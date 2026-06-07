YÃ¶n arayÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rebilir

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BAYRAM tatili sonrasÄ± piyasalar olaÄŸan seyrine dÃ¶ndÃ¼. Borsada tepki yÃ¼kseliÅŸleri gÃ¼Ã§ kazanamadÄ± ve satÄ±ÅŸ yÃ¶nÃ¼nde kullanÄ±ldÄ±. DÃ¶viz kurlarÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ eÄŸilimi sÃ¼rÃ¼yor. Ancak tedrici bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸtan sÃ¶z etmek mÃ¼mkÃ¼n. GÃ¶sterge tahvil faizinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, yerini hafif Ã§Ä±kÄ±ÅŸa bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumda. PiyasayÄ± taÅŸÄ±yacak beklenti ve gÃ¼ndem ihtiyacÄ± bariz bir ÅŸeklide hissediliyor. Uzun zamandÄ±r devam eden ABD ve Ä°ran arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde henÃ¼z anlaÅŸma saÄŸlanabilmiÅŸ deÄŸil. Ä°Ã§ gÃ¼ndemde enflasyon ve yÃ¼ksek faizle birlikte siyasi geliÅŸmeler Ã¶ne Ã§Ä±kan konu baÅŸlÄ±klarÄ±.

BORSA HAFTAYI SATICILI KAPATTI

MayÄ±s ayÄ±na ait enflasyonun yÃ¼zde 1.71 ile beklentilerin biraz Ã¼zerinde kalmasÄ± (beklenti %1.6), borsada Ã¶zellikle lokomotif konumdaki banka hisseleri Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ olarak kendini gÃ¶sterdi. Bu durum piyasanÄ±n genelini etkiledi ve borsa haftayÄ± satÄ±cÄ±lÄ± kapattÄ±. â€˜BankasÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmazâ€™ sÃ¶zÃ¼ ise halen Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geÃ§erliliÄŸini koruyor. MayÄ±s ayÄ±na ait enflasyon verilerinde dikkat Ã§eken nokta gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ oldu. Bu durum Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda petrol fiyatlarÄ±nda yeni bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmazsa enflasyon hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatacak bir geliÅŸme olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. â€˜Ne olacak da borsa yÃ¼kselecekâ€™ sorusunun cevabÄ± ise henÃ¼z net olarak verilemediÄŸi iÃ§in â€˜Ã§Ä±kamayan borsa dÃ¼ÅŸerâ€™ anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da etkisiyle Bist100 Endeksiâ€™nde yÃ¼kseliÅŸ denemeleri satÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GeÃ§en hafta aÃ§Ä±klanan yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸine ait bÃ¼yÃ¼me (GSYH) yÃ¼zde 2.5 ile beklentilerin altÄ±nda geldi. Fitch ve bazÄ± yabancÄ± finans kurumlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin 2026 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me tahminlerini aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ revize etmeye baÅŸladÄ±. Bunun sinyalini zayÄ±f kalan 03/2026 dÃ¶nem bilanÃ§olarÄ± vermiÅŸti.

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Ä°MKÃ‚NSIZ Ä°KÄ°LÄ° FAÄ°Z VE KUR

