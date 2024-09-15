Yıldızların hocası, duayen tiyatrocu Müjdat Gezen: İyi oyuncu 30 saniyede kendisini gösterir

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1) İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen ‘İstanbul Tiyatro Festivali’ 22 Ekim-19 Kasım arasında yapılacak. Festivalin ‘Onur Ödülü’ de meslekteki 72 yılda tiyatro sanatına ve eğitimine verdiği katkılar sebebiyle Müjdat Gezen’e verildi. Gezen, ödül töreninde duygularını, “10 yaşında bir çocuğu zorla sahneye çıkarırsanız olacağı bu! Yeniden dünyaya gelsem yine oyuncu olmak isterim çünkü bana hep mutluluklar getirdi, acısıyla tatlısıyla…” diye anlattı. Biz de eski albümleri karıştırmak üzere usta oyuncunun Kadıköy’deki okulunun kapısını çaldık.

Fotoğraf: Levent KULU

AMCAM ATATÜRK’E SİLAH KAÇIRIRMIŞ

Gezen söze, “Ağabeyim 30 Ağustos’ta ablam bir Şeker Bayramı’nda, ben de 29 Ekim’de doğmuşum. Babamın matematiği iyiydi! Kimseyi kırmadan hem dini hem milli bayramda bizleri annemle dünyaya getirmişler” diye başlıyor: “Babam Midilli’de doğuyor. Sonra İstanbul’a gelip Sütlüce’ye yerleşiyorlar. Amcam Osman Vamık işgal yıllarında İstanbul’da direniş örgütü kurmuş. İnebolu’ya silah kaçırırmış. Mustafa Kemal bunu hiç unutmamış.”

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SANAT DOLU BİR EVDE GEÇEN ÇOCUKLUK

Çocukluğu Fatih’te geçiyor. Babası Denizler Bankası’nda baş hukuk müşaviri. Ayrıca İstanbul Radyosu’nda kudüm, darbuka ve çifte nara hocalığı yapıyor. Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a devrin en ünlü sanatçılarına çalıyor. Amcası gazelhan, halası Türk sanat musiki sanatçısı Seha Okuş. Gezen, “Çocukken evde hep neşe gördüm. Yarım asır evli kaldılar; annemle babamın tartıştığına hiç tanık olmadım” diyor.

Sene 1960/17 yaşında... Şehir Tiyatrosu’ndaki arkadaşlarıyla Bir Halk Düşmanı oyununda

2) LOCANIN ALTI YAŞINDAKİ SEYİRCİSİ

Baba Necdet Bey tiyatro tutkunu. Şehir Tiyatroları’nın müdürü Daim Bey de yakın arkadaşı olunca her oyun için loca davetiyesi alarak aileyi tiyatro izlemeye götürüyor. Gezen, “Altı yaşından itibaren sandalyeden sadece burnumun ucu gözükecek şekilde büyüklerin oyunlarını seyrediyordum. Sahnedeki dünyanın benim oturduğum locadan çok farklı, inanılmaz bir güzellikte olması beni çok etkiledi” diye anlatıyor.

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3) ZORLA SAHNEYE ÇIKTIM ZORLA KİMSE İNDİREMEDİ

Seyirci koltuğundan sahneye çıkması içinse biraz ‘ittirme’ lazım olmuş: “Sene 1953. 10 yaşındayım. İlkokul öğretmenim geldi bir gün; ‘Sahneye çıkacaksın’ dedi. Ben ‘Öğretmenim ben artist değilim oynayamam’ dedim. Oynarsın, oynayamam… İş inatlaşmaya bindi. O zamanlar bir metrelik tahta cetveller vardı. Kürsüde dururdu. Hem ölçü almak için hem de boyunun ölçüsünü vermek için kullanılırdı (gülüyor). Kafama ‘Oynarsın!’ diye bir vurdu! Zorla çıktım sahneye, zorla kimse indiremedi sonra (gülüyor). Tiyatronun nesine tutulduğumu tam bilmiyorum. Çok hoşuma gitti.”

Sene 2024/‘Onur Ödülü’nü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı takdim etti.

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4) SAHNEDEN BİR BAKTIM HERKES AĞLIYOR BEN DE AĞLADIM

İlk sahne tecrübesi nasıldı? Gezen: “Faruk Nafiz Çamlıbel’in Küçük Çiftçiler diye bir kitabı vardı. Orada kız kardeşi verem olmuş birini canlandırdım. Bir dram hikâyesiydi. Sahnedeyken baktım izleyicilere; annem ağlıyor, ablam ağlıyor, öğretmenim ağlıyor, alt komşum Hayriye teyze ağlıyor. Ben de ağlamaya başladım! Sonra ‘Zaten milletin anası ağlıyor, ben bunları niye ağlatıyorum’ dedim. Yüzümün de şekli dram oynamaya pek müsait değildi. Komedi çok hoşuma gitti benim; çünkü dramlar duygulara, komediler zekâya seslenir. Bir espriyi yapabilmek veya algılayabilmek için iki zekânın birbiriyle tokuşması gerekir.”

