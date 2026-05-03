PİYASALARDA ABD ile İran arasındaki gelişmeler yakından takip edilmekle birlikte barış konusundaki umutlu bekleyiş sürüyor. Borsalarda ise dalgalı seyirle birlikte çıkış eğilimi korunuyor. Satış denemeleri alım fırsatı olarak kullanıldı.

Biraz daha geniş perspektifte bakıldığında yılbaşından bu yana geçen dört aylık süreçte savaşa rağmen en kazançlı yatırım aracının borsa olduğu görülecektir. Enflasyonun üzerinde reel getiri söz konusu. BIST100 Endeksi’ndeki prim yüzde 28, onu yüzde 12 ile gram altın izliyor. Döviz kurlarının primi ise yüze 5 civarında. Borsadaki primlerin önemli bir kısmı savaş öncesi ocak rallisi diye hatırlanan iki aylık bölüme ait. Ama savaşa rağmen kazançların korunması da önemli. Bu yaşanmışlık eğer fiyatlanan ciddi bir ekonomik kriz değilse, savaş dahi olsa siyaset ve ekonomi dışı gelişmeleri borsaların alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Buna 19 Mart süreci de dahil. Sabır gerekiyor. Borsa İstanbul ve ABD borsalarında çıkış trendleri devam ediyor. Savaşın kayıpları karşılandı, üzerine prim de konuldu. Şimdi artık çıkış devam edecek mi sorusu önem kazanmış durumda.

EKONOMİLERDE YAVAŞLAMA EMARELERİ

Piyasaları taşıyacak yeni bir gündem ve beklenti ihtiyacı var. Merkez bankalarından faiz indirimleri en azından bir süre gelmeyecek. Enflasyon yükseliyor, ABD hariç ekonomilerde yavaşlama emareleri gözleniyor. Buna rağmen ABD ile İran arasındaki ateşkes barışa evrilirse, borsalarda artan risk iştahıyla çıkış devam edebilir. Perşembe günü borsalarda görülen yükseliş, İran ve ABD kaynaklı anlaşma umutları aşılayan karşılıklı açıklamalarla ilgili. İran, Cuma günü ABD’ye yeni bir teklif sundu, cevap bekleniyor.

İç gündem ile ilgili bir dip not vermek gerekirse, yatırımcılar 6 Mayıs’taki CHP kurultay davasıyla ilgili kararı da görmek isteyebilir. Diğer yandan 03/2026 dönem bilançoları izleniyor.

BORSADA FAİZ ÖNGÖRÜSÜ ETKİLİ

Konsolide olmayan bilançolar 30 Nisan günü tamamlandı. Konsolideler için ise son tarih 11 Mayıs. Bilanço sonuçları beklenen gibi desek yanılmış olmayız. Parlak bir bilanço süreci beklenmiyordu. Yüksek faiz ve parasal sıkılaşma sonucu reel ekonomi rölantide seyrediyor. Enflasyon ile mücadele kapsamında faizi yükselterek kur ve talebin baskılanması amaçlandı. Ama bu meyanda mikro bazda özellikle sanayi şirket bilançoları bu durumdan olumsuz etkilendi. Etkileri zayıf da olsa enflasyon muhasebesine de bu noktada atıfta bulunmak gerekecek. Yüksek faize rağmen banka bilançoları iyi geliyor. İyi bilançolara rağmen banka hisselerinin zayıf performansı ise son TCMB toplantısında sıkı para politikasının devamı ve faizin bir süre daha yüksek kalacağı öngörüleriyle izah edilebilir. Fakat bankaların; borsanın lokomotiflerinden, yabancıların tercih listesinde ilk sıralarda ve borsada bankasız yükseliş olmayacağı gibi tecrübeleri de dikkate almak gerekir. Bankalardaki kâr artışları genel olarak enflasyonun üzerinde görülürken sanayi şirketleri arasında çokça zarar eden bilançolar var. Hisse tavsiye listesi oluşturmak yine zor olacak. Hisse seçimleri borsada her daim önemli olmuştur. Borsada düşüş yaşandığı süreçte dahi ciddi prim yapan hisseler var. Savaş koşulları ve enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Aselsan, Tüpraş, Aygaz ile bazı enerji, gıda ve perakende sektörüne ait birçok hisse sayılabilir. Mevcut konjonktürde yine hisse seçimlerinde savaş ve enerji maliyetlerindeki yükselişe bağlı tercihler olacaktır. Ancak barış ortamı ve petrol fiyatlarının düşmesi durumunda artacak risk iştahının etkisiyle havayolları başta olmak üzere genele yayılan hisse seçimleri öne çıkabilir. Borsada temkinli bir iyimserlik korunuyor.

