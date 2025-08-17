Yorgunluk sinyalleri

Haberin Devamı

BORSADA satış denemelerine rağmen çıkış trendi korunurken geri çekilmeler bu aşamada “teknik düzeltme” olarak görülüyor. Geçen haftaki yazımızda da işaret ettiğimiz üzere, sert yükseliş sonrası yorgunluk emareleri gözlendi. Ancak piyasa bozucu olumsuz bir haber akışı yoktu. BIST100 Endeksi’nde tarihi zirveye oldukça yaklaşılmış olmasına bağlı olarak bir parça yükseklik korkusu, çıkışı destekleyecek yeni para girişi ve gündem ihtiyacı hissedildi. Bu noktada, borsada çıkışın devamı için geri çekilerek güç toplamanın alışılagelen piyasa hareketlerinden olduğu bilgisini paylaşmak yerinde olacak. Dileriz bu deneyim yine tekrarlanır. Bu süreçte olumsuz bir gelişme olmaması ve çıkış trendinin korunması gerekecek.

Piyasalarda son dönemdeki iyimserliğin kaynağı, temmuz toplantısıyla başlayan TCMB faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi. Enflasyondaki gelişmelerin de bu görünümü desteklemesi ayrıca kayda değer. Mevcut piyasa fiyatlamasının içinde kısa dönem için faizle ilgili gelişmeler belli ölçüde var. Orta ve uzun dönem yeni fiyatlamanın başladığının teyidi için ise BIST100 Endeksi’nde 11 bin 250 zirvesinin geçilmesi önemli olacak.

ARA HEDEFE DAİR

Geçen haftaki TCMB “enflasyon raporu” sunumunda mevcut tahminler korundu, “ara hedef uygulaması” geldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 25 ila yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Sunum ana hatlarıyla olumlu karşılanırken piyasalara etkileri ise sınırlı kaldı. Faiz düşüşü sadece finans piyasalarını değil reel ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyecek. Son günlerde açıklanan ekonomik verilerde bir canlanma görmek mümkün.

Sanayi üretimi haziranda yüzde 8.3 arttı. Mart ayından bu yana yükseliyor. Temmuzda konut satışları tekrar yükselişe geçti ve aylık satış 142 bin oldu. Faiz düşüşü 06/2025 dönem bilançolarına henüz bir yansıma göstermese de önümüzdeki aylarda etkilerinin görülmesi çok muhtemel. Konsolide olanların 19 Ağutos’ta yayınlanmasıyla yılın ilk yarısına ait bilanço açıklamaları bitecek. Şimdiye kadar yayınlanan bilançolar için ‘geçmiş dönemlere göre daha iyi’ demek yerinde olacak. Enflasyon muhasebesinin de etkisiyle yine bol miktarda zarar açıklayan şirket var.

LOKOMOTİFLER VAR

Borsada son dönemlerin en önemli sıkınıtısından biri de iyi bilanço bulmanın zorlaşmasıydı. Bu açıdan faizde düşüş devam ederse bundan en çok yararlanacak kesimlerden biri de borsa yatırımcısı olabilir. Borsayı kârlı, canlı şirketler taşır. Yılın ilk yarısına ait bilançolar arasında iyi gelenlerin etrafında kümelenme görülüyor. Kesinlikle “tavsiye olmamak kaydıyla” hisse ismi vermek gerekirse THYAO buna iyi bir örnek sayılır. Portföylerde en fazla yer alan hisselerin başında olan THYAO, bilanço sonrası ivme kazanan çıkışla BIST100 Endeksi’nden daha fazla prim yaptı. Ayıca lokomotif işlevi gördü.

Borsada bilanço kârları düşük kalınca fiyat kazanç oranları yükseldi. Son yaşanan yükselişle BIST100 fiyat kazanç oranı 15.2 oldu ve son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu görünümün altında yatan en önemli sebep, BIST100 Endeksi’nin aşırı primli olması değil şirket kârlarının zayıf kalması elbette. Borsayı zirveye yaklaştıran ana gerekçe ise faiz indirim süreci ve beklenti fiyatlaması olmaya devam ediyor. Borsada satış denemelerine rağmen iyimserlik korunuyor.

