Trump'ın geri adımı olumlu algılandı

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İÇ ve dış gündem sakinleşince piyasalar denge bulmaya başladı. İçeride siyasetin nispeten durulması piyasaların sakinleşmesi açısından önemliydi. Buna karşılık dış piyasalarda ABD Başkanı Trump’tan Çin ile yaşanan ticaret savaşı ve Fed Başkanı Powell konularında gelen “U” dönüşü, önemli bir gelişme oldu.

Dışarıdaki iyimserlik iç piyasalara da yansıdı. Borsa İstanbul’da tepki yükselişi, döviz kurlarında çıkış eğilimi korunmakla birlikte yatay seyir, gösterge tahvil faizlerinde düşüş gözlendi. 19 Mart ile başlayan siyasi sürece ilişkin mali piyasalardaki şok, yerini artçılara bıraktı. Sağlanan dengenin kalıcılığı konusunda kesin konuşmak için erken. Dikkatler yine TCMB’nin açıkladığı parasal büyüklüklere ait verilerdeydi.

REZERVLERDE ALTIN ETKİSİ

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18 Nisan haftasında swap hariç net rezervler 20.4 milyar dolara çekilirken 11 Nisan ile biten haftada bu rakam 20.8 milyar dolardı. Aynı hafta brüt rezervler ise 146.6 milyar dolara geriledi. Bir hafta öncesi 147.5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Rezervlerdeki erime durmuş gibi görülse de bu görünümde altın fiyatlarındaki yükselişin payını dikkate almak gerekir. Brüt döviz rezervlerinde 3.7 milyar dolarlık azalmaya karşılık fiyat artışına bağlı altın rezervlerinde 2.8 milyar dolarlık artış var. 18 Nisan ile biten haftada yabancı yatırımcılar; 269 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken 970 milyon dolarlık tahvil sattılar. Hissede alıma dönerken tahvil bono satışlarında bir miktar azalma var.

ABD ZİYARETLERİ ÖNEMLİ

Dövize yönelimde ise bir haftalık aradan sonra tekrar artış gözlendi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında bir haftalık artış 4.3 milyar dolar. Bunda ekonomi yönetimi ve TCMB’nin faiz artırımı dahil aldığı önlemler etkili oldu. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD’de IMF Başkanı, ABD Hazine Bakanı ve yatırımcılar ile yaptığı görüşmeler yakından takip edildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın ise, Washington’da yaptığı sunumda; “Yeniden dolarizasyon riski kararlı sıkı politika ile önlendi. Dezenflasyon devam ediyor ama riskler canlı” mesajları dikkat çekti. Ayrıca, iki yıla yakın devam eden bir program var ve bunun devamlılığı vurguları kararlılık göstergesi olarak görülebilir.

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Bir ayı aşkın sürede ciddi bir travma yaşayan iç piyasalar dışarıdaki zor koşulların etkisiyle toparlanmakta zorlandı. Dış piyasalarda şartlar biraz iyileşince de uyum sağlamaya başladı. Mevcut duruma göre yeni yol haritası çizmek gerekecek. TCMB’nin faiz artırımıyla piyasa faizleri yüksek kalmaya devam edecek. Döviz kurlarının denge bulmasıyla yeniden carry trade işlerlik kazanabilir mi? Sıcak paranın tekrar geri dönüşünün yolları aranacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın ABD ziyaretleri bu açıdan önemli.

Enflasyon kaygısı yine ilk sıralarda olmaya devam ediyor. Kur artışları ve geçişkenliğine bağlı olarak TCMB toplantı metninde de vurgu yapıldığı üzere nisan enflasyonu yüksek gelebilir. Sonraki aylarda olağan seyrine dönmesi beklenecek. Piyasada haziran sonrası için TCMB’nin tekrar faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde tahminler yapılmaya başlandı. Bu, ileriye yönelik umutların yeşermesi açısından başta borsa ve reel ekonomi için iyi bir gelişme. Beklentilerin bir parça da olsa iyileşmeye başladığının göstergesi aynı zamanda. Ancak yine de o günlerin şartlarını bekleyip görmek doğru olacak. Gündem dinamik ve hızla değişebiliyor.

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BİLANÇOLARDAN BEKLENTİ OLUMLU DEĞİL

Diğer yandan 03/2025 dönem bilançolarının yayınlanmaya başlaması hisse bazlı hareketliliğe yol açabilir. İyi bilançolar çıksa da bu bilanço sezonu için reel ekonominin genel görünümüne göre değerlendirme yapılacak olunursa beklenti pek olumlu değil. Yüksek faiz ekonominin üzerinde baskı uygularken aynı baskı Borsa İstanbul için de söz konusu. Risksiz bir getiri varken zor gündem ve piyasa şartları altında risk iştahının zayıflaması olağan bir durum. Yüksek faiz, hareketlenen döviz ve altın ile para piyasaları halen sermaye piyasaları açısından ciddi bir rakip olarak konumunu sürdürüyor. Borsa İstanbul’da temkinli görünüm korunuyor.

