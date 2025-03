Başkan Bozbey siyasete böyle girmiş: ‘Mühendis bey kolaysa sen yap’ dediler yaptım

Haberin Devamı

1) Aslında Bursalılar onu yakından tanıyor; zira yerel siyasette 25 yılı geride bırakmış! İlk defa 1999 yılında Nilüfer ilçesinin belediye başkanı seçilen Mustafa Bozbey, geçen yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı da olan Bozbey, anlatmaya “Ben bir Nilüfer çocuğuyum” diye başlıyor: “Hem anne hem baba tarafından 1924’teki mübadeleyle Selanik’ten gelmiş bir ailenin torunuyum. Dedemler Selanik’ten gemiyle Mudanya’ya gelip Bursa’nın merkezine yerleştirilmişler. Ticaret yapmaları teşvik edilmiş ama aile Selanik’te köyde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyormuş. Bir zaman sonra toplanıp valiye gidip, ‘Biz ticaretten anlamıyoruz. Bir toprak olsa da işlesek, en azından karnımızı doyursak’ diyorlar. Bunun üzerine Rumlardan kalan arazileri gösteriyorlar. Kendi köylerine en çok benzeyene yerleşiyor. İlk zamanlar Selanik’e dönecekleri ümidiyle yaşıyorlar; ha bu kış ha bu yaz… Ancak 15 yılın sonunda tam anlamıyla yerleşip toprağı ekip biçmeye, genişletmeye başlıyorlar.”

TARLADA ÇALIŞTIK, HAYVAN OTLATTIK

Bozbey, işte bu ailenin torunu olarak yerleştikleri eski adı İnesi olan Özlüce Köyü’nde, 1962 yılında dünyaya geliyor. Çocukluğu, ortaokul ikinci sınıfa kadar köyde geçiyor: “Beş kardeştik. Babam şehirde taksi dolmuşçuluk yapardı. Annem tarlaya giderdi, hayvanlara bakardı. Altında hayvanların, üstünde bizim kaldığımız eski bir Rum evinde otururduk. O yıllara şimdi dönünce, biz çocukluğumuzu hakikaten çok iyi yaşadık. Telden arabalar yapardık. Hayvancılık yapardık, tarlada çalışırdık. Tütün ekmişliğimiz, koyun otlatmışlığımız var. O dönemden hiç unutamadığım bir hikâye; organize sanayi henüz kuruluyordu. Tarlada tütün ekerken dereden at arabasıyla su taşınırdı. Bol balık olurdu. Biz de çok balık tutmuştuk. Ancak bir zaman sonra tuttuğumuz balıklar çok kötü kokmaya başladı. Nilüfer deresinin kirlenmeye başlayıp yok olduğu, zehir akmaya başladığı zamandı bu…”

KÖYDEN KENTE GELİNCE…

Aile Bozbey’in okumasını istiyor. Ortaokul ikinci sınıfta Cumhuriyet Lisesi’ne kaydoluyor ve köyden çıkıp dedesinin yanına şehre geliyor. İlk günler kolay olmuyor: “Köyden çıkıp geldiğimiz için bazı şeyler bize çok ters geliyordu. Mesela bizde ‘h’ harfi zor söylenir. Ben ‘h’leri söylemeyince sınıftakiler gülüyorlardı. Sebebini anlayamıyordum. İyi bir öğrenciydim ama adaptasyon zor olunca bir yıl sınıfta kaldım. Bunun üzerine ailem de köyden şehre taşındı. O dönemler ‘ucuz Mesken’ denen Mesken’de bir ev tuttular. Babam zaten taksicilik yaptığından şehirdeydi. O dönemin Bursası gerçekten çok güzeldi. Çok kar yağardı; Mesken’e araçlar çıkamadığından kaya kaya inerdik.”

Sene 1980/Çiçekçide çalıştığı yıllardan/“Çiçekçilik yıllarımda süslediğimiz arabalar o dönem gelen turistlerin dikkatini çekerdi. Fotoğrafını çekerlerdi, eserimin beğenilmesi çok hoşuma giderdi.”

2) ‘ÇİÇEKÇİ’ BAŞKANDAN PEYZAJ TÜYOLARI: BURSA’YA EN ÇOK ÇINAR YAKIŞIYOR

Bozbey, “Ortaokuldan itibaren her yaz bir yerde çalıştım diye devam ediyor: “Hiç boşluk bırakmadım. Bugün gençlere de onu tavsiye ediyorum; hem kendinizi daha iyi tanırsınız hem çok şey öğrenirsiniz hem çevre edinirsiniz. Bir yaz ırgatlık yaptım, bir yaz radyoda çalıştım, bir yaz muhasebecide çalıştım, bir yaz marangoz makineleri satan bir dükkânda çalıştım. Çeşitli iş kazaları atlattım. Benim için en özeliyse 1977 yazından itibaren yaptığım çiçekçilikti. Çiçekçilik yaşamım üniversite son sınıfa kadar devam etti. Çiçek sepeti hazırlamak, aranjmanları yapmak, mezatları takip etmek, çiçeklerle haşır neşir olmak çok güzeldi. Ayrıca kazancı da bahşişi de iyiydi. Bu zaman boyunca hiçbir bayram sabahı evde olamadım. Bayram günleri mezar ziyaretine gidenler için erkenden çiçekler hazırlanırdı. O yıllarda böyle bir gelenek vardı. Başka meslek yapmasam kesin bir çiçekçi dükkânı açardım. İlk önemli gelirimi çiçekçilikten kazandım. Üniversite yıllarımda okulun bitmesine katkı sunan mesleğim çiçekçilikti. O yüzden hayatımda çok önemli yer tutar.” Başkan, bu tecrübesini bugün şehrini yönetirken kullanıyormuş: “Bahçeler, çiçekler hemen dikkatimi çeker. Yanlışsa düzeltirim. Bursa’ya en çok yakışan ağaç da çınardır.”

