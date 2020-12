YENGEÃ‡ BURCU

Yılın ortasından itibaren Venüs ve Mars etkileri önem kazanabilir. Geçen yılda takılan veya belli bir birde tıkanıp kalan ilişkiler ya da planlar tekrar gündeme gelirken, kaldıkları yerden hiçbirşey olmamış gibi yeniden gündeme gelecekler. Yine geçen yılın kronik inatları bu kez biraz daha sert uyarılar getirebilirler...

10 MART-GÜNEŞ/ASC



Bu oluşum doğrudan kişiliğinizle ilgili. Çevrenizle iyi ilişki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaşımlarınız dikkat çekecek. Kendinizi kanıtlama isteğiniz de yoğunluk kazanacak. İtibar kazanma ve yükselme arzularınız çoğalacak, daha çok kendinizi çevreye tanıtma yönünden başarılısınız. Daha iyimsersiniz. Bu arada beklenmedik olaylar karşısında daha başarılı ve çösümleyici olacaksınız.



10 MART-GÜNEŞ/MARS



Kararlı ve inatçısınız, başarı arzusu ve dürtüleriniz size savaşma cesareti veriyor, hırslı ve gayretlisiniz. Bir anlamda iktidar savaşı veriyor olabilirsiniz. Bu dönemde gücünüzü bilinçli kullandığınız sürece başarısızlık olanaksızdır. Özel hayatınızda hareketlilik ve aktivitelerin yoğunluğu dikkat çekici ve gündemde. On gün süreyle gitiğiniz yerlere kişiliğiniz ile hareketlilik getireceksiniz.



ASTRO REÇETE: Çok hırslı olduğunuzu belli etmeyin.



17 HAZİRAN MERKÜR YENGEÇ BURCU’NDA



Merkür burcunuza geldiğinde zekanız keskinleşir ve hayal gücünüz artar. Bu nedenle arada bir geçmişi yaşayabilir yani geçmişte olanları yeniden düşünüp geleceği biraz dışlayabilirsiniz. Düşünceleriniz kararlılığınızla dengelidir. Saygın, saygılı ve belirgin düzeyde naziksiniz. Sezgileriniz güç kazanırken, rüyalarınızda açık mesajlar göreceksiniz, bunların farkında olmalısınız. Sanat ve ritm duygunuz keskinleşiyor. Bu süreç biraz da kırılganlık dönemidir, alıngan olmamaya çaba gösterin.



ASTRO REÇETE: Zaman zaman fobileriniz artabilir ve hatta endişeler yaratabilir, takılmayın, bunlar geçicidir.



22 HAZİRAN GÜNEŞ BURCUNUZDA.



27 HAZİRAN-1 TEMMUZ-GÜNEŞ/MARS



Biraz sert bir etki. Acelecilik ve sinirlilik biraz kavgacı olmanıza neden olabilir. Hastalıklara her zamankinden daha fazla eğilimlisiniz, yüksek ateş görülebilir. Aşırı zorlanmalardan kaçının. İçgüdülerinizin çok öne çıktığı bu dönemde aşırı isteklerde bulunabilirsiniz örneğin beraber olduğunuz kimseleri egonuz nedeniyle kırabilir ve gereksiz tartışmalara girebilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Politika veya felsefe ile ilgiliyseniz çok uygun bir dönem.



5 TEMMUZ VENÜS YENGEÇ BURCU’NDA



Venüs’ün etkisi altında daha şefkatli ve sempatiksiniz. Annenize ve babanıza düşkünlüğünüz artabilir. Bu arada daha inatçı olacaksınız. Bu süreç konuk ağırlamak için çok uygun bir dönem. Duygularınız çok daha derin ve hassa olacak ama kontrollusunuz. Finansal değişimler görülmeyecek. Bazı Yengeçler eşlerine bu süreçte fazla düşkünlük gösterebilirler.



ASTRO REÇETE: Dikkat edin, bu süreçte kapalı yerlerde kalma fobiniz can sıkabilir, olabildiğince uzak kalın.