Borsalarda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, bÃ¼yÃ¼yen kÃ¢rlÄ± ve canlÄ± ÅŸirketler ile olur veya Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶neme iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me beklentisiyle saÄŸlanÄ±r. YÃ¼ksek faizle kuru ve talebi baskÄ±layan para politikasÄ± sÃ¼recek ise ekonomide mevcut gÃ¶rÃ¼nÃ¼m bir sÃ¼re daha devam edecek demektir. Ä°mkÃ¢nsÄ±z ikili, faiz mi kur mu ikilemi son gÃ¼nlerde tekrar gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Kurun baskÄ± altÄ±nda kalmasÄ± ve deÄŸerli TL Ã¶zellikle ihracatÃ§Ä±larÄ± zorlamaya devam ediyor. Faiz de ekonomi ve maliyet enflasyonu aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir kalem. Uygulanan ekonomik program ile tercihin hangi yÃ¶nde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k. Faizi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p kurlara yol vermek bir alternatif olsa da daha geniÅŸ Ã¶lÃ§ekte enflasyonu yukarÄ± Ã§ekeceÄŸi iÃ§in faiz yine yÃ¼kselmek durumunda kalacak. Bu aÃ§Ä±dan hali hazÄ±rdaki tercih daha doÄŸru gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun sonucu da daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼yÃ¼me ve zayÄ±flayan borÃ§ Ã¶deme kabiliyeti olarak kendini gÃ¶steriyor. BazÄ± borsa ÅŸirketlerini de iÃ§ine alan konkordato haberlerine biraz da bu aÃ§Ä±dan bakmak gerekecek. Hisse bazlÄ± seÃ§icilik her zamanki gibi halen iÃ§inde bulunduÄŸumuz dÃ¶nemde de Ã¶nemli. DiÄŸer yandan ABD-Ä°ran savaÅŸÄ±yla artan petrol fiyatlarÄ± maliyet enflasyonunu Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±. Bu, talep enflasyonunu hedef alan sÄ±kÄ± para poltikasÄ±yla sonuÃ§ almayÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir durum. BazÄ± yabancÄ± yatÄ±rÄ±m bankalarÄ±nÄ±n TL ve TÃ¼rk tahvillerinde tavsiye deÄŸiÅŸimleri haber akÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda geÃ§meye baÅŸladÄ±. Bunlara raÄŸmen borsada geri Ã§ekilmelerde alÄ±mlarÄ±n geldiÄŸi, yÃ¼kseliÅŸlerde ise direnÃ§ seviyelerinin geÃ§ilmekte zorlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± piyasa gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ korunuyor. Borsa yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n radarÄ±nda kalmaya devam ediyor. Ancak son dÃ¶nemde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n tavrÄ± daha Ã§ok trade (al-sat) amaÃ§lÄ± iÅŸlemlerden yana gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu durum yÃ¶n arayÄ±ÅŸÄ±yla Bist100 Enedeksiâ€™nde â€˜patinajâ€™ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ veriyor.Â Borsa Ä°stanbulâ€™da temkinli gÃ¶rÃ¼nÃ¼m devam edebilir.Â Â Â Â Â Â Â

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YABANCI SATIÅžLARI DEVAM EDÄ°YOR

TCMB verilerine gÃ¶re 26 MayÄ±s ile biten bayram tatili Ã¶ncesi haftada yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar hisse senetlerinde 91 milyon dolar, tahvil ve bonoda ise 134 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ yaptÄ±lar. CHP mutlak butlan kararÄ±nÄ± iÃ§eren iki haftada ise hisse ve tahvil bonodaki satÄ±ÅŸ toplamÄ± 853 milyon dolarÄ± buldu. AynÄ± sÃ¼rede TCMB brÃ¼t rezervlerindeki gerileme de yaklaÅŸÄ±k 9 milyar dolar oldu. Son verilere gÃ¶re brÃ¼t rezervler 159 milyar dolara, swap hariÃ§ net rezervler ise 26 milyar dolara geriledi.

DÄ°KKATLER TCMB TOPLANTISINDA

Enflasyon verisi sonrasÄ± piyasalarÄ±n dikkati 11 Haziranâ€™daki TCMB toplantÄ±sÄ±na Ã§evrildi. Beklenti, faizin sabit kalacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Ancak haftalÄ±k repo ihalelerinin iptali ile iÅŸlevini kaybeden yÃ¼zde 37 seviyesindeki politika faizinin yÃ¼zde 40â€™taki borÃ§ verme faizine Ã§ekilmesi de sÃ¼priz olmaz. Bu durum bir dÃ¼zeltme iÅŸlemi olarak da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi iÃ§in piyasalarÄ± rahatsÄ±z etmeyebilir. Cuma gÃ¼nÃ¼ enflasyon verisinin aÃ§Ä±klanmasÄ±yla banka hisseleri Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde borsaya gelen satÄ±ÅŸlarÄ± biraz da TCMB toplantÄ±sÄ±yla iliÅŸkilendirmek Ã§ok da yanlÄ±ÅŸ olmaz.

