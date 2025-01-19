Trump’lı günler başlıyor

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PİYASALARIN gündeminde 5 Kasım’da ABD’nin yeni başkanı olarak ikinci defa seçilen Trump var. Trump 2.0 dönemi pazartesi itibarıyla resmen başlıyor. Seçildiği günden bu yana ekonomiden jeopolitik gelişmelere kadar ondan gelen her açıklama piyasalarda bir karşılık buldu. Ekonomi konusundaki söylemleri daha sınırlı kalırken daha çok bir önceki iktidarı dönemindeki politikaları ve seçim vaatleri referans alındı. Grönland, Panama, Kanada, Meksika ve Ortadoğu’ya ilişkin bolca söylemleri oldu.

Yarından itibaren artık söylem noktasından eylem aşamasına geçiliyor. Belirsizlikler azalıp yerini daha net bir ortama bırakmaya başlayabilir. İlk icraatı ne olacak şeklinde bir bekleyiş var. Bu yönde ilk akla gelen gümrük vergilerindeki artış ve korumacı politikalar oluyor. Çin ve Euro Bölgesi dezenflasyon ve durgunluk görünümü verirken ABD’nin gümrük ve koruma duvarlarını artırması pek de iyi olmayacak. Gerçi Çin cuma günü açıklanan yüzde 5.4 büyüme (GSYH) ile yüzde 5 hedefinin üzerine çıktı ancak bunun devamlılığı konusunda halen tereddütler mevcut.

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ÖNGÖRÜLEMEZLİĞİ PİYASALARI ZORLADI

Trump’ın uluslararası ilişkiler ve jeopolitik gelişmelerde izleyeceği yol ise açıklamalarına bakılacak olunursa gerginliği artırıcı yönde bir istikamet veriyor. Gazze ve rehineler konusundaki uyarları göreve başlamadan henüz tam sonuç alınmadı ama Hamas-İsrail anlaşmasıyla çözüldü gibi. Bir diğer ikilem ise, Trump göreve başladıktan sonra söylediklerini yapabilecek mi veya daha yumuşak bir tavır mı sergileyeceği noktasında. Bu aşamada bir şey söylemek ve tahmin yürütmek zor. Zira öngörülmez bir tarafı var. Piyasalar bu sebeple pozisyon almakta zorlandı.

EN BELİRGİN TEPKİ ALTINDAN

Borsalarda ise sakin bir bekleyiş gözleniyor. En belirgin tepkiyi altın fiyatları verdi. Trump dönemine ilişkin belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş hâkim. ABD tahvil faizlerinde yükselişin ardından görülen gevşeme, dolardaki değer kazanımının ivme kaybetmesi de son günlerde altın fiyatındaki yükselişe destek verdi. Yarından itibaren başlayacak olan Trump’lı dönemin piyasalara hayırlı olmasını dileriz.

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TCMB REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

10 Ocak TCMB verilerine göre; kur korumalı mevduat ve bankalar döviz mevduatında düşüş, TCMB rezervlerinde yükseliş gözlendi. Kur korumalı mevduat 1.085.574 milyon TL (30.5 milyar dolar) seviyesine çekilirken bankalarda yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 162.3 milyar dolara geriledi. TCMB brüt rezervleri 2.5 milyar dolar artışla 160.4 milyar dolar oldu. TCMB’nin swap hariç net rezervleri 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 55 milyar dolara yükseldi. Cari açıktaki daralma ve TL’ye dönüşün sürüyor olması gibi etkenler rezervler üzerinde oldukça etkili. Bu durum döviz kurlarında da kendini gösteriyor. Döviz sepet kuru (dolar+Euro ortalaması) 2024 Eylül ayından bu yana yatay seyrini koruyor. 2024 Eylül ayında 36.14’ü test etmişti, cuma günü ise 35.98 seviyelerinde. Yüksek faiz ve yüksek rezervler kurlara baskı yapmaya devam ediyor. Olağandışı bir gelişme olmaz ise bu görünüm bir süre daha korunabilir. Bu çerçevede tahminler ve hedefler de düşük kalıyor.

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Deutsche Bank, doların 2025 yılı sonunda 43 lira olmasını bekliyor. Ama geçmiş tecrübelerden hareketle 2024 yılında olduğu gibi bu hedeflerin aşağı veya yukarı yönlü sapmalarının olabileceğini söylemek mümkün. 2024 yılı için dolar/TL tahminleri 40 TL’nin üzerinde idi. Sonra 38 TL’ye revize edildi, o da tutmadı. Yılı 35.30 TL’de tamamladı.

