Yazılı ve sözlü ifadelerde güçlük çekiyoruz

Koç burcundaki Ay’ın gün genelindeki uyumlu açıları ilişkiler açısından anlaşmazlıkları körükleyen günlerde olmamıza rağmen, bugün kendimizi daha rahat ifade edebileceğimize, işlerimizin veya ilişkilerimizin daha rahat ilerleyebileceğine dikkat çekiyor.



Akşam saatlerinde konusunda uzman, tecrübeli veya yaşça büyük kişilerle diyaloglar artabilir, yardımlar, tavsiyeler veya jestler söz konusu olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…