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BORSADA Ã‡IKIÅž DENEMESÄ° ZAYIF KALDI

Borsada dalgalÄ± seyirle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hareketi devam ediyor. Ä°lk Ã¶nemli destek 13 bin 660 seviyesinde. KÄ±sa dÃ¶nem iÃ§in Ã¶nem kazanan bu seviyenin Ã¼zerinde kalÄ±namaz ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n devamÄ±yla sonraki destek noktalarÄ± 13 bin 150 ve 12 bin 960 seviyelerinde bulunuyor. Ä°lk direnÃ§ler ise 13 bin 900 ve 14 bin 200 seviyelerinde. Ancak 14 bin 200 daha Ã¶nemli.Â Endekste destek noktalarÄ±nda tepki alÄ±m denemeleri gÃ¶rÃ¼lse de satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ± korunabilir.

DOLAR DEÄžERLENÄ°YOR

- ABD ile Ä°ran arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca piyasalar yÃ¶n bulmakta zorlanÄ±rken petrol fiyatlarÄ± referans olarak gÃ¶rÃ¼lmeye devam ediliyor. Ancak son dÃ¶nemde altÄ±nÄ±n yerine gÃ¼venli liman iÅŸlevi gÃ¶ren dolar da aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de piyasalar Ã¼zerinde etkili. Dolardaki deÄŸerlenme olumsuz, zayÄ±flama ise olumlu algÄ±lanÄ±yor.

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-Â Cuma gÃ¼nÃ¼ ABD dolarÄ±ndaki deÄŸerlenmenin devam etmesi, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ fiyatlarÄ±ndakiÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ hÄ±zlandÄ±rdÄ±. ABD-Ä°ran arasÄ±ndaki belirsizliÄŸin sÃ¼rmesine ABD tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ±nÄ±n beklentilerin Ã¼zerinde gelmesi eklenince, dolar endeksi 100 seviyesinin Ã¼zerini test etti. AyrÄ±ca, ABD ekonomisinde son dÃ¶nem veriler gÃ¼Ã§lÃ¼ gelirken Euro BÃ¶lgesi verileri zayÄ±f.

- Dolar endeksinde Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan 100.70 seviyesi kritik. Bu seviye son bir yÄ±llÄ±k yatay hareketin direnÃ§ noktasÄ±. Euro BÃ¶lgesi enflasyonu (TÃœFE) ise uzun bir aradan sonra yÃ¼zde 3.2 seviyesine ulaÅŸtÄ±. Bu durum 11 Haziranâ€™daki Avrupa Merkez BankasÄ± toplantÄ±sÄ±nda faiz artÄ±rÄ±m beklentilerini artÄ±rdÄ±.Â

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-Â Bu Ã§erÃ§evede gÃ¶sterge niteliÄŸi taÅŸÄ±yan ABD 10 yÄ±llÄ±k bono faizi de yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±n devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik seviyeler, kÄ±sa dÃ¶nem iÃ§in yÃ¼zde 4.7, uzun dÃ¶nem yÃ¼zde 5.0 seviyelerinde.

- Teknoloji ve yapay zekÃ¢ ÅŸirketlerinin de Ã¶nemli katkÄ±sÄ±yla Ã§Ä±kÄ±ÅŸ trendlerini koruyan borsalarda kÃ¢r satÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. DiÄŸer yandan tekonoloji ve yapay zekÃ¢ ÅŸirketlerinde balon tartÄ±ÅŸmalarÄ± tekrardan baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ã–ne Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ÅŸ, balonun olduÄŸu ancak bu aÅŸamada patlama beklenmediÄŸi ÅŸeklinde.

-Â ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizi yÃ¼zde 4.52, Euro/dolar paritesi 1.1524, dolar endeksi 100.07, altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± 4.328 dolar, gÃ¼mÃ¼ÅŸ 67.90 dolar, Brent petrol ise 92.08 dolar seviyelerinde seyrediyor. Veri akÄ±ÅŸlarÄ±nda 10 Haziranâ€™da ABD ve Ã‡in, 12 Haziranâ€™da ise Almanya TÃœFE verileri yakÄ±n takipte olacak.

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