Sene 1981

3) 1978 KUŞAĞI ÇOK EZİLDİ

Sene 1970’lerin sonları… Türkiye’nin siyasi iklimi fırtınalı. Bozbey gençlik yıllarına gelen bu dönemleri şöyle anlatıyor: “Oturduğumuz Mesken solun hâkim olduğu yerdi. Benim de sol düşünce görüşüne eğilimim vardı. Köy çocuğuyuz, eziliyorsun… Bursa’nın merkezinde ‘Devrim Sarayı’ diye tarif edilen bir kent pasajı vardı. Bütün fraksiyonlar o binadaydı; sosyalizmden diyalektik felsefeye her şeyi konuşurduk. Biz, yani 1978 kuşağı siyasal anlamda en fazla ezilen çocuklardan olduk. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Ülkücü arkadaşlarımız da öldürüldü. Farklı görüşte olsak da arkadaştık. 1980’e giden süreçte ayrışmayı, ötekileştirilmeyi çok hissettik. 12 Eylül’de, her an bir şey olabilir diye evdeki kitaplar yakıldı. Annemin okuma yazması yoktu ama ‘Oğlum o işlere karışma’ derdi. ”

Sene 1979/Cumhuriyet Lisesi

4) BOZBEY BİZE DERS ÇALIŞTIR!

Bozbey, 1980 yılında Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne giriyor. Öğrencilik yılları: “12 Eylül’den sonra kendimizi derslere adapte ettik. Fiziğe ve matematiğe zaten meraklıydım. Okulu birincilikle bitirdim. Arkadaşlarıma yardım etmeyi severdim. Öyle ki arada, boş sınıflarda benim verdiğim derslere sınıfın yüzde 80’i gelirdi, en az hocalı dersler kadar kalabalık olurdu. Bana hocalar da sınıf arkadaşlarım da ‘Bozbey’ derdi; ‘Bozbey bize ders çalıştırsana!’ diye talep olurdu.” Mezuniyetten hemen sonra çalışmaya başlıyor. İlk işi Çanakkale’de cezaevi inşaatında mühendislik. Bozbey: “Hocalar akademide kalayım diye çok ısrar ettiler. Hatta diplomamı vermemekle tehdit ettiler (gülüyor). Ama bir an önce hayata katılıp para kazanmak zorundaydım.”

Sene 1982/Eskişehir Anadolu Üniversitesi

5) PARTİLERİ ELEŞTİRİNCE...

Siyasete girişi nasıl olmuş? Yanıtı: “Sürekli çalışan, proje ve taahhüt işleri yapan, şirketleri olan biriydim. Bir gün bir ortamda partileri eleştirirken bir dostum, “Mühendis! Dışarıdan eleştirmek kolay. Madem öyle işin içine gireceksin, onun yerinde sen olacaksın, o zaman eleştirme hakkın olur. Gir mücadele et, doğru işi yap’ dedi. Böylece partili siyaset için SHP’ye girdim. Sene 1990. Nilüfer’de ilçe yöneticisi oldum. Daha önce DYP’den belediye başkanlığı için teklif gelmişti ama ‘Ben solcuyum, DYP’den aday olmam’ dedim. 1994 seçimlerinde önseçim şartıyla SHP’den adaylığı kabul ettim. Önseçim yapılmayınca aday olmadım. SHP-CHP birleşmesinde istifa ettim.1999’da DSP’den teklif geldi. İşlerim yoğundu ama kabul ettim. Süre dolmasına beş dakika kala evrakları faksladık ve aday oldum. O dönem Ecevit’e her yerde verilen oylarla Nilüfer’i yüzde 31 oranla kazandık.”

Sene 2024/Başkan Bursaspor maçlarını kaçırmıyor...

6) BAŞTA KIZDILAR SONRA KABULLENDİLER

Bozbey, “Hem mühendis olmam hem de o yörenin insanı olmam sebebiyle teklif gelmişti. Nilüfer çocuğuyum” diye anlatıyor: “Ama o dönem herkes kızdı; SHP’den gelmiş müteahhitim diye... İl örgütü beni uzun süre kabullenmedi. Birkaç ay sonra bizi partiden attılar (gülüyor)!” Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı’ndan sonra geçen seçimde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu: “20 yıl Nilüfer’de Türkiye’ye örnek işler yaptık. Kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla çalışıyoruz.”

Sene 2024/Türk Mutfağı Haftası kapsamında İpek Han Meydanı’nda düzenlenen Bursa Mutfağı etkinliğinde...

YEŞİL BURSA GERİ GELECEK

“Bursalıyım. Bursa’yı çok seviyorum. Bursa, değerlerini kaybetmiş bir kent; bir Osmanlı başkenti ama aynı zamanda sekiz bin yıl öncesine dayanan kültürel mirası var, denizi var, ovası var, dağı var, güçlü insan ve ekonomik altyapısı var... Şimdi Bursa yükseliyor. Bursa’yla beraber Bursaspor da yükseliyor, yükselecek! Bütün anlayışımız kentin sanayisiyle yeşilini yeniden buluşturup ‘Yeşil Bursa’ haline getirmek. Bakın Bursa gri şu anda; oysa çınarların kenti olmalı.”