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5) BABAYLA ANLAŞMA

Bu yeni tutkusu karneye dokuz zayıf olarak dönüyor, malesef sınıfta kalıyor. Babası sorunca “Ben tiyatrocu olmak istiyorum” cevabını alıyor. Bunun üzerine bir anlaşma yapıyorlar. Babası, küçük Müjdat’a diyor ki: “Tiyatrocular hep tekst, senaryo okur. Sen kitabın kapağını açmıyorsun. Notlarını düzeltip okulu bitirirsen söz seni tiyatroya ben kendi ellerimle yazdıracağım.” Bir sonraki dönem karne not ortalaması üçten dokuza çıkıyor. Babası sözünü tutuyor. Onu Şehir Tiyatroları’na götürüp sahne amiri Kemal Tözemen’e “Kaydını yap, rol çıkarsa çağır” diye emanet ediyor. Ancak...

6) İKİ İŞTE TORPİL OLMAZ: SANAT VE SPOR

Aylar geçiyor haber gelmiyor. Gezen bu arada Vefa Lisesi’ne başlamış. Bir gün evin kapısına bir genç geliyor: “Bana ‘Sen Müjdat Gezen misin? Sana rol çıktı’ dedi. Sarıldım öptüm çocuğu; Bülent Talay’dı. Lope de Vega’nın ‘Çılgın Dünya Rolü’nde oynadım. Vefa Lisesi’nden Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçtim. Okulda başrolleri hep bana oynattılar çünkü herkes bir çalışırsa ben beş çalışıyordum. İki işte torpil olmaz: spor ve sanat. Kimseye torpille 110 metre engel atlattıramazsınız, kimseyi torpille şair, ressam, aktör yapamazsınız. Sanat için yetenek şart ama çok çalışmak da şart. Nice çok yetenekli aktörler gördüm, disiplinleri olmadığından yitip gittiler…”

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Sene 1973/Kızı Elif’le...

SİMETRİ VE EVHAM ÜZERİNE ANEKDOTLAR

- “Annem hem düzgün hem evhamlıydı. Simetri takıntımı bilen öğrencilerim Yasemin Yalçın ve Demet Akbağ sınavlardan kaytarmak için sınıftaki resimleri ters çevirirdi!”

- “Savaş Dinçel masasını düzeltmeme kızıp ‘Senden bir intikam alırım çok fena olursun’ diye camdan Fındıklı’daki Mimar Sinan’ın bir camisini gösterdi. Minarenin ucu yamuk. Dayanamayıp Eski Eserler Müdürlüğü’nü aradım. Birkaç hafta sonra iskele kurmuşlar. Savaş, ‘Ulan bunu da mı yaptın’ dedi.”

- “Hastalık evhamım vardı. Bir sefer aynı gün içinde ‘Çok kötüyüm’ diye iki kez doktora gitmişim. Doktor, damlalıkla suya 20 damla akıttı. İçtim, biraz uzandım, ‘Hocam bunu bana yaz nolur’ dedim. Hoca, ‘Tabii tabii çok iyi gelir bu, suya su damlattım dedi.”

Sene 1993/Darbukatör Baryam dizisinden

HAYAT DA BİR OYUNDUR

“Tiyatroculuk zengin mesleği değildir ama kendi zengin meslektir. Ne istersen olursun; bir beyaz önlükle doktor, bir siyah cüppeyle avukat. Seyirci de bunun bir oyun olduğunu bilir. Hayata benzer. Doğmak, yaşamak, ölmek bir oyun. Tabiatın bize verdiği en büyük ceza öleceğimizi bilmek. Doğmakla ölmek değil ama iyi yaşamak elimizde. Hayatım boyunca iyi bir insan olmaya çalıştım. Herkese de ‘Hayatın içinde kendinize bir yol seçin ve ödün vermeden yürüyün’ derim.” Peki iyi oyuncu nasıl anlaşılır. Gezen şöyle özetliyor: “Tiyatro, insanı insana insanla ve bana göre insanca anlatan sanattır. Materyali insan olan bir sanat bitmez. Tutmuş dizilere bakın, oynayanların iyileri tiyatrodan gitmedir. İyi oyuncu 30 saniyelik reklam filminde bile kendini gösterir, farkı hissettirir.”

CENNET MAHALLESİ’NİN ÇIKIŞI: ROMEO VE JÜLYET

70 yıllık sanat hayatında güldüren rollerle izleyicinin kalbini kazandı. Gezen, “Gülmek insana en yakışan şeydir” diyor. Çağlar değişse de insanı güldüren şeyler hep aynı mıdır? Yanıtı: “En büyük yazar olarak Shakespeare’i, başeser Hamlet’i görürüm. Romeo-Jülyet de Gırgıriye ve Cennet Mahallesi’nin çıkışıdır. İki düşman Montague ve Capulet aileleri, benim hikâyemde ayıcılarla kalaycılar oldu. Genel hatları ve kurallarıyla taşları yerine oturtmuşsan demode olmaz. Antik Yunan yazarlarının oyunlarının adaptasyonları bugün hâlâ oynanır. Günümüzden Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar’ı beğenirim.”

Sene 1981/Senaryosunu Gezen’in yazdığı Gırgıriye filminden

ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kurulalı 33 yıl olmuş. Buradan yolu geçenler arasında tanıdık birçok yıldız var. Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şevket Çoruh, Gökçe Bahadır bunlardan birkaçı… Gezen: “Okulun açıldığı gün annem, ‘Bugünü gördüm ölsem gam yemem’ dedi. Öğrencilerimin başarılarıyla gurur duyuyorum.”