÃ§birÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi yeniden gÃ¼ndeme gelecekler. Yine geÃ§en yÄ±lÄ±n kronik inatlarÄ± bu kez biraz daha sert uyarÄ±lar getirebilirler...

10 MART-GÃœNEÅž/ASCÂ



Bu oluÅŸum doÄŸrudan kiÅŸiliÄŸinizle ilgili. Ã‡evrenizle iyi iliÅŸki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z dikkat Ã§ekecek. Kendinizi kanÄ±tlama isteÄŸiniz de yoÄŸunluk kazanacak. Ä°tibar kazanma ve yÃ¼kselme arzularÄ±nÄ±z Ã§oÄŸalacak, daha Ã§ok kendinizi Ã§evreye tanÄ±tma yÃ¶nÃ¼nden baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. Daha iyimsersiniz. Bu arada beklenmedik olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda daha baÅŸarÄ±lÄ± ve Ã§Ã¶sÃ¼mleyici olacaksÄ±nÄ±z.



10 MART-GÃœNEÅž/MARS



KararlÄ± ve inatÃ§Ä±sÄ±nÄ±z, baÅŸarÄ± arzusu ve dÃ¼rtÃ¼leriniz size savaÅŸma cesareti veriyor, hÄ±rslÄ± ve gayretlisiniz. Bir anlamda iktidar savaÅŸÄ± veriyor olabilirsiniz. Bu dÃ¶nemde gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ bilinÃ§li kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k olanaksÄ±zdÄ±r. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda hareketlilik ve aktivitelerin yoÄŸunluÄŸu dikkat Ã§ekici ve gÃ¼ndemde. On gÃ¼n sÃ¼reyle gitiÄŸiniz yerlere kiÅŸiliÄŸiniz ile hareketlilik getireceksiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡ok hÄ±rslÄ± olduÄŸunuzu belli etmeyin.



17 HAZÄ°RAN MERKÃœR YENGEÃ‡ BURCUâ€™NDA



MerkÃ¼r burcunuza geldiÄŸinde zekanÄ±z keskinleÅŸir ve hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z artar. Bu nedenle arada bir geÃ§miÅŸi yaÅŸayabilir yani geÃ§miÅŸte olanlarÄ± yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p geleceÄŸi biraz dÄ±ÅŸlayabilirsiniz. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla dengelidir. SaygÄ±n, saygÄ±lÄ± ve belirgin dÃ¼zeyde naziksiniz. Sezgileriniz gÃ¼Ã§ kazanÄ±rken, rÃ¼yalarÄ±nÄ±zda aÃ§Ä±k mesajlar gÃ¶receksiniz, bunlarÄ±n farkÄ±nda olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sanat ve ritm duygunuz keskinleÅŸiyor. Bu sÃ¼reÃ§ biraz da kÄ±rÄ±lganlÄ±k dÃ¶nemidir, alÄ±ngan olmamaya Ã§aba gÃ¶sterin.



ASTRO REÃ‡ETE: Zaman zaman fobileriniz artabilir ve hatta endiÅŸeler yaratabilir, takÄ±lmayÄ±n, bunlar geÃ§icidir.



22 HAZÄ°RAN GÃœNEÅž BURCUNUZDA.



27 HAZÄ°RAN-1 TEMMUZ-GÃœNEÅž/MARS



Biraz sert bir etki. Acelecilik ve sinirlilik biraz kavgacÄ± olmanÄ±za neden olabilir. HastalÄ±klara her zamankinden daha fazla eÄŸilimlisiniz, yÃ¼ksek ateÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir. AÅŸÄ±rÄ± zorlanmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼lerinizin Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde aÅŸÄ±rÄ± isteklerde bulunabilirsiniz Ã¶rneÄŸin beraber olduÄŸunuz kimseleri egonuz nedeniyle kÄ±rabilir ve gereksiz tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Politika veya felsefe ile ilgiliyseniz Ã§ok uygun bir dÃ¶nem.



5 TEMMUZ VENÃœS YENGEÃ‡ BURCUâ€™NDA



VenÃ¼sâ€™Ã¼n etkisi altÄ±nda daha ÅŸefkatli ve sempatiksiniz. Annenize ve babanÄ±za dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z artabilir. Bu arada daha inatÃ§Ä± olacaksÄ±nÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§ konuk aÄŸÄ±rlamak iÃ§in Ã§ok uygun bir dÃ¶nem. DuygularÄ±nÄ±z Ã§ok daha derin ve hassa olacak ama kontrollusunuz. Finansal deÄŸiÅŸimler gÃ¶rÃ¼lmeyecek. BazÄ± YengeÃ§ler eÅŸlerine bu sÃ¼reÃ§te fazla dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k gÃ¶sterebilirler.



ASTRO REÃ‡ETE: Dikkat edin, bu sÃ¼reÃ§te kapalÄ± yerlerde kalma fobiniz can sÄ±kabilir, olabildiÄŸince uzak kalÄ±n.



8-11 TEMMUZ-GÃœNEÅž/MC



YoÄŸun olarak 9. Astro evi etkileyecek olan bu enerji, daha Ã§ok inanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼nsel tercihlere yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. AmacÄ±nÄ±zÄ±n bilincindesiniz ve bu yÃ¶ndeki gayretleriniz yoÄŸun olacak yani kiÅŸiliÄŸinizi ortaya koyarak olaylarÄ±n Ã¼stÃ¼ne gidiyorsunuz. Pozitif bir yaÅŸam hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisindesiniz veya genelde gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ mesleki kariyeriniz ve sosyal yÃ¼kselmeniz iÃ§in ayÄ±rmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunuz demek ki misyonunuzun farkÄ±ndasÄ±nÄ±z. EÄŸer atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± bu dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiniz zaman Ã§ok daha baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zda Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±zÄ± daha iyi gÃ¶zetin.