8-11 TEMMUZ-GÜNEŞ/MC



Yoğun olarak 9. Astro evi etkileyecek olan bu enerji, daha çok inanç ve düşünsel tercihlere yönelik görünüyor. Amacınızın bilincindesiniz ve bu yöndeki gayretleriniz yoğun olacak yani kişiliğinizi ortaya koyarak olayların üstüne gidiyorsunuz. Pozitif bir yaşam hazırlığı içerisindesiniz veya genelde gücünüzü mesleki kariyeriniz ve sosyal yükselmeniz için ayırmış görünüyorsunuz demek ki misyonunuzun farkındasınız. Eğer atılımlarınızı bu dönemde gerçekleştirdiğiniz zaman çok daha başarılı olabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: İş yaşamınızda çıkarlarınızı daha iyi gözetin.



15-19 TEMMUZ-GÜNEŞ/SATÜRN



Biraz zorlayıcı bir etki ama sadece üç gün sürecek. Güçsüz veya isteksiz olabilirsiniz öte yandan iş hayatınızda alçakgönüllü ve ihtiyatlı olmanız bir mecburiyet haline gelebilir ya da katı bir disiplin altındaysanız isteksizlik gözlenebilir. Genel olarak bu süreçte çekingen davranmaya eğilimlisiniz.



ASTRO REÇETE: Dikkatli olun bu süreçte sağlığınız zayıftır. Ayrıca sorumluluğu ağır bir söz verebilirsiniz buna da dikkat edin ve iyi düşünün.



15 TEMMUZ-VENÜS/SATÜRN



Sadece iki gün için mutsuz, hoşnutsuz, soğukkalpli, kıskanç ve huysuz olabilirsiniz ama canınızı sıkmayın bütün bunlar hatırlatmak için yani vazgeçmeniz veya törpülemeniz gereken özellikleriniz. Her konuda ayrılıklara eğilimlisiniz. Eğer fanatik veya loğun inançlarınız varsa bu sürece dikkat edin çünkü sertleşebilir ve düşüncelerinizi veya inançlarınızı ille de birilerine kabul ettirmeye çabalayibilirsiniz. Bu etki altında yabancı ülkelerde yaşayan bekarlar için evlilik olasılıkları artabilir, haberiniz olsun...



ASTRO REÇETE: Sağlığınıza dikkat, ihmal ettiğiniz birşey var mı?



4 AĞUSTOS MARS YENGEÇ BURCU’NDA



Çok yoğun duygusallık döneminde olacaksınız, bu süreç 20 Eylül’e kadar sürecek. Daha çok teşvik edildikçe veya tetiklendikçe duygusallığınız artacak ve detaylara yöneleceksiniz. Bireysel yıldız haritanızda Mars sıkıntılı durumdaysa bu etki stres getirebilir ve daha agresif olabilirsiniz. Ama bu etki altında aynı zamanda da özgünlük duygunuz artarken, konuşma yetiniz daha güç kazanacak. Sezgilerinizde de artış dikkat çekici olabilir.



ASTRO REÇETE: Çok karmaşık ve büyük amaçlara bu süreçte yönelmeyin özellikle sindirim sistemi veya asabi rahatsızlıklarınız artabilir.



15 EYLÜL-MARS/URANÜS



Sert fakat yararlı olabilecek bir etki, doğal olarak özgürlük dürtünüz ön plana çıkacak. Bu iki gün içinde kendinizi çok fazla özgür hissedeceksiniz. Daha önceleri doğal gelen bazı konularda, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Daha çabuk kararlar verebilir, gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu günlerde, olaylara ve kişilere boyun eğmiyorsunuz ayrıca bazı sürprizler olabilir.



ASTRO REÇETE: Özgürlük duygunuz gerçek olmayacaktır, bu nedenle bu geçici etkiye kanmamalısınız.



15 EYLÜL-MARS/AY



Genelde Ay etkilerini çok kısa oldukları için kullanmıyoruz. Ama bu ilginç ve değişik bir etki. Yine iki gün kadar nedensiz olarak tedirgin olabilir şuursuzca davranışlar gösterebilirsiniz yani iç huzursuzluğu görülebilir ayrıca tartışmalara eğilimlisiniz. Aile içinde bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Aşkta huzursuzluk var gibi, acele kararlar almayın.



ASTRO REÇETE: Fazla güç kaybı nedeniyle halsizlik görülebilir özellikle kadınlar için kritik dönem.