İÇ GÜNDEMDE TCMB TOPLANTISI İZLENECEK

DIŞ piyasalara duyarlılık son günlerde artmaya başlasa da iç piyasaların bu haftaki gündemi 23 Ocak Perşembe günkü TCMB toplantısı ve faiz kararı olacak. Beklentiler, 250 baz puanlık bir indirimin daha gelebileceği yönünde. Bu gerçeklik kazanırsa piyasa motivasyonu açısından olumlu algıya neden olabilir. Faiz indiriminin döngüye evrilmesi ise enflasyonun seyriyle ilgili olacak. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25.38, ocak ayına ait beklenti ise yüzde 4.07 oldu. Ocak ayında gelen yönetilen ve yönlendirilen zamlar ile aylık enflasyonun yüksek çıkması normal bir sonuç. Ancak sonraki aylarda olağan seyrine dönmesi bekleniyor.

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ŞİMŞEK’İN LONDRA MESAJI

Londra’da düzenlenen Türkiye Konferansı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek” mesajı verdi. Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan da katıldı ve sunuma ilginin yüksek olduğu belirtildi. Dış piyasalarda Türkiye’ye karşı artan bir ilgi olduğu yönünde sıkça haberler geçiyor. Ancak henüz bu ilginin Borsa İstanbul açısından eyleme dönüştüğünü söylemek zor. Yüksek faiz ve getiri nedeniyle ilgileri tahvil bonoda kalmaya devam ediyor. Geçen hafta açıklanan ödemeler dengesi tablosuna göre, ocak-kasım döneminde yabancı yatırımcılar, hisse senetlerinde 2.5 milyar dolarlık hisse satışı yaparken 38 milyar dolarlık tahvil bono alımı yaptılar.

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BORSA ZORLANIYOR

10 Ocak ile biten haftada yabancıların; 211 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 460 milyon dolarlık tahvil bono alımı söz konusu. TCMB faiz indirim sürecinin başlaması ve enflasyondaki düşüş eğilimine rağmen yabancı yatırımcıların tercihini değiştirmedikleri anlaşılıyor. Ne zaman değişeceği ve ibrenin borsaya ne zaman döneceği konusunda ise “TCMB faizi yüzde 40’ın altına düşmeye başladığında olabilir” şeklinde görüşler ağırlık kazanmış durumda. Borsanın primsiz ve ucuz olduğu yönünde bir uzlaşı var. Ancak talep yetersiz kalınca fiyatlama da zayıf oluyor. Bunun için de yerli talebin daha güçlenmesi ve yabancının da borsayı tercihleri arasına katması gerekecek. Şimdilik tasarruflar büyük ölçüde konumlarını koruyor. Durum bu merkezde olunca borsa da toparlanmakta zorlanıyor.

ALTIN GÜÇ KAZANIYOR

DIŞ piyasalarda son açıklanan ABD enflasyon verilerine bağlı iyimserlik korunuyor. Beklentilerin altında gelen ÜFE ve çekirdek enflasyon verileri Fed’in faiz indirimine yönelik algının bir parça yumuşamasına neden oldu. Ancak esas belirleyici konu, Trump’ın göreve başlaması sonrası yapacağı icraatlar olacak. Bu açıdan piyasanın Fed’in faiz politikasına yönelik algısı değişmedikçe enflasyon verilerine bağlı iyimserliğin borsalarda kalıcı bir çıkışa neden olması zor.

ABD borsalarındaki tepki çıkışı devam ediyor. Fakat henüz zirveler geçilmedi. Son günlerde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflamaya bağlı olarak altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altın fiyatlarında esas referans konusu Trump’a yönelik belirsizlikler olarak görülüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş gücünü korumakla birlikte cuma günü kâr satışı nedeniyle bir parça hız kesti. Altının ons fiyatındaki çıkışın devamı açısından ilk aşamada 2.726 dolar seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 2.790 zirvesinin önü açılabilir. İç piyasalarda gram/TL fiyatında ise 3.106 seviyesi test edildi. Dolar/TL kurundaki yükselişin de katkısıyla çıkış sürüyor. Petrolde ise ABD’nin Rusya’ya yaptırımları ve ABD hampetrol stok düşüşünün etkisiyle yükseliş eğilimi devam ediyor. Cuma günü çıkış ivmesi biraz düştü. Gazze’deki anlaşma bahane olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 4.61, dolar endeksi 109.34, Euro/dolar paritesi 1.0270, altının ons fiyatı 2.702 dolar, brent petrol 79.87 seviyelerinden haftayı kapattı.

BORSADA 10 BİN 100 ÖNEMLİ

BORSADA tepki yükselişi devam ediyor. İlk dirençler 10.000-10.100 seviyelerinde görülürken tepki çıkışının devamı açısından 10.100’ün geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 10.150-10.276 sonraki kısa dönemli direnç seviyeleri. Çıkışın orta dönem açısından güç kazanması için ise ilk aşamada 10.276 seviyesinin geçilmesi gerekecek. 10.400 ve 11.250 ise daha üst dirençler olarak görülüyor. Geri çekilmelerde destek noktaları 9.850 ve 9.650-9.560 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkışın devamı beklenmekle birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir. Son dönemde oluşan ancak henüz teyit olmayan “TOBO” çıkış formasyonunun işlerlik kazanıp kazanmayacağı konusunun izlenmesinde yarar var.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.