Zirve tamam gözler Eylülde

Haberin Devamı

BORSADA bir süredir etkili olan “teknik düzeltme” tamamlandı ve hacim artışıyla birlikte Temmuz 2024’teki 11.252 zirvesi geçildi. Geçen haftaki yazımızda da bahsettiğimiz üzere BIST100 Endeksi’nde yaşanan geri çekilme, güç toplama ve alım fırsatı olarak kullanıldı. Banka hisselerindeki yükseliş zirvenin geçilmesinde etkili oldu. TCMB faiz indirim beklentileri yükselişin ana temasını oluşturuyor. Borsanın en ciddi rakibinin faiz olması, faiz indirim sürecinin TCMB’nin temmuz toplantısında başlaması ve düşüşün devam edecek beklentisi BIST100 Endeksi’ni yukarı çekiyor. TL bazında yeni zirveler oluşuyor ancak dolar cinsi grafiklerde BIST100 Endeksi Temmuz/2024 zirvesinin yaklaşık yüzde 20 gerisinde bulunuyor. Bu durum potansiyeli göstermesi açısından dikkate değer.

Haberin Devamı

AZALAN GERGİNLİK ETKİLİ OLDU

Çıkışa katkı yapan diğer gelişmeler arasında; Dış borsalardaki olumlu havanın korunuyor olması, savaş ve gümrük tarifeleri başlıklı jeopolitik risklerin zayıflaması, iç gündemdeki gerginliğin azalması, faiz için en önemli referans durumundaki enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesi ve yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde haftalardır devam eden ısrarlı alımları sayılabilir. Faiz düştükçe mevduatta artan stopaj ile birlikte kazançlar azalacağı için sabit getiriliden riskli varlıklara bir akış olasılığını da dikkate almak gerekecek. Henüz bu yönde ciddi bir ilgiden söz etmek zor.

EYLÜL KRİTİK ÖNEMDE

İyimserliğin yeniden tesis edildiği piyasalarda bu yapının korunması için piyasa bozucu bir haber akışının gelmemesi önemli olacak. Olumlu havayı destekleyen gelişmelerin kısa dönem için belli ölçüde fiyatlara dahil olduğu kabul edilebilir. Ancak orta ve uzun dönem açısından bunu söylemek zor. BIST100 Endeksi 11.252 seviyesindeki zirvesini kırarak olayı orta ve uzun döneme taşıdığını gösterdi. Teknik analiz grafiklerinde son günlerde kısa dönemden çok orta ve uzun dönemli hedeflere bakılıyor olması muhtemeldir. Bir yılı aşkın süreyi yatay veya düşüşle geçiren endekste dolar bazında Temmuz/2024 zirvesinin yakalanması için BIST100 Endeksi’nin 14.000 gibi bir rakama ulaşması gerekecek. TÜFE bazında ise BIST100 Endeksi yaklaşık aynı tarihteki zirvenin yaklaşık yüzde 25 gerisinde. Bu açıdan bakılınca yükseklik korkusu azalıyor. Ancak bu potansiyelin kullanılması için gündemin rahat olması gerekecek. Eylül ayı bu açıdan önemli. Enflasyon datası, TCMB toplantısı, CHP kurultay davası piyasalar üzerinde etkileri olabilecek konu başlıkları. Borsa İstanbul’da olumlu hava sürüyor.

Haberin Devamı

TAHVİL BONOYA KESKİN DÖNÜŞ

PİYASALAR üzerindeki etkileri nedeniyle TCMB tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler yakından takip ediliyor. 15 Ağustos ile biten haftada yabancı alımlarının hem hisse senetleri, hem de tahvil bonoda olması dikkat çekti. Son haftalarda yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde alım, tahvil bonda satış yapıyorlardı.

Yabancı yatırımcılar 125 milyon dolarlık hisse senedinin yanı sıra 1.099 milyon dolarlık da tahvil bono aldılar. Bir bakıma satıcı oldukları tahvil bonoya keskin bir dönüş yaptılar. Bu durum “carry trade” uygulamalarının devam ettiğinin de göstergesi olarak yorumlanabilir. Döviz kurlarındaki yükselişe rağmen getirisinin mevcut faiz kazançlarının altında kalması carry trade için uygun zemini sağlıyor.

Haberin Devamı

Türkiye, Venezuela ile birlikte en yüksek faizi veren iki ülkeden biri. Bu açıdan yabancının ilgisini cezbetmesi olağan bir durum. Yabancıların tahvil bonoda son haftalarda satışta görülmesi faiz düşünce ilgileri biraz zayıfladı şeklinde yorumlanmıştı. Türkiye’nin ülke risk puanı (CDS) ise 260-270 seviyelerinde şimdilik taban yaptı gibi. Kredi not artışları ve CDS’lerdeki gerileme Türkiye’ye dış bakışı gösteren önemli parametreler. Diğer yandan küresel ekonomide sabit getirili ve defansif pozisyonlardaki azalmaya karşılık riskli varlıklara geçme eğiliminin sürdüğü, gelişen ülkelere ilginin arttığı şeklinde haberler gözleniyor.