YABANCILAR GERİ DÖNÜYOR

ABD-İran savaşının başlamasıyla giden yabancılar geri dönüyor. Ateşkesin ilan edilmesiyle son 3 haftadır hem hisse senedi hem de tahvil bono tarafında alımdalar. 24 Nisan ile biten haftada; Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 328 milyon dolar, tahvil ve bonoda 193 milyon dolar olmak üzere toplamda 521 milyon dolarlık alım yaptılar. Son üç haftalık hisse ve tahvil alımlarının toplamı ise 2.5 milyar dolara yaklaştı. 24 Nisan haftasında TCMB brüt rezervlerinde 3.4 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 3.3 milyar dolar geri çekilme söz konusu. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında ise 3.3 milyar dolarlık azalma görüldü. Savaş gibi önemli bir olaya rağmen dövize ilgi olmadı. TCMB’nin örtülü faiz artırımı ve rezerv satışları kur atağını önledi. Döviz kurlarının baskılanmasının dış ticaret dengelerine ve özellikle ihracatçıya olumsuz yansımaları yanında enflasyon ile mücadele kapsamında önemli bir işlevi var. Ayrıca yüksek faizle birleştiğinde “carry trade” için oldukça elverişli bir zemin hazırlıyor. Son dönemde devam eden tahvil ve bono alımlarını biraz da bu çerçevede ele almak gerekir. Her ilacın yararının yanında yan tesiri de olur.

YARIN ENFLASYON AÇIKLANIYOR

Nisan ayına ait enflasyon verileri yarın açıklanacak. Piyasa beklentisi aylık yüzde 2.9-3.2 aralığında tahmin ediliyor. Savaşın ve yüksek petrol fiyatlarının ilk yansımalarının gerçekleştiği mart ayında yüzde 1.94 idi. Nisan enflasyonu beklentiler paralelinde gelirse savaşın gecikmeli etkilerinin daha belirgin olacağı anlaşılıyor. TCMB’nin 22 Nisan’daki toplantı metninde nisan enflasyonunun yüksek gelebileceği yönünde vurgular vardı. İstanbul’da nisanda perakende fiyatlar yüzde 3.74 arttı. Yarınki veri için bir referans olabilir. Diğer yandan piyasalar 14 Mayıs’ta TCMB tarafından yapılacak “enflasyon raporu” sunumunu daha dikkatli takip edecek. Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revize gelmesi olasıdır. 12 Şubat sunumunda da tahminlerini yukarı çekmişti. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre 2026 yılı sonu beklentisi yüzde 25.35’ten yüzde 27.53’e yükseldi.

BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ KORUNUYOR

Borsada satış denemelerine rağmen çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 14.200-14.100 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Sonraki destekler 13.800- 13.700’de. İlk direnç ise 14.650 seviyesinde. Çıkışın devamı ve son dönemde beliren çıkış formasyonlarından “ters obo-fincan kulp” formasyonunun işlerlik kazanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki dirençler 15.000 ve 15.500 olarak görülüyor. Endekste çıkış hareketi gücünü koruyor.

MERKEZLERDE SÜRPRİZ YOK

ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankaları toplantıları geçen hafta yapıldı. Beklendiği üzere faizler sabit kaldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda enerji fiyatları ve enflasyon kaygıları vardı. ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da enflasyon oranlarında belirgin yükselişler var. Durum bu merkezde olunca faizlerde düşüş beklemek fazlaca iyimserlik olacak. Bu ay başkanlık değişimi yaşanacak Fed için 2026’da bir faiz indirimi öngörüleri korunsa da Avrupa için en az 2 defa faiz artırımı bekleniyor. Japonya’da da faiz artırım olasılığı sıkça dillendirilen bir konu.

Dikkatler petrol fiyatlarında. ABD ile İran arasında artan mesaj trafiği anlaşma konusunda bir umut verdi. Brent petrol sert yükseliş sonrası teknik açıdan kritik olan 115 dolardan geri döndü.

Borsalarda çıkış, dolarda zayıflama, Euro’da güç kazanımı, altın ve gümüşte toparlanma çabaları, ABD tahvil faizlerinde yükseliş gözlendi. Fiyatlamaların yönünü ABD-İran kaynaklı gelişmeler belirliyor.

Son günlerde borsalarda gerek savaş gerekse petrol fiyatlarına karşı bir duyarsızlık oluştu. Savaşın başladığı günlerde brent petrol 115 doları ilk test ettiğinde S&P500 Endeksi (ABD) 6.300-6.400 seviyelerindeydi. Perşembe günü brent petrol 115 dolar iken S&P500 Endeksi 7.209 seviyesinden kapanış yaptı. Piyasalar petrol fiyatlarındaki bu seviyelere alıştı. Ancak reel ekonominin alışması zor, çünkü ciddi bir enflasyon yükü ile karşı karşıya.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.