YABANCI HİSSE ALMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasa görünümündeki iyileşmeye yabancı yatırımcılar ilgisiz kalmıyor. Ancak son haftalarda belirgin bir hal alan yatırım araçlarındaki pozisyon değişimi söz konusu. Son beş haftada hisse senetlerindeki 806 milyon dolarlık alıma karşılık tahvil bonoda 594 milyon dolarlık satış yaptılar. Nette 212 milyon dolarlık sıcak para (portföy yatırımı) girişi var. Tahvil faizlerindeki düşüş ilgilerini azaltmış görülüyor.

Döviz kurlarındaki yükselişin zayıflaması, çok yoğun olmasa da sıcak para girişlerinin devamını sağlamış durumda. Türkiye’ye dış bakışı gösteren ülke risk pirimi (CDS) ise 267 ile 19 Mart sonrası en düşük seviyelerine çekildi. Buna bağlı olarak Türkiye’nin Eurobond faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede borçlanma maliyetleri de azalıyor.

08 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 77 milyon dolarlık alım yaparken tahvil bonoda 417 milyon dolarlık satışa imza attılar. TCMB rezervleri ve bankalardaki yabancı para mevduatlarındaki yükseliş devam etti.

TCMB brüt rezervleri 4.5 milyar dolarlık artışla 174 milyar dolara yükselirken yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 3.4 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara ulaştı.

BORSADA ZİRVE UMUDU SÜRÜYOR

Borsada görülen düşüşe rağmen çıkış trendi korunuyor. İlk destekler 10.800-10.780 olarak görülürken sonraki ve daha önemli destekler 10.600-10.650 seviyelerinde bulunuyor. 10.600’ün üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. İlk dirençler ise 11.100 ve 11.250 seviyelerinde. 11.250 tarihi zirve olması nedeniyle daha önemli. Çıkışın orta ve uzun döneme yayılması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte 11.250 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

DIŞ PİYASALAR SAKİN

Dış piyasalarda dikkatler Trump-Putin görüşmesine çevrilirken olumlu hava sürüyor. Trump ile Putin uzun görüşüp kısa açıklama yaptılar. Bu yazı hazırlanırken haberler tam bir anlaşma sağlanamadığı yönündeydi. Bu açıdan piyasalara etkileri sınırlı kalabilir.

ABD tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) beklentilerin altında kalmasıyla borsalarda yükseliş gözlenirken altın fiyatları yükseldi, dolar zayıfladı, ABD tahvil fazileri geriledi. Ancak geçen hafta açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE), beklentileri oldukça aştı ve tedirginliğe neden oldu. ABD’de ÜFE temmuzda yıllık +3.3 yüzde, aylık +0.3 yüzde ile son üç yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Bu durum hizmet maliyetlerindeki artışa yoruldu. Tarife artışlarının enflasyona ne ölçüde yansıyacağı konusu ise halen tartışılıyor.

Borsalarda “karma” görünüm öne çıkarken altın fiyatlarında düşüş, dolarda zayıflama, Euro’da toparlanma, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve petrol fiyatlarında hafif yükseliş gözlendi.

Altın fiyatlarında külçe altına ABD’nin tarife getirmeyeceği haberi sonrası başlayan düşüş eğilimi, dolardaki zayıflamanın durması ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş ile devam ediyor.

Çin zayıf, Japonya beklenenin üzerinde büyüdü. Her iki ülke borsalarında çıkış gözlendi.

Ana piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.32, Euro/dolar paritesi 1.1704, dolar endeksi 97.98, altının ons fiyatı 3.335 dolar, gümüş 38.08 dolar, brent petrol 66.77 seviyelerinde seyrediyor.