DÖVİZE İLGİ SINIRLI KALDI

Haberin Devamı

Yine 15 Ağustos haftasında; TCMB rezervlerinde yükseliş, bankalardaki yabancı para mevduatında ise düşüş gözlendi. Faiz indirim beklentilerine rağmen dövize ilginin sınırlı kalması ayrıca kayda değer. TCMB brüt rezervleri 2.1 milyar dolar artışla 176.5 milyar dolara yükselirken yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 1.4 milyar dolar azalışla 194.2 milyar dolara geriledi. Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor ama son dönemde agresif bir artış gözlenmiyor. TL’nin değerli kalmasının da ayrı dertleri var. Eski sanayiciler “döviz kurları tansiyon gibi olmalı, yüksek olması da düşük olması da iyi değil” derler. Bu söz bazı yerlerde şeker diye de geçer.

Haberin Devamı

POWELL MORAL VERDİ

DIŞ piyasaların gündeminde Jakson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması vardı. Powell’ın konuşmasında son enflasyon ve istihdam verilerinin ardından 17 Eylül’deki Fed faiz kararına ilişkin sinyaller arandı. Konuşma faiz indirimine açık kapı bıraktı ve “güvercin” tonda bulunurken Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 90’a yükseldi. Bu oran Powell’ın açıklamalarından önce yüzde 75’ti. Powell, Fed faiz politikası konusunda tavrını biraz daha netleştirmiş oldu. Şimdiye kadar oldukça temkinli bir dil kullanıyordu. Konuşmanın ardından ABD borsaları, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş, ABD tahvil faizlerinde düşüş, dolarda zayıflama, Euro’da değerlenme, petrol fiyatlarında ise hafif yükseliş gözlendi. Piyasalar Powell’in konuşmasına ciddi sayılabilecek bir karşılık

vermiş oldu.

Merak edilen bir diğer faiz kararı ise Japonya. Cuma günü açıklanan Tokyo TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri bir önceki aya göre düşüş gösterse de yine yüzde 3’ün üzerinde. Japonya Merkez Bankası faiz oranı ise yüzde 0.50. Bu durum yeni zirve denemeleriyle çıkışını sürdüren Tokyo Borsası’nı desteklemeye devam ediyor. Çin’de ise tam tersi bir durum söz konusu. Faiz, yüzde 3, enflasyon TÜFE 0. Uzun yıllardır yatay seyreden Çin Şangay borsası diğer dış borsalardaki çıkışa uyum sağlamaya başladı ve son 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

TRUMP’IN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Diğer yandan ABD Başkanı Trump’ın geçen haftaki barış çabalarından bu aşamada bir sonuç çıkmadı. Önce Putin ile ardından Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantılar iyi niyet temennisinden öteye geçemedi. Ancak görüşmeler sürecek. Trump yılın “barış ödülünü” almaya kararlı görünüyor. Geçen hafta yayınlanan Fed tutanaklarında üyelerinin çoğunluğunun Fed faiz kararları için enflasyonun istihdamdan daha öncelikli olduğu görüşünde oldukları anlaşıldı. Son dönemde enflasyon mu, istihdam mı konusunda bir tartışma ortamı oluşmuştu. Piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.26, Euro/dolar paritesi 1.1744, dolar endeksi 97.73, altının ons fiyatı 3.370 dolar, gümüş 38.98 dolar, brent petrol 67.34 seviyelerinde seyrediyor.

BORSADA YENİ ZİRVELER OLUŞUYOR

BORSADA yeni zirve denemeleriyle ralli devam ediyor. İlk destekler 11.300 ve bir önceki zirve olan 11.252 seviyelerinde görülürken 11.252 seviyesinin üzerinde çıkışın devamı beklenbilir. Sonraki destekler 11.000 ve 10.800 seviyelerinde. İlk dirençler ise 11.450 ve 12.000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

BİLANÇOLAR TAMAMLANDI

06/2025 dönem bilançolarının yayınlanması geçen hafta tamamlandı. Bilançoların geneli için iyi demek zor. Ancak bir önceki döneme göre nispeten daha iyi demek yerinde olacak. Çok sayıda şirket yine zarar açıkladı. Tavsiye olmamak kaydıyla şirket adı vermek gerekirse enflasyon muhasebesine rağmen Türk Havayolları, Koç Holding, Şişe Cam gibi lokomotif bazı şirketlerin kâr artışı, bankaların kârlılıklarını koruması bu hisseleri yukarı taşırken BIST 100 Endeksi’ni de yukarı çekti. Özellikle olası faiz indirimlerinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında gelen bankaların BIST100 Endeksi üzerindeki ağırlıkları bilinen bir durum. 03/2025 bilançosunda THYAO ve Koç Holding zarar açıklamışlardı. Enflasyon düşüşüyle birlikte önümüzdeki dönemlerde enflasyon muhasebesinin şirketler üzerindeki etkisinin azalması beklenebilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.