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BORSA DİRENÇLERİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR

Borsada görülen tepki yükselişleri güç kazanmakta ve dirençleri geçmekte zorlanıyor. Düşüş trendi yatay seyre evrilmiş durumda. Taban oluşturma çabası gözleniyor. İlk destekler 9.350-9.250 ve 9.050 seviyelerinde görülürken ilk dirençler 9.580 ve 9.830 noktalarında bulunuyor. Endekste destek seviyelerinde tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm korunabilir.

TRUMP’TAN ‘U’ DÖNÜŞÜ

Dış piyasalar uzun bir süredir ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalar ve zirve yapan ABD-Çin ticaret savaşının etkisindeydi. Ticaretin imkansızlığı ve durma noktasına gelmesiyle iki tarafın bir noktada buluşup anlaşmak zorunda kalabileceklerini vurgulamıştık. Trump’tan geçen hafta bu yönde bir sinyal gelirken “Çin’e karşı sert oynamayacağım ve Powell’ı kovmak niyetinde değilim” açıklamaları piyasalara olumlu yansıdı. “U” dönüşü olarak değerlendirilen bu gelişme ile ticaret savaşında tansiyon biraz düştü ve piyasalar olumlu tepki verdi. Ancak devamı konusunda somut gelişmeler ve Çin’in tavrı önemli olacak.

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ABD Başkanı Trump, Çin’e uyguladıkları yüzde 145’lik tarifenin yüksek olduğunu ancak Pekin’le gümrük konusunda bir anlaşmaya varana kadar bu tarifenin düşürülmeyeceğini söyleyince iyimserlik yerini daha temkinli bir görünüme bıraktı. Çin, ABD’nin tüm tek taraflı tarifeleri kaldırmasını talep etti ve bir ticaret anlaşmasına varılması yönünde görüşmeler yapıldığı iddialarını reddetti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, “ABD, uluslararası toplumdan gelen mantıklı seslere yanıt vermeli ve sorunu gerçekten çözmek istiyorsa Çin’e uygulanan tüm tek taraflı tarifeleri tamamen kaldırmalı. ABD-Çin yumuşaması Çin’in müzakereye istekli olduğu anlamına gelmeyebilir” dedi. Birbirini yoklama ve sabır sınama turları devam etse de iki tarafın da birbirine mecburiyetleri var.

Alınan kararlar ve yapılan açıklamalar piyasalarda anında karşılık buluyor. Piyasalar bir gergin bir iyimser. Kısa sürede trilyon dolarlar el değiştiriyor. Dünya devi iki ülkenin özellikle ABD’nin kısa süreli tavır ve söylem değişikliği bazı çevrelerce manipülasyon iddialarına neden oldu. Trump’ın tüccar zihniyetiyle pazarlık payı bırakmak için tarifeyi çok yukarıdan açıp sonra geri adım atacağı hep konuşulan bir konuydu.

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik artırdığı tarifelerin Avrupa üzerinde dolaylı bir dezenflasyonist etki yaratabileceğini belirtti. Lagarde, özellikle Çin’in tarifeler nedeniyle ihracatını başka bölgelere, özellikle Avrupa’ya yönlendirme olasılığının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Tespitleri doğru ancak Çin ile rekabet Avrupa için daha zor olacak.

Güçlenen faiz indirim beklentilerini de bunlara eklemek doğru olacak. Avrupa’nın zaten faiz indirimine devam edeceği konusunda tereddüt yok. ABD Merkez Bankası (Fed) için de haziran sonrasına dair benzer beklentiler ciddiyet kazanmış durumda. Bu da piyasalar tarafından olumluya yorulan bir gelişme. Zaten Trump Fed’e defalarca faiz indirim çağrısı yapmıştı. Geçen hafta bunu tekrarladı. Bu gerçekleşirse Trump ile Powell’ın arası biraz düzelir belki.

Trump’tan ticaret savaşı ve Fed konularında gelen geri adımlar borsaya tepki yükselişi olarak yansırken altın fiyatlarına düşüş, ABD tahvil faizlerinde gerileme, dolarda değer kazanımı, Euro’da ise zayıflama olarak kendini gösterdi. Petrol fiyatları ise önce hafif yükseldi, sonra gevşedi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.26, Euro/dolar paritesi 1.1364, dolar endeksi 99.47, altının ons fiyatı 3.318 dolar, gümüş 33.10 dolar, brent petrol 65.87 seviyelerinde seyrediyor.

Önümüzdeki hafta gündem yoğun. Euro Bölgesi ve ABD büyüme verileri (GSYH), Almanya ve Euro Bölgesi enflasyonu (TÜFE), ABD çekirdek PCE fiyat endeksi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı ile ABD tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.

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