15-19 TEMMUZ-GÃœNEÅž/SATÃœRN



Biraz zorlayÄ±cÄ± bir etki ama sadece Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek. GÃ¼Ã§sÃ¼z veya isteksiz olabilirsiniz Ã¶te yandan iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve ihtiyatlÄ± olmanÄ±z bir mecburiyet haline gelebilir ya da katÄ± bir disiplin altÄ±ndaysanÄ±z isteksizlik gÃ¶zlenebilir. Genel olarak bu sÃ¼reÃ§te Ã§ekingen davranmaya eÄŸilimlisiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Dikkatli olun bu sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zayÄ±ftÄ±r. AyrÄ±ca sorumluluÄŸu aÄŸÄ±r bir sÃ¶z verebilirsiniz buna da dikkat edin ve iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.



15 TEMMUZ-VENÃœS/SATÃœRN



Sadece iki gÃ¼n iÃ§in mutsuz, hoÅŸnutsuz, soÄŸukkalpli, kÄ±skanÃ§ ve huysuz olabilirsiniz ama canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmayÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlar hatÄ±rlatmak iÃ§in yani vazgeÃ§meniz veya tÃ¶rpÃ¼lemeniz gereken Ã¶zellikleriniz. Her konuda ayrÄ±lÄ±klara eÄŸilimlisiniz. EÄŸer fanatik veya loÄŸun inanÃ§larÄ±nÄ±z varsa bu sÃ¼rece dikkat edin Ã§Ã¼nkÃ¼ sertleÅŸebilir ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi veya inanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± ille de birilerine kabul ettirmeye Ã§abalayibilirsiniz. Bu etki altÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸayan bekarlar iÃ§in evlilik olasÄ±lÄ±klarÄ± artabilir, haberiniz olsun...



ASTRO REÃ‡ETE: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat, ihmal ettiÄŸiniz birÅŸey var mÄ±?



4 AÄžUSTOS MARS YENGEÃ‡ BURCUâ€™NDA



Ã‡ok yoÄŸun duygusallÄ±k dÃ¶neminde olacaksÄ±nÄ±z, bu sÃ¼reÃ§ 20 EylÃ¼lâ€™e kadar sÃ¼recek. Daha Ã§ok teÅŸvik edildikÃ§e veya tetiklendikÃ§e duygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artacak ve detaylara yÃ¶neleceksiniz. Bireysel yÄ±ldÄ±z haritanÄ±zda Mars sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumdaysa bu etki stres getirebilir ve daha agresif olabilirsiniz. Ama bu etki altÄ±nda aynÄ± zamanda da Ã¶zgÃ¼nlÃ¼k duygunuz artarken, konuÅŸma yetiniz daha gÃ¼Ã§ kazanacak. Sezgilerinizde de artÄ±ÅŸ dikkat Ã§ekici olabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡ok karmaÅŸÄ±k ve bÃ¼yÃ¼k amaÃ§lara bu sÃ¼reÃ§te yÃ¶nelmeyin Ã¶zellikle sindirim sistemi veya asabi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±z artabilir.



15 EYLÃœL-MARS/URANÃœS



Sert fakat yararlÄ± olabilecek bir etki, doÄŸal olarak Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k dÃ¼rtÃ¼nÃ¼z Ã¶n plana Ã§Ä±kacak. Bu iki gÃ¼n iÃ§inde kendinizi Ã§ok fazla Ã¶zgÃ¼r hissedeceksiniz. Daha Ã¶nceleri doÄŸal gelen bazÄ± konularda, kendinizi baskÄ± altÄ±nda hissedebilirsiniz. Daha Ã§abuk kararlar verebilir, gerekli deÄŸiÅŸiklikleri yapabilirsiniz. Bu gÃ¼nlerde, olaylara ve kiÅŸilere boyun eÄŸmiyorsunuz ayrÄ±ca bazÄ± sÃ¼rprizler olabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–zgÃ¼rlÃ¼k duygunuz gerÃ§ek olmayacaktÄ±r, bu nedenle bu geÃ§ici etkiye kanmamalÄ±sÄ±nÄ±z.



15 EYLÃœL-MARS/AY



Genelde Ay etkilerini Ã§ok kÄ±sa olduklarÄ± iÃ§in kullanmÄ±yoruz. Ama bu ilginÃ§ ve deÄŸiÅŸik bir etki. Yine iki gÃ¼n kadar nedensiz olarak tedirgin olabilir ÅŸuursuzca davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz yani iÃ§ huzursuzluÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilir ayrÄ±ca tartÄ±ÅŸmalara eÄŸilimlisiniz. Aile iÃ§inde bazÄ± gerilimler yaÅŸayabilirsiniz. AÅŸkta huzursuzluk var gibi, acele kararlar almayÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Fazla gÃ¼Ã§ kaybÄ± nedeniyle halsizlik gÃ¶rÃ¼lebilir Ã¶zellikle kadÄ±nlar iÃ§in kritik dÃ¶nem.