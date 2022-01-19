Yemeksepeti, 2021’in Hızlı Ticaret Trendlerini Açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MSB devreye girdi: Kar esareti 54 yıl sonra ilkMSB devreye girdi: Kar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Felaket uyarısı geldi... Önlemler alındı ABDden sonra İngilterede de kontrol edildiFelaket uyarısı geldi... Önlemler alındı! ABD'den sonra İngiltere'de de kontrol edildi#İngiliz Sivil Havacılık Kurumu
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
ABD stokları açtı, herkese ücretsiz dağıtılacak İşte Bidenın yeni planı...ABD stokları açtı, herkese ücretsiz dağıtılacak! İşte Biden'ın yeni planı...#ABD
Ve ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştıVe ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştı!#Göktaşı
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
O yüzüğü parmağından çıkarmaya çalışırsa canı yanacak: Çünkü aşk acıtırO yüzüğü parmağından çıkarmaya çalışırsa canı yanacak: Çünkü aşk acıtır! #Megan Fox
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibiÇıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibi#Prens Harry
Galericiler Sitesinde çatı çöktü, araçlar kullanılmaz hale geldi 7 milyon TLlik zararGalericiler Sitesi'nde çatı çöktü, araçlar kullanılmaz hale geldi! 7 milyon TL'lik zarar#Malatya
Acun Ilıcalıdan dengeleri değiştirecek teklif Volkan Demirelin hoşuna gitmeyecekAcun Ilıcalı'dan dengeleri değiştirecek teklif! Volkan Demirel'in hoşuna gitmeyecek#Transfer
HABERLERAdvertorial Haberleri Advertorial Reklamsız Haberleri

Yemeksepeti, 2021’in Hızlı Ticaret Trendlerini Açıkladı

#Yemek Sepeti#Banabi#Sipariş
Yemeksepeti, 2021’in Hızlı Ticaret Trendlerini Açıkladı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 81 ildeki kullanıcılarının tercihlerini değerlendirerek elde ettiği veriler doğrultusunda, 2021 yılında Türkiye’nin lezzet tercihleri, anlık ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına ışık tutuyor.


2021 yılında hizmet yelpazesini genişleten ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayan Yemeksepeti, 60 bine yakın iş ortağı restoran, 7 bine yakın iş ortağı mahalle esnafı ve yerel market zinciri ve yüzlerce Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla 27 milyonu aşkın kullanıcısına hizmet veriyor.  Bir diğer deyişle Yemeksepeti bugün Portekiz ve Hollanda gibi pek çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir kullanıcı ağının anlık ihtiyaçlarına yanıt sunuyor.

Hizmet ağı ile birlikte Yemeksepeti Ailesi de hızla büyüyor. Son dönemde 7 bini aşkın yeni işe alım gerçekleştiren Yemeksepeti, 2021’i yaklaşık 10 bin kişilik bir ekiple tamamladı.

Yılın lezzet yıldızları

2021 yılında en çok sipariş verilen Yemeksepeti lezzetleri, Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm oldu. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adet ile çiğ köfte dürüm oldu.

Bu dönemde meze siparişleri 4,5 katına, kahve siparişleri 2,5 katına, dondurma siparişleri ise 2 katına çıktı. Kahvaltı mutfağında ise %73 sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6.250 TL’ye ulaştı ve yılın en çok sipariş veren kullanıcısı ise bir sene içinde tam 2.047 kez Yemeksepeti’ni tercih etmiş oldu.

Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021 yılında hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla ise yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı. 

Yemeksepeti bu dönemde 15 milyon yorum, 94 milyon puanlama ile kullanıcılarının interaktif katılımıyla büyümesini sürdürdü.

Bu sene de sepetler indirimle doldu

2021 yılında Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle’nin sunduğu indirimlerle kullanıcılar, 1,1 milyar TL tasarruf etti.

H-ticaret kullanıcıları, sürdürülebilir tercihler yapmaya özen gösteriyor

Günümüz tüketicileri için alışveriş yaparken çevresel ve toplumsal sorumluluğu dikkate almak önem taşıyor. Bunun bir yansıması olarak 2021 yılında Yemeksepeti’nin iş ortağı olan sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla kez bağış yapıldı.

Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde “Yeşili Koruyalım” seçeneğini işaretleyerek, siparişlerinin yanında plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.

Yemeksepeti hakkında

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 2001 yılında Türkiye’nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kuruldu. Yemeksepeti, bugün 27 milyonu aşkın kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran, 7 bin iş ortağı mahalle esnafı ve yüzlerce Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veriyor. Sektör trendleri ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda hizmet yelpazesini durmadan genişleten ve kendini yenileyen Yemeksepeti hızlı ticaret sektöründeki lider konumunu sürdürüyor.

www.yemeksepeti.com

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yemek Sepeti#Banabi#Sipariş

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga